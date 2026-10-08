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Pinocchio e il diritto alla felicità nel capolavoro di Davide Iodice

Redazione
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Sabato 17 ottobre ore 18.00 - Teatro Civico

Pinocchio e il diritto alla felicità nel capolavoro di Davide Iodice
(Premio Ubu 2024)

Schio Grande Teatro / Festival Colibrì
Fuori abbonamento

Sabato 17 ottobre ore 18.00 – Teatro Civico
DAVIDE IODICE

SCUOLA ELEMENTARE DEL TEATRO

Pinocchio – che cos’è una persona?

durata: 60 minuti senza intervallo

 

Nell’ambito del Festival Colibrì del Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven dedicato alle fragilità e alle arti sceniche, il Teatro Civico ospita il lavoro di Davide Iodice, regista innovativo che ha posto al centro della sua poetica la connessione tra arte e inclusione sociale.

“Da sempre ci siamo rivolti a Pinocchio come a un fratello simbolico dei ragazzi con sindrome di Down o autismo, o Williams, o Asperger” racconta il regista nelle sue note.
Pinocchio e l’intera compagine simbolica della favola sembrano incarnare tutte le caratteristiche di un’adolescenza incomprensibile, incompresa, nel cui tormento si specchia una società di adulti da macchietta o in rovina. Pinocchio è il diverso, è tutti i diversi, con la loro carica anarchica e dirompente.

Il regista porta in scena il concetto di “normalità”, inteso come il diritto ad avere momenti di felicità, di espressione, di condivisione. L’ispirazione nasce dal momento in cui
Pinocchio, ritrovando Geppetto nella pancia della balena, chiede cosa succederà dopo che la candela si sarà spenta, quando saranno al buio. Geppetto non riesce a trovare la risposta, la soluzione la troverà Pinocchio.

Cosa succederà dopo? Questa è la domanda principale che si pone qualsiasi genitore di un ragazzo fuori dall’ordinario. La risposta non spetta solo alla famiglia, ma anche alla società, alla comunità.

 

DAVIDE IODICE

Diplomato in regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
“Silvio d’Amico” con il Maestro Andrea Camilleri.

È ideatore e direttore artistico della Scuola Elementare del Teatro | conservatorio popolare per le arti della scena. Ha collaborato con Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Carlo Cecchi, Roberto De Simone. Lavora in diversi luoghi del disagio tra cui l’Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà di Roma, il Carcere di Volterra, della Giudecca e di Nola.

 

Tra gli ultimi premi ricevuti: 2023 Premio Internazionale Ivo Chiesa – Una vita per il teatro; 2024 Premio Speciale Ubu per Pinocchio/che cos’è una persona? e per la Scuola Elementare del teatro; 2024 Premio ANCT Associazione Nazionale Critici del Teatro.

ideazione, drammaturgia, regia Davide Iodice

con Giorgio AlberoGaetano BalzanoDanilo BlaquierFederico Caccese,
Stefano CocifogliaGiuseppe De CesareSimona De CesarePatrizia De RosaGianluca De StefanoPaola Delli PaoliChiara Alina Di SarnoAliù Fofana,
Cynthia Fiumanò, Vincenzo IaquinangeloMarino MazzeiSerena MazzeiGiuseppina Oliva, Ariele Pone, Tommaso Renzuto IodiceAntonio SeneseGiovanna SilvestriJurij TognacciniRenato Tognaccini

compagnia Scuola elementare del teatro APS

produzione Interno 5 e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

partner Teatro Trianon VivianiForgat ODV

training e studi sul movimento Chiara Alborino e Lia Gusein-Zadé

equipe pedagogica e collaborazione al processo creativo Monica PalombyEleonora Ricciardi

tutor Danilo BlaquierVeronica D’EliaMara Merullo

cura del processo laboratoriale Scuola Elementare del Teatro Aps

versi Giovanna Silvestri

realizzazione scene Ivan Gordiano Borrelli

cura dei costumi Daniela Salernitano con Federica Ferreri

tecnico audio Luigi Di Martino

tecnico luci Mattia Santangelo

direttrice di produzione Hilenia De Falco

ufficio stampa Elena Lamberti

si ringraziano Gabriele D’EliaNatalia Di VivoTonia PersicoIlaria Scarano

BIGLIETTERIA

Platea e palchi I ordine

Intero €22,00 Ridotto over 65 €20,00 | Ridotto under 35 €14,00

 

Galleria, palchi II ordine e loggione
Intero €18,00 Ridotto over 65 €16,00 | Ridotto under 35 €13,00

 

Dal 26 settembre all’8 novembre la biglietteria sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

Teatro Civico

via Pietro Maraschin n. 19 – Schio (VI)

Email: info@teatrocivicoschio.it

Tel.: 0445 525577 | WhatsApp: 353 4463204

info@teatrocivicoschio.it | biglietteria@teatrocivicoschio.it

 

 

L’appuntamento che abbiamo scelto per aprire la nostra stagione teatrale fa parte del festival regionale “Colibrì Festival della Bellezza Rivelata” che porta teatro, musica e danza in 10 diverse città venete dal 4 ottobre al 3 dicembre. Spettacoli e concerti raccontano storie di fragilità ma soprattutto di forza, mettendo in discussione i modelli convenzionali e invitando il pubblico a scoprire la bellezza che nasce dalla diversità.

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