LUCIANO LIGABUE

LUCIANO LIGABUE

Dopo i grandi eventi alla RCF Arena e alla Reggia di Caserta dello scorso anno

AL VIA DOMANI DA BARCELLONA

IL TOUR EUROPEO

CERTE NOTTI IN EUROPA

CRESCE L’ATTESA PER

LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony

L’EVENTO SPECIALE IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 6 MAGGIO

PER INAUGURARE L’UNIPOL DOME DI MILANO

…e poi

LA NOTTE DI CERTE NOTTI

PROSEGUE CON 4 ATTESISSIMI STADI A GIUGNO

E DA SETTEMBRE INIZIA DALL’ARENA DI VERONA IL GRAN FINALE

CON UN TOUR NEI PRINCIPALI PALASPORT

Al via domani, venerdì 1° maggio, da Barcellona CERTE NOTTI IN EUROPA, il tour di LUCIANO LIGABUE che toccherà Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Intanto cresce l’attesa per LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, uno show unico con cui mercoledì 6 maggio il Liga inaugurerà il palco dell’Unipol Dome nel quartiere Santa Giulia di Milano. Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, LA NOTTE DI CERTE NOTTI proseguirà con attesissimi 4 eventi a giugno negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano e con il gran finale nei principali palasport italiani da settembre, che partirà dall’Arena di Verona.

Le grandi feste partiranno dagli stadi a giugno: il 5 giugno allo Stadio Comunale di BIBIONE (Venezia) si terrà la data zero CERTE NOTTI A BIBIONE a cui seguiranno i grandi eventi live CERTE NOTTI A ROMA il 12 giugno allo Stadio Olimpico di ROMA, CERTE NOTTI A TORINO il 17 giugno all’Allianz Stadium di TORINO e CERTE NOTTI A MILANO il 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di MILANO (SOLD OUT).

Le celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo proseguiranno a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile.

Da settembre il gran finale: 14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Di seguito il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:

1° maggio – BARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

2 maggio – MADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

6 maggio – MILANO – Unipol Dome – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony

8 maggio – PARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA

9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD’S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA

12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA

14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA

16 maggio – ZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA

5 giugno – BIBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO)

12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA

17 giugno – TORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO

20 giugno – MILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT)

22 settembre – VERONA – Arena di Verona

25 settembre – PADOVA – Kioene Arena

27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena

29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship

1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum

3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena

6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical

10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina

16 ottobre – EBOLI – PalaSele

18 ottobre – BARI – Palaflorio

20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo

24 ottobre – MILANO – Unipol Dome

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com /barmario .

Frecciarossa è treno ufficiale del tour.

Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali del tour.

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