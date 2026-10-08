Pinocchio e il diritto alla felicità nel capolavoro di Davide Iodice

Schio Grande Teatro / Festival Colibrì

Fuori abbonamento Sabato 17 ottobre ore 18.00 – Teatro Civico

DAVIDE IODICE SCUOLA ELEMENTARE DEL TEATRO Pinocchio – che cos’è una persona? durata: 60 minuti senza intervallo Nell’ambito del Festival Colibrì del Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven dedicato alle fragilità e alle arti sceniche, il Teatro Civico ospita il lavoro di Davide Iodice, regista innovativo che ha posto al centro della sua poetica la connessione tra arte e inclusione sociale. “Da sempre ci siamo rivolti a Pinocchio come a un fratello simbolico dei ragazzi con sindrome di Down o autismo, o Williams, o Asperger” racconta il regista nelle sue note.

Pinocchio e l’intera compagine simbolica della favola sembrano incarnare tutte le caratteristiche di un’adolescenza incomprensibile, incompresa, nel cui tormento si specchia una società di adulti da macchietta o in rovina. Pinocchio è il diverso, è tutti i diversi, con la loro carica anarchica e dirompente. Il regista porta in scena il concetto di “normalità”, inteso come il diritto ad avere momenti di felicità, di espressione, di condivisione. L’ispirazione nasce dal momento in cui

Pinocchio, ritrovando Geppetto nella pancia della balena, chiede cosa succederà dopo che la candela si sarà spenta, quando saranno al buio. Geppetto non riesce a trovare la risposta, la soluzione la troverà Pinocchio. Cosa succederà dopo? Questa è la domanda principale che si pone qualsiasi genitore di un ragazzo fuori dall’ordinario. La risposta non spetta solo alla famiglia, ma anche alla società, alla comunità. DAVIDE IODICE Diplomato in regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica

“Silvio d’Amico” con il Maestro Andrea Camilleri. È ideatore e direttore artistico della Scuola Elementare del Teatro | conservatorio popolare per le arti della scena. Ha collaborato con Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Carlo Cecchi, Roberto De Simone. Lavora in diversi luoghi del disagio tra cui l’Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà di Roma, il Carcere di Volterra, della Giudecca e di Nola. Tra gli ultimi premi ricevuti: 2023 Premio Internazionale Ivo Chiesa – Una vita per il teatro; 2024 Premio Speciale Ubu per Pinocchio/che cos’è una persona? e per la Scuola Elementare del teatro; 2024 Premio ANCT Associazione Nazionale Critici del Teatro.