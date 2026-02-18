Ultimi giorni per iscriversi alla terza edizione del concorso per giovani compositori Under 35. Chiusura delle iscrizioni 28 febbraio.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “LUCIANO BERIO”

Dopo i successi delle scorse edizioni, sono nuovamente aperte le iscrizioni alla terza edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Luciano Berio” rivolto a giovani compositrici e compositori under 35, organizzato e promosso dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con il Centro Studi Luciano Berio, il Teatro Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Comunale di Bologna e la Universal Edition (UE).

È possibile consultare online il bando. Per partecipare al Concorso occorre presentare, entro il 28 febbraio 2026, due partiture, una per orchestra sinfonica, l’altra con organico libero, a partire da 3 strumenti. È possibile presentare sia opere già eseguite sia opere edite; in caso di vittoria è prevista una commissione del valore di 20.000 euro per la composizione di un brano originale per orchestra sinfonica, che sarà eseguita in prima mondiale nella stagione 2027/2028 dall’Orchestra di Santa Cecilia.

La giuria sarà guidata da Daniel Harding, Presidente di giuria e Direttore Musicale dell’Orchestra e del Coro di Santa Cecilia. Accanto ad Harding, la giuria sarà composta da figure di prim’ordine nel panorama musicale internazionale: il compositore Salvatore Sciarrino, Accademico di Santa Cecilia, Accademico delle Belle Arti della Baviera e Accademico delle Arti (Berlino), Marco Stroppa, Marco Stroppa, compositore che a lungo ha collaborato con l’IRCAM di Parigi, ricoprendo anche, tra il 1987 e il 1990, l’incarico di Direttore del Dipartimento di Ricerca Musicale, la compositrice Unsuk Chin (Corea del Sud), vincitrice di prei quali il Grawemeyer Award, il Premio Arnold Schönberg, il Premio per la composizione musicale della Fondazione Prince Pierre, il Premio Ho-Am nelle arti, il Premio Wihuri Sibelius , il Premio Marie-Josée Kravis per Musica Nuova della New York Philharmonic, e Philippe Manoury, considerato uno dei più importanti compositori francesi, oltre ad essere un precursore e un ricercatore nel campo del live eletronics.

Riservato a compositori under 35, il Concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la musica contemporanea e i giovani compositori attraverso la creazione e la diffusione di nuovi brani per orchestra sinfonica. Alla prima edizione del concorso, vinto dal compositore cinese Yikeshan Abudushalamu, hanno partecipato compositori dai 13 ai 40 anni e sono arrivate 128 candidature: 89 dall’Europa, 14 dalle Americhe, 22 dall’Asia, 2 dall’Australia e 1 dall’Africa, mentre le nazioni rappresentate sono state 37. Il brano composto da Abudushalamu è stato eseguito in prima mondiale dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano il 12 marzo del 2021 nell’ambito della Stagione Sinfonica 2020-2021, a Torino il 3 febbraio 2022 dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Michele Gamba, e a Milano il 14 novembre 2022 dalla Filarmonica della Scala diretta da Thomas Adès.

La seconda edizione, del 2022, ha visto invece vincitore l’italiano Enrico Scaccaglia. Rispetto all’edizione culminata nell’ottobre del 2019, le candidature presentate sono aumentate: 134 in questa edizione (128, invece, nel 2019); 80 di queste provenienti dall’Europa (89 nel 2019), 16 dalle Americhe (14), 32 dall’Asia (22), 5 dall’Australia (2), 1 dall’Africa (1). Invariate, invece, le nazioni rappresentate: 37. I compositori e le compositrici che hanno inviato i propri lavori hanno una fascia di età che va dai 13 ai 40 anni (età massima per l’ammissione); l’età media è di 28 anni; 109 sono stati i partecipanti di sesso maschile, 25 le donne.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ringrazia la famiglia Berio per la gentile concessione di intitolare il Concorso a Luciano Berio.

Riepilogo:

Termine iscrizioni: 28 febbraio 2026

Limite di età: 35 anni

Premio:

-Commissione del valore di 20.000 euro per la composizione di un brano originale per orchestra sinfonica.

-Esecuzione in prima mondiale nella stagione 2027-28 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia;

-Esecuzione nelle stagioni concertistiche delle Orchestre partner;

-Inserimento nel catalogo Universal della nuova opera commissionata – pubblicata tramite SCODO – per la distribuzione in tutto il mondo;

-Sottoscrizione gratuita di un abbonamento Professional al portale scodo Universal Edition (UE) della durata di 2 anni.

Regolamento: www.santacecilia.it/compositioncompetition

Giuria: Daniel Harding (Presidente di giuria), Salvatore Sciarrino (Italia), Marco Stroppa (Italia), Unsuk Chin (Corea del Sud), Philippe Manoury (Francia)

In collaborazione con il Centro Studi Luciano Berio, il Teatro Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Comunale di Bologna e la Universal Edition (UE).

Con il sostegno di SIAE, Società Italiana Autori Editori e Fondazione Boris Christoff.