Marios Papadopoulos dirige Oxford Philharmonic Orchestra, il 23 novembre alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Il Vespro della Beata Vergine il 23 novembre alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Il capolavoro monteverdiano eseguito nella suggestiva cornice della basilica papale, per il concerto dell’Orchestra e Coro dell’Oxford Philharmonic diretti da Marios Papadoupolos.

Terzo concerto del Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra

Terzo giorno per il XXV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra che lunedì 23 novembre (ore 21) si sposta alla Basilica di Santa Maria Maggiore per il concerto dell’Oxford Philharmonic Orchestra fra le formazioni inglesi più prestigiose, che con l’altrettanto celebre Oxford Philharmonic Choir, diretti da Marios Papadopoulos,

esegue uno dei capolavori della musica sacra di tutti i tempi, Il Vespro della Beata Vergine (1610) di Claudio Monteverdi. Una composizione monumentale, nella quale la solennità della tradizione polifonica si fonde con la nuova forza espressiva del linguaggio monteverdiano, dando vita a un’architettura musicale di grande ricchezza e varietà.

Salmi, mottetti, inni e composizioni strumentali si succedono nella partitura del Vespro, che alterna sapientemente grandi masse corali, voci soliste e passaggi strumentali. Non mancano momenti di intensa espressività lirica, virtuosismi vocali e solenni costruzioni sonore, attraverso cui la musica interpreta e amplifica la dimensione spirituale dei testi sacri.

Ad affiancare l’Oxford Philharmonic Orchestra & Choir, sarà l’ensemble specializzato in strumenti storici His Majestys Sagbutts and Cornetts che restituirà ancora più la ricchezza timbrica del capolavoro monteverdiano, mentre la cornice di Santa Maria Maggiore ne offrirà una suggestiva risonanza spirituale.

Tutto il programma del Festival, le modalità di accesso ai concerti, come diventare socio sostenitore su https://www.fondazionepromusicaeartesacra.org/

Modalità di adesione al XXV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra

1. Il XXV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra è, in primo luogo, riservato ai sostenitori della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra e alle autorità civili ed ecclesiastiche. Per diventare sostenitori è possibile consultare il seguente sito web: https://fondazionepromusicaeartesacra.org/fondazione/sostieni-la-fondazione;

2. Per il pubblico della Musica Sacra si ricorda che per partecipare ai singoli eventi del Festival bisogna essere necessariamente in possesso del modulo di registrazione che potrà essere compilato a partire dal 15 novembre sul sito www.fondazionepromusicaeartesacra.org. Per maggiori informazioni sarà possibile contattare la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra alla email info@promusicaeartesacra.it;

3. si sottolinea che senza un regolare permesso non sarà possibile partecipare agli eventi del Festival.

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Lunedì 23 novembre 2026 ore 21:00

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

Claudio Monteverdi, Il Vespro della Beata Vergine

Oxford Philharmonic Orchestra & Choir

His Majestys Sagbutts and Cornetts

Marios Papadopoulos, direttore

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Marios Papadopoulos

Definito dal The Times, in occasione del suo debutto pianistico nel 1975, come un interprete dotato di «tutte le qualità di uno dei più grandi pianisti del mondo», Marios Papadopoulos ha sviluppato una carriera internazionale sia come pianista sia come direttore d’orchestra. Nel 1998 ha fondato la Oxford Philharmonic Orchestra, di cui è tuttora direttore musicale. Sotto la sua guida, l’orchestra ha conquistato una reputazione internazionale, affermandosi come una delle migliori formazioni orchestrali del Regno Unito. Oltre a una regolare stagione concertistica nella propria sede di Oxford e in altre città britanniche, la Oxford Philharmonic ha effettuato tournée internazionali sotto la direzione di Papadopoulos, esibendosi in numerose città europee, negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Asia, tra cui una tournée in Giappone nel 2024 con nove concerti. Papadopoulos si è esibito come solista e ha diretto alcune delle più prestigiose orchestre del mondo, in sale di grande rilievo quali la Royal Albert Hall e la Royal Festival Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York e il Musikverein di Vienna. Nel corso degli anni ha stretto rapporti di collaborazione con numerosi musicisti di fama internazionale, con i quali si esibisce regolarmente. Tra questi figurano Maxim Vengerov, Anne-Sophie Mutter, Martha Argerich, Evgeny Kissin e Víkingur Ólafsson. Sia come pianista sia come direttore d’orchestra, Papadopoulos ha diretto dalla tastiera l’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart e Beethoven. Considerato uno dei maggiori interpreti della musica di Beethoven, ha inoltre diretto in più occasioni l’integrale delle sue sinfonie. Le sue registrazioni delle Sonate di Beethoven sono state accostate, per qualità interpretativa, a quelle di Schnabel, Brendel, Barenboim e Wilhelm Kempff (Daily Telegraph, Classic FM Magazine – Critics’ Choice). Artista discografico particolarmente prolifico, la sua produzione comprende le acclamate registrazioni delle Sonate di Beethoven, il Concerto per pianoforte e fiati di Stravinskij con la Royal Philharmonic Orchestra (Hyperion), oltre a opere di Mozart, Musorgskij e César Franck e ai 24 Preludi e Fughe di Šostakovič. Con la Oxford Philharmonic ha inoltre realizzato nuove registrazioni delle Sinfonie n. 40 e n. 41 di Mozart e dei Concerti per violino di Brahms e Sibelius, con Maxim Vengerov come solista. Insieme a Vengerov, in veste di pianista, ha inciso anche l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Brahms, eseguite successivamente in un recital al Musikverein di Vienna. Nel 2020 ha pubblicato due nuove registrazioni per l’etichetta discografica della Oxford Philharmonic Orchestra: Piano Favourites, una raccolta di celebri composizioni di Liszt, Chopin, Rachmaninov e altri autori. Nell’estate del 2021 ha dato alle stampe il suo primo libro, un’autobiografia intitolata Beyond Dreams and Aspirations: My Journey to Oxford, nella quale ripercorre gli esordi della propria carriera, la fondazione della Oxford Philharmonic Orchestra e le sue riflessioni sull’interpretazione musicale.

