 IL MERCANTE DI VENEZIA

‘

regia e adattamento FILIPPO FRITTELLI con Filippo Frittelli Riccardo Storai Giorgia Stornanti Federico Tassini

Preparatevi a immergervi nelle vicende di Antonio, Shylock e Porzia, in un mix di , , ‘ in uno dei luoghi più suggestivi dell’area fiorentina.

Il personaggio della bella Porzia, ideato da Shakespeare, nel travestirsi da avvocato per salvare il cristiano Antonio dalle grinfie persecutorie dell’ebreo Shylock, è di fatto un simbolo della parità di genere ante-litteram, a fine ‘500, nella società inglese, come nel resto dell’Europa, le donne dotate e intraprendenti non avevano la possibilità di esprimere le proprie doti e di condurre una vita libera e soddisfacente. Il tema delle donne è predominante nell’opera di Shakespeare. Egli, infatti, conosceva bene gli ostacoli che la società poneva loro. Le compagnie teatrali non le ammettevano sul palco a recitare per esempio.

ù , focalizzandosi sui temi della convivenza tra popoli e religioni diverse. La trama shakespeariana, che narra la contrapposizione fra ebrei e cristiani, diventa così il punto di partenza per un parallelismo audace e potente con i conflitti odierni in Medio Oriente.

“Questa produzione nasce da lontano – spiega il regista e adattatore Filippo Frittelli -: ero poco più che bambino quando la guerra in Libano riempiva i nostri tg negli anni ’80. Il 7 ottobre 2023, giorno dell’attentato terroristico di Hamas con la riapertura seguente del conflitto fra Israele e Palestina, la realtà ci ha ricordato con forza che due popoli continuano a combattersi irrimediabilmente. L’esigenza era quella di denunciare questa situazione senza cadere negli stereotipi del ‘politicamente impegnato’ e senza sacrificare l’autonomia dell’arte a un messaggio buonista. Appellarsi alla radice di un classico come Shakespeare è un modo per approfondire l’oggi rispettando il limite dell’oggettività rappresentativa. Il parallelismo fra la faida religiosa in Medio Oriente e quella narrata da Shakespeare nel Mercante di Venezia non è fuori luogo”.

La tensione del dramma originale si arricchisce di elementi moderni, tra cui la poesia di Alessandro Azzario – dalla quale è tratto il sottotitolo “senza rimedio” – e le musiche dei Subsonica, che contribuiscono a creare ’ , . La produzione, sviluppata nel 2024 in una fase laboratoriale, è già stata apprezzata nelle rappresentazioni itineranti dell’Estate Fiorentina 2024.

Il cast è formato da , , , , in un viaggio teatrale che unisce satira e simbolismo, suscitando una riflessione sull’eterna e drammatica attualità dei conflitti religiosi.