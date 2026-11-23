Dal 12 dicembre, dopo lo spettacolo, arriva Babbo Natale

“Cenerentola” al Teatro San Carlino: dal 12 dicembre, dopo lo spettacolo, arriva Babbo NataleDal 28 novembre al 19 dicembre 2026, il teatro di Villa Borghese porta in scena una versione originale della fiaba con attori, burattini e le musiche di Gioachino Rossini eseguite dal vivo al pianoforte. Nelle ultime repliche i bambini potranno consegnare personalmente la propria letterina a Babbo Natale.

Roma, novembre 2026 – Una fata un po’ smemorata, due sorellastre irresistibilmente buffe, un principe travestito da servo e, al posto della celebre scarpetta, un gioiello a forma di cuore spezzato: dal 28 novembre al 19 dicembre 2026 il Teatro San Carlino di Villa Borghese accompagna bambini e famiglie verso il Natale con Cenerentola.

Lo spettacolo unisce attori in carne e ossa e burattini mossi a mano alle musiche della Cenerentola di Gioachino Rossini, eseguite dal vivo al pianoforte. Una fiaba musicale della durata di circa 50 minuti, consigliata dai 4 anni, capace di coinvolgere i più piccoli attraverso comicità, travestimenti ed equivoci.

La versione del San Carlino prende le mosse dalla fiaba dei fratelli Grimm e rende omaggio anche a Zezzolla, la Cenerentola napoletana raccontata da Giambattista Basile quasi quattro secoli fa. A queste suggestioni si aggiunge un elemento tratto dall’opera rossiniana: il principe si traveste da servo per scoprire chi sia davvero gentile quando nessuno sa di trovarsi davanti a un membro della famiglia reale.

Il Teatro San Carlino recupera anche la dimensione magica della fiaba, affidandola a una fata tanto generosa quanto smemorata. La scarpetta lascia invece il posto a un gioiello a forma di cuore spezzato: sarà proprio questo oggetto a guidare il principe nella ricerca di Cenerentola.

DAL 12 DICEMBRE, A TEATRO ARRIVA BABBO NATALE

Nelle ultime repliche lo spettacolo si arricchisce di un incontro speciale. Sabato 12 e 19 dicembre alle ore 16.30 e domenica 13 dicembre alle ore 11.30 e 16.30, al termine di Cenerentola, i bambini incontreranno Babbo Natale.

Chi ha già scritto la propria letterina potrà portarla con sé e consegnarla direttamente nelle sue mani. L’incontro è compreso nel normale biglietto dello spettacolo e non prevede costi aggiuntivi.

L’iniziativa trasforma le ultime giornate di programmazione in un appuntamento natalizio per tutta la famiglia, mantenendo al centro l’esperienza teatrale e la relazione diretta dei bambini con gli attori e i personaggi.

LA STORIA

Cenerentola vive accanto al camino, tra la cenere, mentre in casa comandano la matrigna e due sorellastre convinte di essere bellissime. A palazzo si prepara un grande ballo e un principe, travestito da servo, cerca qualcuno capace di dimostrare gentilezza senza lasciarsi condizionare dal rango e dalle apparenze.

Tra gli incantesimi di una fata distratta, gli equivoci delle sorellastre e un gioiello a forma di cuore spezzato che prende il posto della scarpetta, la fiaba conosciuta da generazioni si trasforma in una commedia musicale sul valore della gentilezza e sulla capacità di guardare oltre le apparenze.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Titolo: Cenerentola – Al posto della scarpetta, un cuore spezzato

Periodo: dal 28 novembre al 19 dicembre 2026

Luogo: Teatro San Carlino, Villa Borghese – Roma

Tecnica: attori e burattini

Musiche: dalla Cenerentola di Gioachino Rossini, eseguite dal vivo al pianoforte

Durata: circa 50 minuti

Età consigliata: dai 4 anni

Ingresso sotto i 3 anni: gratuito

CENERENTOLA CON BABBO NATALE

Sabato 12 dicembre, ore 16.30

Domenica 13 dicembre, ore 11.30 e 16.30

Sabato 19 dicembre, ore 16.30

Al termine dello spettacolo, i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la propria letterina. L’iniziativa è inclusa nel normale biglietto.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Teatro San Carlino

Viale dei Bambini, Villa Borghese – Roma

E-mail: botteghino@sancarlino.it

Telefono e WhatsApp: +39 329 2967328

Sito e biglietti: www.sancarlino.it

Il Teatro San Carlino si trova in Viale dei Bambini, a pochi passi dal Pincio di Villa Borghese.

Tariffe online

Biglietto intero adulto: 13,00 €

Biglietto ridotto bambini dai 3 ai 14 anni e over 65: 12,00 €

Famiglia x3 – 2 adulti e 1 bambino: 35,00 €

Famiglia x3 Baby – 1 adulto e 2 bambini: 34,00 €

Famiglia x4 – 2 adulti e 2 bambini: 45,00 €

Tariffe al botteghino

Biglietto intero adulto: 14,00 €

Biglietto ridotto bambini dai 3 ai 14 anni e over 65: 13,00 €