Brother to Brother: quando il respiro della terra si fa danza al Teatro Astra

C’è una vibrazione sismica che accoglie lo spettatore al Teatro Astra di Torino, una sorta di frequenza sotterranea che precede il buio e che sembra risalire direttamente dalle viscere del mondo per scuotere la polvere della quotidianità. È in questa dimensione magmatica e sospesa che si viene trascinati assistendo a Brother to Brother – dall’Etna al Fuji, l’ultima fatica visionaria di Roberto Zappalà. Non siamo di fronte a una semplice coreografia, ma a un rito di fondazione geografica ed emotiva, dove il palcoscenico cessa di essere tavolato di legno per divenire crosta terrestre, ponte incandescente gettato tra la pietra lavica della Sicilia e le nevi eterne del Giappone. Ciò che colpisce immediatamente, in questo viaggio che scardina le coordinate spaziali, è la potenza materica con cui la dualità viene esplorata non come contrasto, ma come necessaria compenetrazione. Zappalà, con una lucidità quasi filosofica, mette in dialogo due giganti: l’Etna, padre saggio e terribile, custode di un tempo popolato di ombre, e il Fuji, giovane guerriero agile come una lama, teso verso il cielo. In platea si avverte fin dai primi movimenti come i danzatori non stiano semplicemente eseguendo dei passi, ma stiano incarnando questa geologia dell’anima: i loro corpi sono vettori di un’energia primordiale, ora pesante e oscura come il basalto, ora aerea e tagliente come il vento d’Oriente. La drammaturgia si sgrana come un rosario di pietre e silenzi, dove il ritmo non è accompagnamento ma pulsazione vitale. L’incontro tra i tamburi rituali dei Munedaiko e il maestoso progetto musicale di Giovanni Seminerio disegna un paesaggio sonoro che è al contempo ancestrale e futuristico, un cortocircuito temporale che lascia senza fiato. I percussionisti non suonano, officiano; e nel loro percuotere le pelli dei Taiko si ritrova l’eco di quel battito cardiaco che è il primo ritmo conosciuto dall’uomo, un linguaggio universale che scavalca ogni barriera linguistica. È uno spettacolo di rara potenza evocativa, dove la “Muntagna” catanese e il vulcano sacro nipponico si guardano e si riconoscono fratelli. Zappalà lavora di sottrazione e di accumulo, creando un codice gestuale che fonde la virulenza estroversa del sud con la rigorosa compostezza zen, dimostrando che, come recita un antico adagio orientale, “due è uno e uno è due”. I danzatori della compagnia si muovono con una generosità disarmante, trasformandosi in lava che scorre e si solidifica, in cenere che danza, in una liturgia laica che celebra la convivenza delle differenze. Uscendo dal teatro, resta addosso la sensazione di aver assistito a qualcosa di più di una performance: un’esperienza tellurica che ci ricorda come, sotto le diverse superfici culturali, scorra lo stesso fuoco. Un trionfo di energia e poesia che conferma la Compagnia Zappalà Danza come una delle realtà più lucide e necessarie del nostro panorama artistico.

Visto domenica 25 gennaio 2026

Teatro Astra – Torino

BROTHER TO BROTHER – dall’Etna al Fuji

regia e coreografia

Roberto Zappalà

musica live

Munedaiko

musica originale e soundscape

Giovanni Seminerio

danza e collaborazione

i danzatori della Compagnia Zappalà Danza: Samuele Arisci, Loïc Ayme, Faile Sol Bakker, Giulia Berretta, Anna Forzutti, Dario Rigaglia, Silvia Rossi, Damiano Scavo, Alessandra Verona

musicisti

Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro (Munedaiko)

da un’idea di

Roberto Zappalà

drammaturgia

Nello Calabrò

assistente alle coreografie

Fernando Roldan Ferrer

set, luci e costumi

Roberto Zappalà

realizzazione costumi

Majoca

realizzazione scenografia

Peroni

direzione tecnica

Sammy Torrisi

ingegnere del suono

Gaetano Leonardi

responsabile comunicazione

Caterina Andò

comunicazione digitale

Andrea Di Giovanni, Giuseppe Tiralosi

ufficio stampa nazionale

Veronica Pitea

comunicazione visiva

Maurizio Leonardi

organizzazione

Annamaria Grasso, Lucia Inguscio

amministrazione

Carmen Carace, Marica Runza

management

Vittorio Stasi

distribuzione estero

Elettra Giunta

direzione generale

Maria Inguscio

coproduzione

Scenario Pubblico | Compagnia Zappalà Danza – Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza e Fondazione Teatro Comunale di Modena

in collaborazione con

AMAT & Civitanova Danza, Marche Teatro e Fuori Programma Festival

con il patrocinio di

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

con il sostegno di

MiC Ministero della Cultura e Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo