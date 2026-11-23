Dal 27 al 29 novembre

Dal 27 al 29 novembre

va in scena all’Altrove Teatro Studio, LA SIGNORA IN BLUES, spettacolo diretto da Pierpaolo Palladino. Protagonista Cristina Aubry nei panni di Bruna, che arriva a Roma nel ’38 come impiegata alla SNIA Viscosa e va ad alloggiare presso dei parenti in un palazzone popolare dove, però, sogna di diventare una stella della radio. Una sera ad una festa incontra un importante gerarca che diverrà il suo padrino e la avvierà ad un’importante carriera radiofonica con il nome d’arte di Elsa De Rubis. Ma il successo come voce del regime è nulla in confronto alla scoperta del Blues che le si rivela come una porta spalancata direttamente sulla sua anima. Il blues per lei è anche la scoperta di un sassofonista, Sante detto Sam, italo-americano, figlio di un sarto che lavorava a Brooklyn. Sam la inizia a quella black music mal sopportata dal regime finché lo scoppio della guerra e il successivo sbarco degli alleati la costringeranno ad una scelta lacerante. In scena con la Aubry, il maestro Pino Cangialosi.

“A distanza di anni riallestire “La signora in blues” è una grande emozione. Le canzonette, il regime, lo swing e la tragedia della guerra grazie a pochi elementi di scena, la magia di un musicista e la fantasia multiforme di un’attrice; basta questo a rievocare un’epoca e le sue contraddizioni, ancora così presenti nel dibattito attuale. Perché la memoria è una questione di stile, soprattutto se appartiene a chi non è passato alla Storia ma l’ha subita in prima persona tra ambizioni, passioni e amarezze. Dimenticavo l’incanto, sempre protagonista, sempre necessario, tra chi dice e chi ascolta, un atto sincero, come l’amore.”_ annota Pierpaolo Palladino.

SPETTACOLI

Venerdì ore 20

Sabato e Domenica ore 17

Biglietti: Intero 15€_ Ridotto 10€

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email ipensieridellaltrove@gmail.com