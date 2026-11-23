Il 3 dicembre alle ore 21

Giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 21:00 la Cappella Orsini LAB ospita GIOVANNI DELLE BANDE NERE, una pièce intensa e viscerale, epica e umoristica, liberamente ispirata alla figura storica di Giovanni de’ Medici, detto Giovanni delle Bande Nere, ultimo grande condottiero dell’Italia rinascimentale.

Soprannominato il Gran Diavolo, Giovanni ripercorre la propria esistenza tra battaglie, ambizioni, tradimenti e visioni, attraversando un’epoca in cui il destino degli uomini e delle guerre sta cambiando radicalmente. I cannoni prendono il posto della cavalleria, le antiche regole dell’onore cedono terreno all’inganno e alla vigliaccheria. Giovanni è l’ultimo rappresentante di un mondo che sta scomparendo, un uomo incapace di riconoscersi nella nuova realtà che avanza.

Ma dietro il condottiero, il guerriero temuto e il personaggio leggendario, si nasconde un figlio. E il suo rapporto con la madre, Caterina Sforza, la celebre Tigre di Forlì, costituisce il vero cuore dello spettacolo.

Un legame feroce, educativo e profondamente distorto, nel quale amore, dominio, ambizione e violenza si intrecciano senza soluzione di continuità. Il confronto tra i due diventa un conflitto comico-grottesco, fatto di provocazioni, sopraffazioni, paradossi e improvvise aperture di umanità. La narrazione alterna registri farseschi e momenti drammatici, situazioni surreali e riflessioni più profonde, restituendo un ritratto irriverente e spiazzante del potere, della guerra e della formazione dell’identità.

Lo spettacolo, giunto alla sua quinta replica, prende vita nella cornice suggestiva della Cappella Orsini, luogo carico di storia, intimo e misterioso, uno spazio fuori dal tempo in cui le atmosfere del Rinascimento sembrano riaffiorare tra le mura, restituendo alla vicenda un fascino ancora più intenso e immersivo.

Testo e regia: Francesco Bazzurri

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Giovedì 3 dicembre 2026 – ore 21:00

Cappella Orsini LAB

Via di Grotta Pinta, 21 – Roma

Biglietto: 15 €

Prenotazioni: 339 645 9653 (anche WhatsApp)