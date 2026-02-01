Brother to Brother: quando il respiro della terra si fa danza al Teatro Astra

C’è una vibrazione sismica che accoglie lo spettatore al Teatro Astra di Torino, una sorta di frequenza sotterranea che precede il buio e che sembra risalire direttamente dalle viscere del mondo per scuotere la polvere della quotidianità. È in questa dimensione magmatica e sospesa che si viene trascinati assistendo a Brother to Brother – dall’Etna al Fuji, l’ultima fatica visionaria di Roberto Zappalà. Non siamo di fronte a una semplice coreografia, ma a un rito di fondazione geografica ed emotiva, dove il palcoscenico cessa di essere tavolato di legno per divenire crosta terrestre, ponte incandescente gettato tra la pietra lavica della Sicilia e le nevi eterne del Giappone. Ciò che colpisce immediatamente, in questo viaggio che scardina le coordinate spaziali, è la potenza materica con cui la dualità viene esplorata non come contrasto, ma come necessaria compenetrazione. Zappalà, con una lucidità quasi filosofica, mette in dialogo due giganti: l’Etna, padre saggio e terribile, custode di un tempo popolato di ombre, e il Fuji, giovane guerriero agile come una lama, teso verso il cielo. In platea si avverte fin dai primi movimenti come i danzatori non stiano semplicemente eseguendo dei passi, ma stiano incarnando questa geologia dell’anima: i loro corpi sono vettori di un’energia primordiale, ora pesante e oscura come il basalto, ora aerea e tagliente come il vento d’Oriente. La drammaturgia si sgrana come un rosario di pietre e silenzi, dove il ritmo non è accompagnamento ma pulsazione vitale. L’incontro tra i tamburi rituali dei Munedaiko e il maestoso progetto musicale di Giovanni Seminerio disegna un paesaggio sonoro che è al contempo ancestrale e futuristico, un cortocircuito temporale che lascia senza fiato. I percussionisti non suonano, officiano; e nel loro percuotere le pelli dei Taiko si ritrova l’eco di quel battito cardiaco che è il primo ritmo conosciuto dall’uomo, un linguaggio universale che scavalca ogni barriera linguistica. È uno spettacolo di rara potenza evocativa, dove la “Muntagna” catanese e il vulcano sacro nipponico si guardano e si riconoscono fratelli. Zappalà lavora di sottrazione e di accumulo, creando un codice gestuale che fonde la virulenza estroversa del sud con la rigorosa compostezza zen, dimostrando che, come recita un antico adagio orientale, “due è uno e uno è due”. I danzatori della compagnia si muovono con una generosità disarmante, trasformandosi in lava che scorre e si solidifica, in cenere che danza, in una liturgia laica che celebra la convivenza delle differenze. Uscendo dal teatro, resta addosso la sensazione di aver assistito a qualcosa di più di una performance: un’esperienza tellurica che ci ricorda come, sotto le diverse superfici culturali, scorra lo stesso fuoco. Un trionfo di energia e poesia che conferma la Compagnia Zappalà Danza come una delle realtà più lucide e necessarie del nostro panorama artistico.
Visto domenica 25 gennaio 2026
Teatro Astra – Torino
BROTHER TO BROTHER – dall’Etna al Fuji
