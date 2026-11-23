Debutto romano per il quartetto francese, fra Korngold e Franck, 29 novembre alle ore 17.00

Debutto romano per il Quatuor Arod, fra i più apprezzati della scena europea, domenica 29 novembre ore 17.00, al Teatro della Cometa di Roma.

Il secondo appuntamento musicale della vivace stagione dello spazio culturale e multidisciplinare riaperto da Maria Grazia Chiuri, ospita il giovane quartetto d’archi francese, formato da Jordan Victoria al primo violino, Alexandre Vu al secondo violino, Tanguy Parisot alla viola, Jérémy Garbarg al violoncello, e fondato nel 2013: tra i riconoscimenti internazionali raccolti, il Primo premio al concorso FNAPEC di Parigi (2014). Il Primo premio al Carl Nielsen International Chamber Music Competition di Copenaghen (2015), il Primo premio al concorso ARD di Monaco di Baviera (2016) oltre al riconoscimento di Edison Klassiek Award 2026 per la musica da camera con l’album dedicato ai Quartetti Op. 76 di Haydn.

Il quartetto, che registra in esclusiva per Erato/Warner Classics deve il suo nome alle suggestioni legate al Signore degli Anelli di Tolkien e in particolare per il cavallo di Legolas che, nella lingua dei Rohirrim significa “veloce” o “agile”.

Per il debutto romano il Quatuor Arod sarà accompagnato al pianoforte da Massimo Spada, musicista di consolidata professionalità.

Ampio il repertorio del quartetto che spazia dal classicismo al romanticismo, fra Haydn, Schubert, Mendelssohn, Zemlinsky, fino alla musica francese di Debussy e Ravel,toccando la contemporaneità.

Per il debutto romano il Quatuor Arod mette in dialogo due Quintetti per pianoforte e archi, di Korngold e Franck, due opere che attraversano in modo molto diverso il tardo Romanticismo restituendo la ricchezza timbrica della musica da camera fra l’800 e il 900.

Nel Quintetto per pianoforte e archi in mi maggiore, op. 15, composto nel 1921 da Erich Wolfgang Korngold, celebre anche per le colonne sonore hollywoodiane, emerge proprio la ricchezza della scrittura e del colore che saranno la cifra stilistica del suo lavoro legato alla settimana arte.

A seguire il Quintetto in fa minore di César Franck (del 1878), pezzo di riferimento del repertorio cameristico francese, che, attraverso la forma ciclica, restituisce il cromatismo e la tensione armonica di un paesaggio inquieto in balìa di una trasformazione perenne.

Info e dettagli su teatrodellacometa.com

Fabiana Raponi