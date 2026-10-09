REF 2026, Le Quattro Stagioni di Vivaldi ricomposte da Max Richter

L’11 ottobre, in doppia replica alle 16:00 e alle 21:00 al Teatro Argentina

L’11 ottobre, in doppia replica alle 16:00 e alle 21:00 al Teatro Argentina, arriva in prima nazionale a Romaeuropa Festival four seasons changed, concerto coreografico che aggiunge un nuovo livello alla celebre reinterpretazione del capolavoro di Antonio Vivaldi realizzata da Max Richter.

Presentata in anteprima mondiale al Barbican Centre di Londra con la Britten Sinfonia e il violinista Daniel Hope e accolta da subito con ampio consenso dalla critica, Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons — ulteriormente rielaborato a quasi dieci anni di distanza con The New Four Seasons — è una partitura che non riscrive l’originale, ma lo attraversa, lo frammenta e lo ricompone, amplificando la percezione del tempo e della memoria.

Richter non sostituisce Vivaldi: ne conserva la sagoma e lavora sulla ripetizione e sulla variazione, costruendo un ponte tra barocco e contemporaneo. È da qui che parte Vandevelde, che alla riscrittura musicale risponde con una genealogia della danza: «Dove Richter riscrive Vivaldi, io ho scelto di ispirarmi a quattro coreografe che, insieme, hanno plasmato in larga parte la danza moderna e contemporanea del Novecento», racconta.

Ogni stagione si lega a un nome: la primavera a Isadora Duncan, l’estate ad Anna Halprin, l’autunno a Pina Bausch, l’inverno a Trisha Brown. Con la danzatrice Amanda Barrio Charmelo, Vandevelde ha sviluppato quattro frasi di movimento, una per stagione, poi scritte sulla partitura di Richter e ritmate dalle stesse ripetizioni, dagli stessi loop e dalle stesse variazioni di intensità.

In scena, i musicisti di BRYGGEN suonano interamente a memoria, e invece di restare seduti attraversano lo spazio in traiettorie continue, come un organismo collettivo. Tra loro si muove una sola danzatrice, che a volte contraddice la musica, a volte la spinge verso nuove intensità. Ogni stagione segue la scansione dei tre movimenti vivaldiani: nel primo l’orchestra suona da sola, nel secondo entra la danzatrice, nel terzo i due piani si intrecciano fino a risuonare insieme.

Il risultato è un’esperienza che non tratta il classico come un monumento da custodire, ma come una pratica viva, plasmata dal movimento e dal piacere di reinventarsi.

Bio

BRYGGEN – Bruges Strings è una giovane e dinamica orchestra d’archi di Bruges (Belgio) che si spinge con coraggio verso il Nord, alla ricerca di nuovi suoni e connessioni con il mondo. Unendo le proprie forze, a volte controcorrente, altre volte immersa armoniosamente nella quiete di fiordi profondissimi. L’ensemble si esibisce senza direttore e sceglie consapevolmente l’innovazione sia nel repertorio sia nella forma del concerto: ogni esecuzione diventa un’esperienza in cui musica, immagine, testo e movimento si fondono. Sotto la direzione artistica di Jolente De Maeyer, BRYGGEN si concentra sul linguaggio sonoro della Scandinavia e della regione baltica, accanto a opere chiave del XX e XXI secolo. L’orchestra crede fortemente nel valore della pratica musicale collettiva, con particolare attenzione al suono d’insieme e al colore timbrico. Dopo il concerto inaugurale nel 2020 al Concertgebouw Brugge, BRYGGEN si è esibita in importanti festival come Iedereen Klassiek, Musica Divina, B-Classic, Walden Festival e Antwerp Spring Festival. La produzione per famiglie Zwanen, presentata in anteprima nel 2022, è diventata un grande successo con 28 repliche in tutta la Fiandra. Nel 2022 BRYGGEN ha presentato in prima belga Moby Dick di Wu Tsang al deSingel, in collaborazione con lo Schauspielhaus Zürich, e nel 2023 ha eseguito dal vivo la colonna sonora di Max Richter per il film Waltz with Bashir nell’ambito del MOOOV Filmfestival. Con Songs with Roots (Concertgebouw Brugge, Zonzo Compagnie), nel 2024 l’ensemble ha esplorato la forza dei canti popolari in un contesto multimediale. Minerals, nuova creazione di Mathias Coppens, ha unito intelligenza artificiale e video dal vivo in una narrazione musicale poetica. In collaborazione con B-Classic e il Manchester Collective, BRYGGEN ha presentato nell’autunno 2024 la prima belga e olandese di Weather, celebre lavoro del 1997 di Michael Gordon, con paesaggi sonori di Chris Watson e un film di Carlos Casas. Nello stesso anno, BRYGGEN ha ricevuto l’Ultima per la Musica, premio della cultura fiamminga. La giuria ha lodato l’ensemble per “il modo ponderato in cui collega l’innovazione alla grande tradizione della musica classica”. A livello internazionale, BRYGGEN è in rapida ascesa, con il debutto all’Holland Festival al Muziekgebouw aan ’t IJ di Amsterdam nel 2022 e concerti nei Paesi Bassi (Theater Heerlen, Schouwburg Tilburg), in Francia (La Coursive, La Rochelle, 2024) e in Austria (Concentus Moraviae Festival, Retz, 2025). Nel 2025 l’ensemble ha inoltre collaborato con importanti artisti come Roberto Alagna e Ian Bostridge. Accanto all’attività artistica, BRYGGEN investe nel futuro attraverso il progetto educativo VIVA. Insieme a JOWest, VIVA è nato per ispirare e connettere bambini e giovani attraverso la musica. In soli due anni ha coinvolto oltre 2.000 partecipanti tra workshop, masterclass, campus estivi e il VIVA Feest!.

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