Dal 25 al 29 novembre in sala black lo spettacolo con la regia di Antonio Latella

Dal 25 al 29 novembre la sala black dello Spazio Diamante di Roma ospita Bùbaro dei Bùbari, dell’autrice umbra Carolina Balucani diretta da Antonio Latella e prodotta dal TSU, è un racconto crudo e poetico su due giovani in fuga.

Se telefonando… Due autrici umbre rispondono all’imprevisto

Nel percorso di ricerca e produzione che il Teatro Stabile dell’Umbria ha il piacere e l’onore di condividere con Antonio Latella, si inseriscono due nuove creazioni. Progetti originali, nati da un dialogo profondo tra il regista e due voci tra le più vive e incisive della nuova drammaturgia italiana: Caroline Baglioni e Carolina Balucani. Con questi due lavori, il TSU rinnova il suo impegno nella produzione di teatro contemporaneo, sostenendo il dialogo tra regia e drammaturgia d’autore, nel segno di un teatro che interroga il presente e lo trasforma in esperienza condivisa.

“Grazie all’incontro e al confronto con il direttore Nino Marino, abbiamo commissionato un testo a Caroline Baglioni e uno a Carolina Balucani, due drammaturghe o meglio due autrici che hanno già trovato il modo di farsi notare e ascoltare, entrambe vincitrici del premio autori della Biennale di Venezia. Le autrici sono state chiamate a scrivere un testo per il Teatro Stabile dell’Umbria con la mia regia. La sola cosa che ho indicato a entrambe è una tematica o meglio un accadimento, ciò che definirei un imprevisto, qualcosa che arriva quando meno te lo aspetti che può condizionare l’andamento di una intera giornata e non solo: una telefonata. Qualcosa che arriva dall’esterno, o che va dall’interno all’esterno. Qualcosa che arriva senza preavviso, ma che va a incidere profondamente nella drammaturgia del vivere quotidiano. Questo appuntamento drammaturgico, le autrici, lo hanno fatto diventare qualcosa che fa dell’imprevisto “l’accadimento”, qualcosa che a tratti svela e rivela, sospendendo l’andamento logico della storia stessa.”

Antonio Latella

NOTE DI DRAMMATURGIA

“Ho immaginato una lingua nomade, sporcata dall’inflessione dell’ultimo luogo dove si è fermata. Una lingua capace di straniarsi e rendere la prima persona singolare una terza persona singolare, quando chi la pronuncia parla di sé e si guarda da fuori, e si vede con gli occhi degli Altri. Familiare come un legame di sangue, per chi è straniero in tutte le terre e in tutte le terre è allontanato dagli Altri. Nasconde sempre dentro un’altra lingua. Il nomadismo non è stato solo un vagabondaggio celestiale, perché nasceva per sfuggire dall’oppressione. Dedico questa scrittura a un popolo oppresso e nomade che non ha mai rivendicato una terra e non ha mai dichiarato guerra a nessuno. Spero che salga, attraverso la fiaba, su un palcoscenico occidentale. I fari dell’Occidente illumineranno la recita a cui spesso è costretto per sopravvivere.”

Carolina Balucani

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina, 230/B 00176 Roma RM

EMAIL botteghino@spaziodiamante.it TEL. 06. 27858101 WHATSAPP +39 345 1474533

Mercoledì 25 novembre ore 20.30, giovedì 26 novembre ore 20.30,

venerdì 27 novembre ore 20.30

Sabato 28 novembre ore 19, domenica 29 novembre ore 17

durata 1 ora e 40 minuti

Lo Spazio Diamante propone il Biglietto Flessibile: tre soluzioni per permettere a chiunque di venire a Teatro

Biglietto Supporter € 19 – Biglietto Standard € 16 – Biglietto Agevolato €12

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