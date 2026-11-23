24 novembre 2026, ore 21.00

Una generazione cresciuta tra la fine della guerra e l’avvento del regime comunista, un gruppo di persone in fuga, sospeso tra un mondo ormai scomparso e un futuro ancora senza forma. Con A piedi (1980), il drammaturgo polacco Sławomir Mrożek racconta il momento in cui una società si disgrega e tenta di ricostruirsi, mettendo a nudo i rapporti di forza, le contraddizioni e le fragilità dell’essere umano. Il testo arriva al TeatroBasilica il 24 novembre alle ore 21.00, con la regia di Kamila Straszyńska e il Gruppo della Creta.

La serata conclude il percorso dedicato a Mrożek, avviato quasi un anno fa, nel dicembre 2025, in occasione della pubblicazione del volume Quando finirà tutto? Trilogia grottesca (Lamantica Edizioni, 2025). Il progetto, organizzato dall’Istituto Polacco di Roma in collaborazione con PAV, aveva preso avvio con un incontro dedicato al volume, alla presenza dei curatori Lorenzo Gafforini e Lorenzo Pompeo e di Giulio Pampilione, figlio del traduttore Giovanni Pampiglione, seguito da una prova letta de Il macello, diretta dalla stessa Straszyńska. Era stato allora annunciato il proseguimento del lavoro con un secondo testo della raccolta, A piedi, che trova ora una nuova realizzazione al TeatroBasilica.

Scritto nel 1980, A piedi dà voce a una generazione che ha vissuto la Seconda guerra mondiale durante l’infanzia e ha attraversato, negli anni della propria crescita, la nascita della nuova realtà politica e sociale della Polonia comunista. A distanza di decenni, Mrożek rilegge quel passaggio storico attraverso una scrittura profondamente radicata nella cultura del proprio Paese, ma capace di interrogare questioni universali.

In scena si muove un gruppo di sfollati che restituisce un’immagine composita della società: dai proletari e da chi riconosce nella forza l’unico strumento di affermazione, agli avanguardisti e agli intellettuali presuntuosi. Tutti si trovano in una condizione di sospensione, in uno spazio senza leggi e regole certe, nel quale l’ordine precedente è crollato e quello nuovo deve ancora prendere forma. La necessità di sopravvivere costringe ciascuno a ridefinire il proprio posto e la propria identità.

Al centro di questo scenario c’è il Figlio, un giovane che ha la stessa età di Mrożek quando visse la fine della guerra e l’avvento del nuovo regime. Attraverso il suo sguardo, il drammaturgo osserva il difficile processo di formazione individuale dentro una collettività attraversata da conflitti, paure e aspirazioni. Ne emerge una voce corale che, pur nascendo da una precisa esperienza storica e nazionale, conserva una forza espressiva e una capacità di interrogare il presente che rendono A piedi un testo ancora attuale.

Sławomir Mrożek (1930-2013), drammaturgo, prosatore e vignettista, è stato uno dei maggiori scrittori polacchi del Novecento. Considerato erede di Witold Gombrowicz e Stanisław Ignacy Witkiewicz, ha raggiunto la notorietà internazionale con la raccolta di racconti L’elefante (1957) e con opere teatrali come Tango, Il macello, Emigranti e A piedi. In dissidio con il regime comunista, lasciò la Polonia nel 1963, vivendo a lungo all’estero. La sua drammaturgia, caratterizzata da ironia, grottesco e attenzione alle contraddizioni della condizione umana, continua a interrogare i meccanismi del potere e le forme della convivenza sociale.

www.istitutopolacco.it | segreteria.roma@instytutpolski.pl

Fb @istituto polacco di Roma |Ig Istituto_polacco_di_roma

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Link utili

Sito https://teatrobasilica.com/

Facebook https://www.facebook.com/TeatroBasilica

Instagram https://www.instagram.com/teatrobasilica/

TeatroBasilica

24 novembre 2026, ore 21.00

A PIEDI

di Sławomir Mrożek

Regia di Kamila Straszyńska

Con il Gruppo della Creta

Il Padre – Alessio Esposito

Il Figlio – Vittorio Bruschi

Superio – Lorenzo Garufo

La Signora – Marta Jaquier

La Ragazza – Shadi Romeo

La Vecchia – Barbara Folchitto

Il tenente Zielinski – Federico Russo Mazzei

L’Insegnante – Jacopo Cinque