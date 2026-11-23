Grande successo è stato riscosso dall'opera donizettiana al Teatro Sociale a 200 anni dalla Prima al Teatro Carolino di Palermo

I tempi cambiano, ma l’animo umano, è in grado, se lo vuole, d’invertire o annullare le sorti difficili, in un determinato territorio, sia pure di un periodo storico molto lontano, affinché vecchi rancori o ataviche vendette non prevalgano. Anzi, dove la pacificazione e il desiderio di progredire diventano fari luminosi per il futuro anche di fronte ad una storia d’amore contrastata ma che poi, quasi naturalmente, si risolve nel miglior modo possibile. Una sorta di monito dunque che giunge dal passato verso quello che sta accadendo nel mondo ai nostri giorni dove distruzione e guerre sembra stiano diventando prevalenti.

Ebbene, “Alahor in Granata” ha offerto più di uno spunto di riflessione per il pubblico che anche stavolta, – dopo il successo dell’altra opera donizettiana: “Le convenienze e inconvenienze teatrali” nell’omonimo teatro la scorsa settimana – è rimasto entusiasta della rappresentazione al Teatro Sociale di Bergamo di ieri. Oltretutto, il melodramma in due atti su libretto di M.A. e musica di Gaetano Donizetti ha mantenuto intatta la versione originaria che nel gennaio del 1826 venne data al Real Teatro Carolino a Palermo dove il Maestro bergamasco andò a lavorare non ancora trentenne, ingaggiato come direttore della musica. M.A., nello specifico, sono le iniziali di “un letterato – si legge nelle note teatrali a firma di Paolo Fabbri– che volle restare anonimo e che ricavò il libretto da “Hassem ou La vengeance di L.A. Lamarque de Saint-Victor (1817) mélodrame parlato con colonna sonora orchestrale”. Tuttavia il merito a due secoli esatti dal debutto deriva dal fatto che “Alahor in Granata” sia stata “rispolverata” dal Festival “Donizetti Opera 2026”, dato pure che ne è stato scoperto recentemente il manoscritto autografo al Conservatorio di Palermo.

L’opera ambientata a fine Quattrocento nella città spagnola di Granada accerchiata dall’esercito spagnolo dei re cattolici è anche dilaniata al suo interno dalle due fazioni: gli Zegri e gli Abenceraghi sempre in rivalità tra loro. Sopravvissuto alla strage, il principe ereditario degli Abenceraghi: Alahor (il baritono Roberto De Candia) ritorna in città con l’unico scopo di vendicare il padre che era stato ucciso dagli Zegri, ma ritrova sulla sua strada, suo malgrado, la sorella Zobeida (il soprano Mira Alkhovic) che è pronta a sposare il sultano Muley Hassem (Laura Verrecchia contralto en travesti) fratello di colui che uccise suo padre e parte della sua famiglia. Ma Hussem vuole raggiungere la pace nel suo territorio devastato da anni di guerre continue ed incessanti e si procura un altro nemico in Alamar capo di una fazione interna zegra che vuole toglierselo di mezzo e usurpagli, a sua volta, il trono. Alahor e Alamar tramano allora una congiura nei confronti di Hassem con Alahor che intima alla sorella di non sposarsi. Tuttavia il disegno perverso di Alamar (il tenore Dave Monaco) non si realizzerà perché Alahor si lascia convincere dalla bontà d’animo di Hassem finendo addirittura con il ridurre a mal partito lo stesso Alamar per evitare che il disegno criminoso di questi nei confronti del sultano si potesse realizzare. In tutto questo bello ed emozionante il quadretto in cui compaiono i due fratelli – nell’interpretazione di due bambini – nel segno del ricordo di quella che era stata la loro infanzia felice. In questo quadro dell’opera molto bravi sono stati pure il “finto confidente” (interpretato dal tenore Enrico Basso) e la schiava Sulima (interpretata dal soprano Cristina De Carolis).

In tutto questo, musica e parole trovano il giusto intreccio con la bellissima musica di Donizetti “a tratti rossineggiante visto pure il periodo in cui è stata composta” grazie all’orchestra de “Gli Originali” diretta da una straordinaria Chiara Cattani, con il Coro dell’Accademia Teatro alla Scala e al suo bravo maestro Salvo Sgrò, per la magistrale regia di Benedetto Sicca Papa (ed assistente Emanuele D’Errico) con scene di Luigi Ferrigno e costumi di Marco Piemontese, luci di Marco Giusti e coreografie di Leonardo Castellani.

Senza dimenticare, il responsabile del dipartimento musica dell’accademia teatro alla Scala Daniele Borniquez ed il referente del coro accademia teatro alla Scala Francesco Lo Sciuto e, naturalmente, gli acrobati della compagnia di danza verticale “Cefalulé”, i mimi: Leonardo Castellani, Ioana – Miruna Drajneanu e Mauro Fortunato e non per ultimi: i figuranti Samir A. Carissimi e Diletta Mazzola Sirca. Con “Alahoro in Granata” .