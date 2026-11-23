Alla Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio il 24 novembre ore 21 il concerto finale

Alla Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio il 24 novembre concerto finale del XXV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra.

Per i 270 anni della nascita di Mozart, arriva da Salisburgo il Quartetto della Stiftsmusik St. Peter con il soprano Ekaterina Krasko diretti da Peter Peinstingl, per un programma che riscopre il Mozart sacro e spirituale

Concerto finale del XXV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra martedì 24 novembre (ore 21) nella cornice barocca della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio che richiama l’inaugurazione per la scelta di un programma tutto mozartiano, pensato per i 270 anni della nascita del salisburghese.

Un Mozart sacro e spirituale, interpretato dal soprano russo Ekaterina Krasko e il quartetto della Stiftsmusik St. Peter formazione nata dall’orchestra dell’Abbazia di San Pietro di Salisburgo e specializzata nell’interpretazione storicamente informata del repertorio classico. A dirigerli Peter Peinstingl, organista e direttore musicale della stessa Abbazia di San Pietro, nonché direttore artistico della Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft Salzburg e fondatore dell’Ensemble Péridot Salzburg.

Il programma accosta pagine strumentali e composizioni vocali, restituendo alcune delle diverse espressioni della spiritualità mozartiana. Si apre con il Divertimento in re maggiore KV 136, composto nel 1772, per proseguire con Ergo interest, an quis – Quaere superna KV 143 e le Sonate da chiesa KV 144, KV 244 e KV 67, brevi composizioni destinate alla liturgia e caratterizzate dal dialogo tra gli archi e l’organo.

La voce del soprano si inserisce in questo percorso con tre pagine di particolare intensità: Laudate Dominum, dai Vesperae de Dominica KV 321, una delle più suggestive preghiere musicali di Mozart; Panis vivus, dalle Litaniae de venerabili altaris Sacramento KV 125, nell’adattamento per soprano, archi e organo; e il celebre mottetto Exsultate, jubilate KV 165, anch’esso proposto in una versione per soprano, archi e organo, culminante nel luminoso e virtuosistico Alleluja cui spetta il finale del concerto.

Tutto il programma del Festival, le modalità di accesso ai concerti, come diventare socio sostenitore su https://www.fondazionepromusicaeartesacra.org/

Modalità di adesione al XXV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra

1. Il XXV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra è, in primo luogo, riservato ai sostenitori della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra e alle autorità civili ed ecclesiastiche. Per diventare sostenitori è possibile consultare il seguente sito web: https://fondazionepromusicaeartesacra.org/fondazione/sostieni-la-fondazione;

2. Per il pubblico della Musica Sacra si ricorda che per partecipare ai singoli eventi del Festival bisogna essere necessariamente in possesso del modulo di registrazione che potrà essere compilato a partire dal 15 novembre sul sito www.fondazionepromusicaeartesacra.org. Per maggiori informazioni sarà possibile contattare la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra alla email info@promusicaeartesacra.it;

3. si sottolinea che senza un regolare permesso non sarà possibile partecipare agli eventi del Festival.

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Martedì 24 novembre 2026 ore 21:00

Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio

Elevazione spirituale in occasione del 270° anno dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in re maggiore KV 136

Ergo interest, an quis – Quaere superna KV 143

Sonata da chiesa in re maggiore KV 144

Laudate Dominum dai Vesperae de Dominica KV 321

Sonata da chiesa in fa maggiore KV 244

Panis vivus dalle Litaniae de ven. al. Sacramento KV 125 (adattamento per soprano, archi ed organo)

Sonata da chiesa in mi bemolle maggiore KV 67

Exsultate, jubilate KV 165 (adattamento per soprano, archi ed organo)

Quartetto d’archi Stiftsmusik St. Peter – Salzburg

Ekaterina Krasko, soprano

Peter Peinstingl, direttore

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Ekaterina Krasko

Soprano, nata a San Pietroburgo, ha ricevuto i primi incarichi come solista nella sua città natale durante gli studi di canto e direzione di coro. Tra le sue prime esperienze figurano le esibizioni con il Coro da Concerto di San Pietroburgo, presso il Conservatorio teatrale e al Teatro Mariinskij, sotto la direzione di Valery Gergiev. Nel 2020 si è trasferita in Austria, dove ha approfondito la propria formazione vocale partecipando a masterclass con Adrian Eröd, Claudia Visca, Brigitte Geller e Martin Vácha e studiando al Mozarteum di Salisburgo e all’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna (MDW) con Wolfgang Holzmair, Andreas Scholl, Lisandro Abadie, Josef Wallnig e Martin Vácha. Parallelamente, ha iniziato ad affermarsi sulla scena musicale.

Da allora si è esibita in concerti organizzati da istituzioni e associazioni quali la Salzburger Bachgesellschaft, la Andreas Hofer Gesellschaft e la Salzburger Hofmusik, oltre che al Musikverein di Vienna. È stata inoltre ospite di numerosi festival, tra cui le Donaufestwochen, la Mozartwoche, le Gmundner Festwochen, il Kirchenmusikalischer Herbst, il Musiksommer zwischen Inn und Salzach, il Festival WØD-Weinberg 2025, i Füssener Festtage Alte Musik, il Chigiana di Siena e l’Ora Alte Musik Festival.

Peter Peinstingl

Nato a Innsbruck e cresciuto nel Tirolo Orientale, Peter Peinstingl ha studiato direzione d’orchestra, organo e musica sacra presso l’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo e l’Università Privata Anton Bruckner di Linz.

Le sue diverse esperienze formative all’estero comprendono un periodo di studio a New York, dove ha conosciuto uno dei suoi insegnanti più importanti e influenti, Paul Nadler. Anche gli incontri e la collaborazione con Nikolaus Harnoncourt hanno contribuito in maniera significativa alla sua concezione e comprensione della musica.

Nel giugno 2016 è stato nominato organista e direttore musicale dell’Abbazia di San Pietro a Salisburgo. È membro del Comitato consultivo dei musicisti del DomQuartier di Salisburgo e direttore artistico della Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft Salzburg.

Vincitore di importanti concorsi, è molto richiesto come direttore d’orchestra, solista e musicista da camera, in Austria e all’estero. Il suo percorso artistico comprende inoltre numerose registrazioni in studio e produzioni per la radio e la televisione, a livello nazionale e internazionale.

Nel 2022 ha fondato l’Ensemble Péridot Salzburg insieme a un gruppo di musicisti che condividono la sua stessa visione artistica. Questo giovane e dinamico ensemble ricerca nuove strade interpretative attraverso diverse formazioni vocali e strumentali, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive grazie all’incontro tra differenti linguaggi artistici.

String Quartet of the Stiftsmusik St. Peter

L’Orchestra della Stiftsmusik St. Peter è composta principalmente da musicisti appartenenti alla Mozarteumorchester Salzburg e alla Camerata Salzburg. La formazione varia a seconda delle opere eseguite, con particolare attenzione a un’interpretazione autentica e storicamente informata del repertorio proposto.

L’Orchestra della Stiftsmusik svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’elevato livello artistico delle esecuzioni musicali presso l’Abbazia di San Pietro.

Da questo ensemble è nato lo String Quartet of the Stiftsmusik, la sua formazione più ridotta. Specializzato nell’interpretazione storicamente informata, il quartetto si dedica soprattutto al repertorio del periodo classico, con particolare attenzione alle opere di Mozart. Attraverso la propria attività cameristica, l’ensemble si propone di coniugare l’autenticità stilistica con i più alti standard artistici.