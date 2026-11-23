Grande partecipazione e applausi per “Il pianoforte e la sonata classica”: Carmelo Spoto protagonista di una serata tra musica e divulgazione

Il secondo appuntamento della rassegna Dal Tramonto all’Alba ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale da Haydn a Beethoven, intrecciando esecuzioni pianistiche, approfondimenti storici e riflessioni sulla forma-sonata.

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Due ore di musica, cultura e approfondimento, accolte da una calorosa partecipazione del pubblico. Si è svolto sabato 21 novembre, presso la Sala Polivalente della Fondazione Giubileo per la Cultura ETS, il secondo appuntamento di “Dal Tramonto all’Alba”, la rassegna culturale e musicale promossa dall’Università Popolare ArtInMovimento APS, in collaborazione con la Fondazione Giubileo per la Cultura ETS e Costruiamo Gentilezza.

Protagonista della serata, intitolata “Il pianoforte e la sonata classica”, è stato il pianista e compositore Carmelo Spoto, direttore artistico della rassegna, che ha guidato il pubblico alla scoperta dell’evoluzione della forma-sonata attraverso quattro grandi autori della storia della musica: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Muzio Clementi e Ludwig van Beethoven.

Il programma ha proposto, in due parti, la Sonata in do maggiore Hob. XVI:35 di Haydn, la Sonata in si bemolle maggiore K. 333 di Mozart, la Sonata in sol maggiore op. 25 n. 2 di Clementi e la Sonata in do maggiore op. 2 n. 3 di Beethoven. Un percorso musicale di grande equilibrio, che ha restituito il progressivo passaggio dalla chiarezza formale del Classicismo a una scrittura pianistica sempre più ricca di tensioni e intensità espressiva. Particolarmente apprezzate le interpretazioni di Spoto, capace di entrare in sintonia con i diversi linguaggi compositivi, con momenti di particolare intensità nella pagina mozartiana e nella Sonata beethoveniana, culmine emotivo del percorso.

Ad aprire il concerto è stato il chitarrista Cristiano Didio, con la Sonata K. 466 di Domenico Scarlatti, eseguita con delicatezza e personalità. Didio è tornato protagonista nel finale con il celebre Giochi proibiti, mentre Carmelo Spoto ha concluso la serata con una brillante rivisitazione di Alla turca jazz di Fazıl Say.

La dimensione musicale è stata arricchita da importanti contributi divulgativi. Il direttore d’orchestra Francesco Lanzillotta, impossibilitato a intervenire in presenza perché impegnato in Germania, ha partecipato attraverso un contributo video appositamente realizzato per l’occasione, illustrando la struttura della forma-sonata e sottolineando come la conoscenza delle regole rappresenti il presupposto per una consapevole libertà creativa.

Durante l’intervallo tra le due parti, Massimo Cellerino, filosofo e dirigente scolastico, ha offerto un approfondimento sui quattro compositori, collocandoli nei rispettivi contesti storico-artistici e accompagnando il pubblico attraverso aneddoti, riferimenti biografici e luoghi significativi della loro esperienza umana e musicale.

La serata è stata condotta da Annunziato Gentiluomo, Presidente dell’Università Popolare ArtInMovimento APS, che ha accompagnato i diversi momenti dell’appuntamento, favorendo il dialogo tra esecuzione, approfondimento e ascolto.

L’iniziativa ha confermato la vocazione di Dal Tramonto all’Alba: proporre occasioni culturali nelle quali la qualità artistica si accompagni alla divulgazione, rendendo accessibili anche contenuti musicali complessi e favorendo un rapporto più consapevole tra il pubblico e il patrimonio musicale.

«Siamo grati al dott. Gabriele Cresta per la sua accoglienza, come padrone di casa della Fondazione Giubileo per la Cultura ETS, e alla dott.ssa Francesca Bruno di Effebi Soluzioni Assicurative e a Groupama per il prezioso sostegno offerto al progetto. La gioia del nostro pubblico ci ripaga e ci inorgoglisce. Ringrazio chi ha reso unica questa serata: la musica, innanzitutto, e Carmelo Spoto, Cristiano Didio, Francesco Lanzillotta e Massimo Cellerino. Ciascuno di loro ha arricchito l’incontro con il proprio contributo, pennellandolo con gusto, profondità e delicatezza», ha dichiarato Annunziato Gentiluomo.

L’Università Popolare ArtInMovimento APS rinnova così il proprio impegno nella promozione della cultura musicale e nella costruzione di occasioni di incontro e crescita condivisa, dando continuità a un progetto che intende valorizzare il territorio attraverso l’arte, la conoscenza e la bellezza.

Fondazione Giubileo per la Cultura ETS Torino, Corso Bramante 58/7

Annunziato Gentiluomo

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