Papadopoulos dedica particolare attenzione alla formazione delle giovani generazioni di musicisti, mettendo la propria vasta esperienza al servizio dei nuovi talenti, soprattutto in occasione dell’annuale Oxford Piano Festival, da lui fondato nel 1999. Nel 2015 ha fatto parte della giuria del Leeds International Piano Competition, nel 2016 di quella dell’Henryk Wieniawski International Violin Competition e, più recentemente, del Classic Violin Olympus International Competition di Dubai.

Marios Papadopoulos ha conseguito un dottorato in Musica presso la City University ed è Fellow by Special Election del Keble College di Oxford. Nel 2010 è stato nominato Honorary Fellow della Worshipful Company of Musicians e nel 2013 ha ricevuto il Certificate of Honour della città di Oxford. Nel 2014 è stato insignito del titolo di MBE (Member of the Order of the British Empire) nell’ambito delle onorificenze conferite dalla Regina per il nuovo anno, per il suo contributo alla vita musicale di Oxford.

Oxford Philharmonic Orchestra

Fondata nel 1998, la Oxford Philharmonic Orchestra si è esibita in concerti di grande ispirazione a Oxford, nel Regno Unito e in tutto il mondo. L’Orchestra propone esperienze musicali uniche, offrendo interpretazioni nuove e coinvolgenti di celebri capolavori del repertorio classico. La sua costante ricerca dell’eccellenza si fonda sugli elevati standard artistici del fondatore e direttore musicale Marios Papadopoulos, che ha contribuito a definire il caratteristico suono dell’Orchestra insieme ad alcuni tra i migliori musicisti strumentisti del Regno Unito e d’Europa.

La Oxford Philharmonic collabora regolarmente con alcuni tra i più grandi artisti della scena internazionale, tra cui Martha Argerich, Maxim Vengerov, Anne-Sophie Mutter, Evgeny Kissin, Sir András Schiff, Nicola Benedetti, Daniel Harding, Sir Stephen Hough, Sir John Rutter e Sir Bryn Terfel.

Oltre alla stagione concertistica annuale a Oxford, l’Orchestra si esibisce in numerose città del Regno Unito, con una presenza regolare a Londra, dove ha suonato in sale prestigiose come la Barbican, la Royal Festival Hall, la Royal Albert Hall e la Cadogan Hall. Il crescente prestigio internazionale della Oxford Philharmonic la porterà, nel febbraio 2027, al debutto alla Philharmonie di Berlino, nell’ambito di un’importante tournée europea con due collaboratori abituali, Martha Argerich e Maxim Vengerov, che toccherà anche Monaco di Baviera, Istanbul e Atene. Dopo il debutto a Roma nel novembre 2026, l’Orchestra tornerà inoltre alla Carnegie Hall di New York nel maggio 2027, dove eseguirà la Sinfonia n. 9 «Corale» di Beethoven, con Sir Bryn Terfel tra i solisti di un prestigioso cast internazionale. Tra le precedenti tournée di rilievo si ricordano quella in Giappone, con nove concerti in cinque città che hanno registrato il tutto esaurito, e il ritorno a Dubai nella stagione 2023/24, con sei concerti alla Dubai Opera. L’attività concertistica internazionale comprende anche regolari tournée europee, con acclamate esibizioni al Musikverein di Vienna e al Tivoli Festival di Copenaghen.

