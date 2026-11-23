Brahms, nuova tappa del percorso di Ceretta con l’ORT

Venerdì 27 novembre al Teatro Verdi Diego Ceretta prosegue l’esplorazione del grande romanticismo tedesco costruita in questi anni con l’Orchestra della Toscana. Con Pietro De Maria, per la prima volta al suo fianco, affronta il monumentale Secondo Concerto per pianoforte; dopo l’intervallo la Terza Sinfonia, la più intima e inquieta delle quattro di Brahms. Repliche il 28 novembre a Lucca e il 30 a Peccioli.

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

Johannes Brahms è una delle tappe centrali del percorso che Diego Ceretta sta costruendo con l’Orchestra della Toscana intorno al grande repertorio romantico tedesco. Dopo Schubert e Mendelssohn e il lavoro dedicato negli ultimi anni a Schumann, il direttore principale dell’ORT si spinge verso la piena maturità dell’Ottocento, ampliando anche le dimensioni dell’orchestra e del suo suono. Di Brahms ha già affrontato con l’ORT la Prima Sinfonia e, in altre occasioni, la Quarta. Venerdì 27 novembre alle ore 21 al Teatro Verdi di Firenze arriva la Terza, accostata al Concerto per pianoforte e orchestra n.2 op.83 con Pietro De Maria solista.

È un programma interamente brahmsiano e di proporzioni imponenti. Il Secondo Concerto dura quasi cinquanta minuti e già nella struttura, articolata in quattro movimenti, sembra spingersi oltre i confini tradizionali del genere. L’orchestra non si limita ad accompagnare il pianoforte: interviene continuamente in prima persona, all’interno di un tessuto sonoro robusto e pienamente sinfonico. La scrittura del solista, per quanto difficilissima, evita a sua volta ogni ostentazione di bravura e si inserisce nel discorso orchestrale fino a diventarne parte integrante.

Più di vent’anni separano questo Concerto dal Primo. Brahms iniziò ad abbozzarlo nel 1878, negli anni della sua grande stagione sinfonica, per completarlo nel 1881, dopo il secondo viaggio in Italia. Fu lui stesso a presentarlo per la prima volta a Budapest, sedendo al pianoforte. L’ampio respiro della partitura convive con momenti di sorprendente intimità: nel terzo movimento, per esempio, è un violoncello solo ad aprire la strada al pianoforte, trasformando per qualche minuto le dimensioni monumentali dell’opera in un dialogo quasi cameristico.

A raccogliere questa sfida è Pietro De Maria, presenza conosciuta dal pubblico dell’ORT ma al suo primo incontro artistico con Ceretta. Veneziano, allievo di Gino Gorini e poi di Maria Tipo a Ginevra, De Maria ha costruito un repertorio che va da Bach a Ligeti. È stato il primo pianista italiano a eseguire pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti e ha affrontato in forma integrale anche i due libri del Clavicembalo ben temperato, le Variazioni Goldberg e le Sonate e i Concerti di Beethoven. Vincitore, tra gli altri riconoscimenti, dei concorsi Dino Ciani e Géza Anda, è Accademico di Santa Cecilia e insegna al Mozarteum di Salisburgo e all’Accademia di Musica di Pinerolo.

Dopo l’intervallo Ceretta prosegue il suo percorso brahmsiano con la Sinfonia n.3 op.90, composta nel 1883, due anni dopo il Concerto. È la meno grandiosa delle quattro sinfonie e forse la più raccolta: una pagina percorsa, come osserva il direttore artistico dell’ORT Daniele Spini, da «inquietudini sottili» e da un continuo mutare di sfumature fra drammaticità e serenità.

La Sinfonia si apre con tre note che rimandano al motto personale di Brahms, Frei aber froh, “libero ma felice”. Quel piccolo nucleo attraversa l’intera costruzione e contribuisce alla sua straordinaria unità. Ma è soprattutto il modo in cui Brahms evita ogni soluzione prevedibile a renderla particolare. Anche il celebre Poco allegretto, con la sua melodia affidata ai violoncelli, rinuncia all’enfasi; e il movimento conclusivo, dopo tensioni e contrasti, non conduce a un trionfo. La materia orchestrale si alleggerisce progressivamente fino al pianissimo delle ultime battute, quando riappare il tema iniziale ormai trasformato, quasi rasserenato.

È dunque un Brahms osservato da due prospettive complementari: da una parte un concerto che assume dimensioni sinfoniche e chiede al pianista di inserirsi profondamente nella voce dell’orchestra; dall’altra una sinfonia che alla monumentalità preferisce il chiaroscuro, l’inquietudine e infine una conclusione senza retorica. Per Ceretta è un nuovo passaggio di un lavoro sul repertorio che, concerto dopo concerto, sta diventando uno dei fili riconoscibili del suo rapporto con l’ORT.

Il programma sarà replicato sabato 28 novembre alle ore 21 al Teatro del Giglio di Lucca, dove la serata si aprirà con un omaggio al più celebre musicista della città: Crisantemi di Giacomo Puccini, breve elegia per archi composta nel 1890 in memoria di Amedeo di Savoia. Solo la replica lucchese prevede questa aggiunta al programma brahmsiano.

Terza tappa lunedì 30 novembre alle ore 21 alla Galleria dei Giganti di Peccioli. I tre concerti fanno parte delle celebrazioni per la Festa della Toscana e vedono nell’organico anche i giovani musicisti di YO YO 2026/27, il corso di alta formazione della Fondazione ORT sostenuto dall’Unione Europea attraverso il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì.

INFORMAZIONI

Venerdì 27 novembre 2026, ore 21.00

Firenze, Teatro Verdi

Sabato 28 novembre 2026, ore 21.00

Lucca, Teatro del Giglio

Lunedì 30 novembre 2026, ore 21.00

Peccioli (PI), Galleria dei Giganti

Diego Ceretta direttore

Pietro De Maria pianoforte

Orchestra della Toscana

Johannes Brahms

Concerto per pianoforte e orchestra n.2 op.83 in si bemolle maggiore

durata circa 49 minuti

Johannes Brahms

Sinfonia n.3 op.90 in fa maggiore

durata circa 35 minuti

Solo per la replica di Lucca

Giacomo Puccini

Crisantemi. Elegia per quartetto d’archi

Biglietti – Firenze

Intero €22 / ridotto €18 / Under 30 €10 / studenti €5.

Per intero e ridotto è prevista una maggiorazione di €2 in prevendita.

Biglietti alla biglietteria del Teatro Verdi e sul circuito TicketOne.

Informazioni: tel. 055 0681726 – teatro@ orchestradellatoscana.it .

Biglietti – Lucca

Biglietto unico €26,40.

Biglietti alla biglietteria del Teatro del Giglio e sul circuito TicketOne.

Informazioni: tel. 0583 465320 – biglietteria@ teatrodelgiglio.it .

Biglietti – Peccioli (PI)

Ingresso gratuito

Informazioni: tel. 0587 672158