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Teatro Vittoria, PREMIUM PLUS+ Uno (S)concerto dell’Anonima Armonisti

Redazione Roma
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Il 1° ottobre 2026 a Roma

Il 1° ottobre 2026 il Teatro Vittoria di Roma ospita PREMIUM PLUS+ Uno (S)concerto dell’Anonima Armonisti scritto da Anonima Armonisti.

Arriva “Anonima Armonisti – PremiumPLUS+”: lo (S)concerto della vocal band romana per la prima volta al Teatro Vittoria di Roma. La vocal band romana Anonima Armonisti arriva sul palco del Teatro Vittoria di Roma giovedì 1° ottobre con “PremiumPLUS+”, uno spettacolo musicale che trasforma un classico live a cappella in un’esperienza teatrale surreale e ironica, dove musica e cantanti sono ostaggio di una piattaforma streaming fuori controllo.
Tra momenti musicali, sketch e interazioni comiche con gli spettatori, lo show mette in scena una realtà sempre più familiare, in cui l’ascolto è guidato da algoritmi, abbonamenti e dinamiche da “premium”. La musica viene interrotta da pubblicità, notifiche invasive, account scaduti e impossibilità di saltare i brani. Le canzoni non si scelgono più: si subiscono. Il pubblico stesso diventa parte del sistema, tra inviti all’iscrizione, interruzioni e tentativi di “sbloccare” l’esperienza completa. Solo sul finale, con l’attivazione del fantomatico PremiumPLUS+, la musica torna finalmente libera. Con il loro stile originale, l’Anonima Armonisti costruisce un (S)concerto ironico e contemporaneo che usa la forma del live a cappella per raccontare, con comicità e precisione, il rapporto tra musica, piattaforme digitali e dipendenza da contenuti.

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