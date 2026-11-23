Dal 27 novembre al 29 novembre a Roma

Il grande classico di Charles Dickens torna in scena in versione musical con A CHRISTMAS CAROL, interpretato da Roberto Ciufoli. Dal 27 al 29 novembre 2026 al Teatro Brancacio di Roma, la celebre storia di Ebenezer Scrooge accompagna il pubblico nella Londra del 1843, tra atmosfere natalizie, incontri soprannaturali e un percorso di riscoperta dei valori della generosità e della solidarietà.

UNA STORIA SENZA TEMPO

È la vigilia di Natale del 1843 e Londra si prepara a festeggiare. Ma per Ebenezer Scrooge il Natale è soltanto una ricorrenza da sopportare: chiuso nel proprio egoismo e nell’attaccamento al denaro, l’anziano usuraio respinge ogni gesto di solidarietà e non mostra compassione per chi è in difficoltà.

Dopo aver allontanato tre uomini che gli chiedono un contributo per i più bisognosi, Scrooge torna a casa da solo. Durante la notte riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, il suo vecchio socio, morto sette anni prima. Avvolto da pesanti catene, simbolo dell’avidità e dell’egoismo che hanno segnato la sua esistenza, Marley lo avverte: Scrooge è ancora in tempo per cambiare il proprio destino. Ad attenderlo saranno tre visite, quelle degli spiriti del Natale passato, presente e futuro.

Attraverso ricordi, incontri e premonizioni, i tre spiriti accompagneranno Scrooge in un viaggio capace di mettere in discussione le sue certezze e trasformare il suo modo di guardare agli altri. Al risveglio, il giorno di Natale, l’uomo comprenderà il valore della generosità, della carità e della fratellanza, scegliendo finalmente di condividere la festa con il nipote Fred e la sua famiglia. Info teatrobrancaccio.it