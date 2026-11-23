Sabato 28 novembre alle 21.00

Ultimo appuntamento di questa edizione di YOU the YOUng City, il progetto dedicato ai linguaggi della scena contemporanea con la direzione artistica di Tiziana Lucattini: sabato 28 novembre alle 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) in scena “G+R – Di muri abbattuti e cuori aperti”.

Lo spettacolo, da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, è una Produzione CIES ETS – MaTeMù con la regia di Bartolini/Baronio: una riscrittura contemporanea di Romeo e Giulietta nata all’interno di MaTeMù, lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte di CIES ETS.

Il lavoro è il risultato di un percorso laboratoriale che ha coinvolto giovani provenienti da esperienze, culture e storie differenti in un processo creativo guidato dalla compagnia Bartolini/Baronio. Le parole di Shakespeare si intrecciano ai testi originali dei partecipanti, dando vita a una drammaturgia corale che riflette sui temi dell’amore, della cura, dell’identità e della libertà. Teatro, musica dal vivo, rap, canto e breakdance dialogano sulla scena in una creazione collettiva che supera i confini tra linguaggi artistici e restituisce uno sguardo autentico sulle nuove generazioni.

Più che una rilettura del classico shakespeariano, G+R è un manifesto di comunità: un’opera che trasforma il teatro in uno spazio di incontro, ascolto e partecipazione, dove l’arte diventa strumento di relazione e cambiamento sociale.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

Sabato 28 novembre alle 21.00

G+R – Di muri abbattuti e cuori aperti

Regia: Bartolini/Baronio

Drammaturgia: Tamara Bartolini

Spazio scenico, sonorizzazioni e video: Michele Baronio

Assistente alla regia: Valentina Di Odoardo

Supporto tecnico e preparazione rap: Andrea “Mister T” Tagliaferri

Musiche originali e arrangiamenti: Andrea Pantaleone, Cristiano Urbani, Alessandra Diodati, Susanna Sallemi

Coreografie: Elisa Saiko Ciprianetti

Produzione CIES ETS – MaTeMù

Dal 13 settembre al 28 novembre 2026

YOU. The Young city

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 –213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

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