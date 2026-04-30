LUCIANO LIGABUE
LUCIANO LIGABUE
Dopo i grandi eventi alla RCF Arena e alla Reggia di Caserta dello scorso anno
AL VIA DOMANI DA BARCELLONA
IL TOUR EUROPEO
CERTE NOTTI IN EUROPA
CRESCE L’ATTESA PER
LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony
L’EVENTO SPECIALE IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 6 MAGGIO
PER INAUGURARE L’UNIPOL DOME DI MILANO
…e poi
LA NOTTE DI CERTE NOTTI
PROSEGUE CON 4 ATTESISSIMI STADI A GIUGNO
E DA SETTEMBRE INIZIA DALL’ARENA DI VERONA IL GRAN FINALE
CON UN TOUR NEI PRINCIPALI PALASPORT
Al via domani, venerdì 1° maggio, da Barcellona CERTE NOTTI IN EUROPA, il tour di LUCIANO LIGABUE che toccherà Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.
Intanto cresce l’attesa per LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, uno show unico con cui mercoledì 6 maggio il Liga inaugurerà il palco dell’Unipol Dome nel quartiere Santa Giulia di Milano. Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.
Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, LA NOTTE DI CERTE NOTTI proseguirà con attesissimi 4 eventi a giugno negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano e con il gran finale nei principali palasport italiani da settembre, che partirà dall’Arena di Verona.
Le grandi feste partiranno dagli stadi a giugno: il 5 giugno allo Stadio Comunale di BIBIONE (Venezia) si terrà la data zero CERTE NOTTI A BIBIONE a cui seguiranno i grandi eventi live CERTE NOTTI A ROMA il 12 giugno allo Stadio Olimpico di ROMA, CERTE NOTTI A TORINO il 17 giugno all’Allianz Stadium di TORINO e CERTE NOTTI A MILANO il 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di MILANO (SOLD OUT).
Le celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo proseguiranno a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile.
Da settembre il gran finale: 14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.
Di seguito il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:
1° maggio – BARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
2 maggio – MADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
6 maggio – MILANO – Unipol Dome – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony
8 maggio – PARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA
9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD’S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA
12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA
14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA
16 maggio – ZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA
5 giugno – BIBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO)
12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA
17 giugno – TORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO
20 giugno – MILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT)
22 settembre – VERONA – Arena di Verona
25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
16 ottobre – EBOLI – PalaSele
18 ottobre – BARI – Palaflorio
20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.
Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario.
Frecciarossa è treno ufficiale del tour.
Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali del tour.
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