“Roccella summer festival 2026, nel cast Mannarino

Il 13 agosto terrà il suo concerto nella cittadina jonica al Teatro al Castello. Da domani disponibili i biglietti

Farà tappa anche in Calabria, per la precisione al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), il nuovo tour di Mannarino. Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino ha annunciato infatti il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che da giugno a settembre lo vedranno calcare i palchi delle più importanti rassegne della Penisola, tra cui il Roccella Summer Festival, a 3 anni di distanza dal suo ultimo tour estivo in Italia.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, partirà il 25 giugno dallo Sherwood Festival di Padova, per poi proseguire fino ai primi giorni di settembre, quando chiuderà il tour l’11 al Parco della Musica di Milano. Qualche settimana prima, il 13 agosto, Alessandro Mannarino sarà al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), inserito nella programmazione del Roccella Summer Festival, andandosi ad aggiungere alle date già anticipate della nuova edizione. Come già annunciato nelle scorse settimane, al Teatro al Castello di Roccella Jonica ci saranno infatti anche i Negramaro con il tour “Una storia ancora semplice” (18 agosto) e Claudio Baglioni con il “GranTour – La vita è adesso” (25 agosto).

Cantautore e musicista romano, Alessandro Mannarino è una delle voci più autentiche della musica italiana contemporanea. Con il suo stile inconfondibile che fonde poesia e musica popolare, Mannarino è riuscito a conquistare il cuore di un vasto pubblico, toccando temi universali e personali che parlano di amore, giustizia sociale e cultura. Mannarino non è solo un musicista; è uno storyteller che invita il suo pubblico a riflettere, a sognare e a resistere. Le sue performance dal vivo sono caratterizzate da una straordinaria energia, dove la connessione con il pubblico diventa un momento magico e indimenticabile.

I biglietti dei live estivi del 2026 saranno disponibili da mercoledì 3 dicembre alle ore 14:00 online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di lunedì 8 dicembre nei punti vendita autorizzati.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it