Nel 2026 è stata fondata Oxford International Opera, una nuova compagnia lirica nata per iniziativa dell’Orchestra. Con il celebre basso-baritono Sir Bryn Terfel nel ruolo di direttore artistico e Marios Papadopoulos in quello di direttore musicale, la nuova realtà debutterà nel settembre 2026 con un allestimento integrale della Tosca di Puccini.

Fin dalla sua fondazione, la Oxford Philharmonic ha dedicato particolare attenzione alle attività di promozione e diffusione della musica, realizzando progetti premiati che portano la musica in contesti caratterizzati da svantaggio sociale ed economico, negli ospedali e nelle scuole per studenti con bisogni educativi speciali.

Attraverso il proprio programma Academy, l’Orchestra offre agli studenti opportunità formative di alto livello e una piattaforma per valorizzare il loro talento. Il progetto Side-by-Side, i laboratori di composizione, il Piano Festival e il programma Student Fellowship rappresentano altrettante occasioni di formazione, approfondimento ed esperienza per le nuove generazioni di musicisti.

L’Orchestra e il suo direttore musicale hanno ricevuto il Certificato d’Onore della Città di Oxford, in riconoscimento del loro contributo alla formazione musicale e alla vita concertistica della città.

Oxford Philharmonic Choir

Con una presenza sempre più significativa sulla scena nazionale, l’Oxford Philharmonic Choir si prepara, in questa stagione, a esibirsi per la prima volta sul palcoscenico internazionale della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma. Parallelamente, la sua attività a Oxford comprende importanti produzioni, tra cui il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, l’Oratorio di Natale e la Passione secondo Giovanni di Bach. Il Coro tornerà inoltre a esibirsi a Oxford con il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, West Side Story di Bernstein, l’Oratorio di Natale e la Passione secondo Giovanni di Bach.

Mentre il profilo internazionale della Oxford Philharmonic Orchestra continua a crescere, questo ensemble corale professionale contribuisce a rispondere alla crescente richiesta delle attività artistiche di alto livello che contraddistinguono l’Orchestra. Sotto la guida del direttore musicale Marios Papadopoulos, l’Oxford Philharmonic Choir apporta una presenza fresca e dinamica alla vivace vita culturale di Oxford.

La varietà dei suoi componenti, provenienti da contesti ed esperienze differenti e accomunati da un grande talento vocale, rispecchia lo spirito inclusivo e collaborativo della Oxford Philharmonic Orchestra. La comune passione per la musica corale intende favorire un senso di unità e di condivisione, contribuendo ulteriormente ad affermare la crescente reputazione internazionale della Oxford Philharmonic come orchestra impegnata nella ricerca dell’eccellenza musicale.

Una piccola osservazione redazionale: nella biografia originale del Coro il riferimento alla stagione e ai concerti di Oxford presenta una ripetizione dell’elenco dei programmi. Ho mantenuto tutte le informazioni, ma ho reso il passaggio più scorrevole.

His Majestys Sagbutts & Cornetts

Nel 2026, anno in cui celebra il suo 44° anniversario, His Majestys Sagbutts & Cornetts continua a operare nello stesso spirito delle origini: portare il suono dei suoi nobili strumenti nel XXI secolo, attraverso un repertorio di respiro europeo che spazia tra le opere dei compositori del XVI e XVII secolo. Il gruppo si propone inoltre di raggiungere nuovi pubblici attraverso registrazioni discografiche, trasmissioni radiofoniche e televisive e, soprattutto, esibizioni dal vivo.

Il nome, dal suono illustre e solenne, è tratto dalla raccolta Five-part things for His Majestys Sagbutts and Cornetts di Matthew Locke, composizioni che furono probabilmente eseguite durante i festeggiamenti per l’incoronazione di re Carlo II, nel 1661. Il complesso, costituito essenzialmente come gruppo da concerto con tre cornetti, tre sackbut (tromboni antichi) e basso continuo affidato alla tastiera, collabora frequentemente con cantanti e strumentisti ad arco, ed è spesso coinvolto in progetti insieme a formazioni corali. Tra le collaborazioni più recenti figurano quelle con Fretwork Viols e con i complessi vocali e strumentali Magdalena Consort, Dunedin Consort, Alamire, Magnificat, il Choir of King’s College di Cambridge ed Ex Cathedra. I singoli componenti di His Majestys Sagbutts & Cornetts svolgono attività didattica presso conservatori e università del Regno Unito e di altri Paesi europei. Il gruppo è inoltre regolarmente invitato a tenere masterclass e workshop nell’ambito delle proprie attività formative.

(traduzioni generate da IA)