Teatro Greco, Lina Sastri in Voce e’ notte

Fal 9 al 21 dicembre a Roma
Dal 9 al 21 dicembre il Teatro Greco di Roma
ospita lo spettacoloVoce ‘e notte con Lina Sastri.
In Voce ‘e notte troviamo un genere di teatro canzone creato da Lina Sastri anni fa: da Lina rossa a Cuore mio; da Corpo celeste a Mese mariano; da Per la strada a Linapolina; da Appunti di viaggio a Pensieri all’improvviso …fino a Eduardo mio. Ha esplorato il mondo musicale drammaturgico e poetico napoletano, mescolandolo alla musica del mondo e muovendosi sul filo rosso del racconto personale, teatrale, classico e di innovazione. Toccando anche classici come Medea riproposta in una sua chiave di lettura, o il racconto de La casa di Ninetta da cui è stato tratto il film omonimo. Sempre con la musica. Compagna di viaggio. Questo spettacolo vuole essere la testimonianza di un lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale realizzato in questi anni dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia.
Teatro Greco
Via Ruggero Leoncavallo 10
3773474023
ORARIO SPETTACOLI
Mar–Mer -Ven ore 20.30
Giovedì ore 17.00
Sabato ore 19.00
Domenica ore 17.00
TEATRO GRECO
9 – 21 dicembre
Lina Sastri
VOCE ‘E NOTTE
di Lina Sastri
con Ciro Cascino
regia Lina Sastri
produzione Dear Friends
Lo spettacolo ha una durata di 1.40 senza intervallo