Il 2 dicembre 2026 ore 18.30

Teatro Palladium: il 2 dicembre 2026, la rivoluzione del rock con Alex Britti e Giò Alajmo

La rivoluzione rock del secondo Novecento. Personaggi, immagini, note, tecnologie

Dai Beatles ai Rolling Stones, da Bob Dylan ai Pink Floyd fino ai Måneskin: il 2 dicembre un viaggio tra musica, generazioni, incontri e trasformazioni culturali

2 dicembre 2026 – ore 18.30

Teatro Palladium dell’Università Roma Tre – Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma

Ingresso gratuito

Dalla nascita del rock’n’roll alla rivoluzione digitale, dai Beatles ai Rolling Stones, da Bob Dylan ai Pink Floyd fino ai Måneskin: oltre mezzo secolo di musica che ha trasformato il costume, la cultura e l’immaginario di intere generazioni, mercoledì 2 dicembre alle ore 18.30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita Alex Britti e Giò Alajmo per La rivoluzione rock del secondo ‘900. Personaggi, immagini, note, tecnologie. L’incontro, promosso in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dello stesso ateneo, ripercorre le grandi trasformazioni della musica popolare, tra evoluzione dei linguaggi, innovazioni tecnologiche e cambiamenti sociali. Un viaggio attraverso testimonianze dirette, incontri, aneddoti e immagini, nel dialogo tra il giornalista musicale che per quarant’anni ha raccontato i protagonisti della scena internazionale e il cantautore e chitarrista romano che ha fatto del blues, del jazz e del rock le matrici della propria ricerca artistica. Ad intervallare e accompagnare questo dialogo gli interventi musicali live della cantattrice Rossella Seno e del cantautore Lino Rufo.

Non soltanto una storia della musica, ma il racconto di una rivoluzione culturale che ha attraversato il secondo Novecento e continua a riflettersi nella contemporaneità. Dalla diffusione dei primi 45 giri all’affermazione del rock’n’roll, dalla stagione del beat alle grandi manifestazioni musicali popolari, fino all’avvento degli strumenti elettronici e delle tecnologie digitali, la musica ha accompagnato e spesso anticipato le trasformazioni della società, contribuendo a ridefinire identità generazionali, linguaggi, mode e comportamenti. Un percorso nel quale le canzoni, gli artisti e il sound diventano strumenti per leggere l’evoluzione del costume e della cultura.

Protagonista del dialogo con Alex Britti sarà Giò Alajmo, giornalista e autore che ha vissuto in prima persona alcuni dei passaggi più significativi della storia musicale degli ultimi decenni. Per quarant’anni redattore culturale del Gazzettino di Venezia, ha incontrato, intervistato, fotografato e raccontato migliaia di artisti, assistendo dal vivo a momenti fondamentali della musica internazionale: dal beat dei Rokes al blues di Muddy Waters, passando per Bob Dylan, Pink Floyd, Rolling Stones, Queen, Beatles e Kraftwerk, fino al successo internazionale dei Måneskin. Un patrimonio di esperienze e testimonianze che restituisce una storia della musica fatta non soltanto di dischi e concerti, ma anche di incontri, retroscena e trasformazioni artistiche e sociali. Un racconto che attraversa anche le pagine dei suoi libri, tra cui Musica G, Bluesman e il più recente Vampirock. Un viaggio da Elvis ai Maneskin (Mediabooks, 2025), nel quale Alajmo ripercorre le trasformazioni del rock attraverso i suoi protagonisti, ricostruendo un universo musicale che ha progressivamente superato i confini tra generi, arti e culture.

A dialogare con lui sarà Alex Britti, cantautore e chitarrista romano che ha costruito il proprio percorso musicale a partire da una profonda passione per il blues, alimentata dall’incontro con le sonorità di Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan. Musicista dall’età di otto anni, con undici album all’attivo e una carriera che lo ha portato a collaborare e suonare con grandi interpreti del blues in Italia e all’estero, Britti ha attraversato jazz, pop e rock sviluppando uno stile personale e riconoscibile. Cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, con la vittoria nella sezione Giovani nel 1999, e un’attività artistica che comprende anche colonne sonore cinematografiche e interpretazioni per il grande schermo.

Il confronto tra Alajmo e Britti intreccerà così due prospettive complementari: quella di chi ha osservato e documentato l’evoluzione della musica attraverso decenni di giornalismo e quella di chi ne ha interpretato i linguaggi attraverso la propria esperienza artistica. Dalle grandi figure che hanno segnato la storia del rock alle trasformazioni degli strumenti e delle tecniche musicali, l’incontro offrirà uno sguardo su un patrimonio culturale che continua a influenzare la musica e le nuove generazioni.

Introduce la serata Luca Aversano, musicologo e Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, coordina Edoardo Novelli, Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre.

L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre alle ore 18.30 al Teatro Palladium di Roma. L’incontro, della durata di circa 90 minuti, si inserisce nella stagione 2026/2027 del Teatro Palladium.

Informazioni

www.teatropalladium.com

Biglietteria: 06 57332772 – biglietteria.palladium@uniroma3.it