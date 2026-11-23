27 | 29 novembre 2026

Il nastro della memoria torna a riavvolgersi al TeatroBasilica, dal 27 al 29 novembre 2026, con La consuetudine frastagliata dell’averti accanto di Marco Andreoli, diretto e interpretato da Claudia Vismara e Daniele Pilli.

La storia dello spettacolo comincia nel 2018, con un’anteprima a Carrozzerie n.o.t. Il debutto, inizialmente previsto nel 2020 al Teatro Vascello, che ne è il produttore, viene però rinviato dalla pandemia. Segue una versione in streaming, mentre nel frattempo si susseguono altri progetti e percorsi artistici.

Ora, finalmente, il testo di Marco Andreoli arriva in scena. Completano il gruppo creativo Luigi Biondi per il disegno luci, Francesco Traverso per i tecnicismi e Livia Fulvio per i costumi.

Prendete un uomo, Elia, un impiegato qualunque di un’azienda qualunque. Prendete una donna, Laura, in tenuta perfetta da casalinga anni ’80. Persone come tante. Anonime, potremmo dire. Non le notereste camminando per la strada, non ora, almeno. Forse un tempo. Quando lei ambiva a diventare una reporter di fama internazionale e lui lavorava senza sosta a una tesi sperimentale sulla scomposizione dell’unità T: il tempo. Bizzarro come il tempo sia una concezione assolutamente arbitraria. Chiunque potrebbe dare una definizione del tutto personale di ciò che ritiene che sia. Il ticchettio delle lancette dell’orologio. Il colore sbiadito o meno dei ricordi. Il numero di battiti che precede un incontro importante… Esiste sempre un prima, ma non sempre esiste un dopo. Elia e Laura sono vittime inconsapevoli di quella concatenazione di eventi microscopici che definiscono chi siamo, cosa facciamo, chi amiamo e cosa lasceremo. Lei ancora non lo sa. Ma lui sì. Perché è proprio Elia che diventa artefice inconsapevole di quella disattenzione, di quel niente, di quello “scusa…”. Giusto il tempo di un attimo. Tic. Non molto di più. La velocità con cui si palesa un pensiero. Tac. Un istante. Un istante che però può diventare lungo una vita. Un istante che consuma mattine, colazioni, giornate al lavoro – “torna presto”- e tg delle otto, e applausi del pubblico, e zuppe di porro… la perdita di qualunque pulsione. Il salutarsi con abbracci eccessivamente calorosi. “Cielo e mare…”, “Universo…”. Sembrano le battute di uno spot scadente. E forse lo sono.

Il pubblico segue l’avvicendarsi del rapporto tra i due, attraverso una narrazione frastagliata e frammentata che pindaricamente balza avanti e indietro nel tempo, costringendo gli spettatori a ricostruire con minuzia e attenzione quanto accaduto durante il loro primo incontro, il 3 ottobre 1982 in un circolo universitario. Una sciarpa rossa segna inesorabilmente il destino di uno dei due e diventa lo spartiacque tra ciò che avrebbe potuto essere e ciò che non sarà mai.

Una possibilità mancata. La dilatazione di un istante. E una vita assieme. Queste tre cose, insieme, sono La consuetudine frastagliata dell’averti accanto.

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Orari:

Dal lunedì al venerdì ore 21:00 – sabato ore 19:30 – domenica ore 16:30

Il botteghino è aperto un’ora prima dell’inizio di ciascun evento

Prezzi:

Biglietto intero € 18,00

Biglietto online € 15,00

Biglietto ridotto operatori € 15,00

Biglietto ridotto under 26 e convenzioni* € 10,00

Carnet 7 spettacoli € 70,00

*Per attivare una convenzione con il TeatroBasilica e riservare i biglietti ridotti a studenti e studentesse delle accademie/scuole/università, mandare una richiesta a info@teatrobasilica.com

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

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