Dal 29 novembre al 20 dicembre a Roma

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, a partire da domenica 29 novembre, Graffiti d’autore / La musica che suona, un nuovo format live

che punta su cantautori e musicisti che si mettono in gioco alternando frammenti della propria antologia con tributi ai grandi della musica.

Le riletture sono in chiave semi-amplificata, si potrebbe dire plug in – unplugged, in definitiva con un fascino acustico dominante e in una atmosfera eterea quanto evocativa. Il luogo in cui nasce la serie di concerti è il palco dello storico jazz club romano Alexanderplatz, con la direzione artistica di Pietro d’Ottavio che ha selezionato alcuni tra i migliori artisti che orbitano nella Capitale – e non solo – chiedendo loro di costruire un concerto ad hoc, alternando i propri inni a lampi di songbook italiano e internazionale.

La rassegna prende il via domenica 29 novembre all’ora del brunch: le porte si aprono alle 11.30 e i live iniziano alle 13. Per l’inaugurazione è in cartellone il concerto di Demetra Bellina (che mette in scena “Io & Dylan”). L’attrice, cantautrice, chitarrista e polistrumentista di Udine proporrà la sua originale rilettura dei capolavori del menestrello di Duluth e alcuni brani del proprio repertorio.

Domenica 6 dicembre tocca alla affermata cantautrice romana Diana Tejera, che metterà in scena la versione semiacustica del meglio della sua antologia: da “Scivoli di nuovo” scritta per e con Tiziano Ferro all’omaggio alla grande poetessa Patrizia Cavalli, fino a sfiorare le sue radici con qualche spunto in chiave flamenco.

Sabato 12 dicembre è di scena il cantautore Ruvio, un giovane calabrese a Roma che racconta il disincanto della sua generazione e sta conquistando l’attenzione con il suo singolo “Una confidenza tra amici” (primo assaggio del suo album di prossima uscita, “Tutti Protagonisti”). Oltre alle sue canzoni d’autore, Alessandro Ruvio metterà in scena l’happening “Dopo di me il diRuvio” con tributi ai grandi della musica italiana e internazionale.

Domenica 20 dicembre gran finale per il 2026 con Marco Simoncelli, chitarrista della lanciatissima rock-band londinese The Heat Inc. Simoncelli mette in scena una rilettura semi-acustica dei successi del gruppo che ha avuto attenzione alla Bbc, riscosso i complimenti di Paul Simonon dei Clash e di Richie Ramone, oltre ad aver inciso un EP, un album e averne un secondo in uscita nel 2027. Ma non mancherà un tributo al numero uno dei chitarristi: Jimi Hendrix.

E la sera del 10 gennaio 2027 (ore 21), debutta “Star Telling”, con Pietro d’Ottavio che sul palco si alterna con un musicista per raccontare la vita di John Lennon tra musica e parole.

Non solo musica all’Alexanderplatz ma anche la possibilità di gustare un’ottima cucina, vini selezionati e servizio bar.

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com

Alexanderplatz Jazz Club

GRAFFITI D’AUTORE – LA MUSICA CHE SUONA

domenica 29 novembre dalle 11,30

DEMETRA BELLINA

domenica 6 dicembre dalle 11,30

DIANA TEJERA

sabato 12 dicembre dalle ore 11,30

RUVIO

domenica 20 dicembre dalle 11,30

MARCO SIMONCELLI