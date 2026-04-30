104° Arena di Verona Opera Festival 2027

A poche settimane dall’inaugurazione del Festival 2026, aprono le vendite per l’Arena di Verona Opera Festival 2027, l’edizione numero 104. Dall’11 giugno all’11 settembre 2027, saranno 52 le serate all’insegna del grande teatro musicale sotto le stelle, tra importanti ricorrenze e grandi novità. La stagione si aprirà eccezionalmente con un grande concerto sinfonico-corale dedicato alla Nona sinfonia di Beethoven (1770-1827). La prima dell’11 giugno sarà un omaggio al bicentenario del compositore di Bonn. E dopo 34 anni, tornerà in Arena il balletto che, in forma completa, manca dal 1993. Saranno quattro le recite di Romeo e Giulietta di Prokof’ev, in una nuova produzione di Fondazione Arena di Verona, nella città dove Shakespeare ha ambientato la storia d’amore più celebre di tutti i tempi. Cinque le produzioni d’opera, con il ritorno degli spettacoli più recenti della storia del Festival nel segno di Verdi. Ci sarà La Traviata firmata da Paul Curran che debutterà tra due mesi per la Premiere del Festival 2026, il Nabucco secondo il poliedrico Stefano Poda. Tornerà Aida in duplice veste: l’allestimento storico di Gianfranco de Bosio, ispirato alla prima produzione areniana 1913 e l’edizione “di cristallo” creata per il centesimo Festival da Stefano Poda. Tornerà anche Carmen di Bizet nel sontuoso allestimento di Franco Zeffirelli, spettacolo da record amato in tutto il mondo. Nell’estate areniana sotto le stelle, non mancheranno i gala e le serate-evento. Roberto Bolle and Friends in doppia data, l’8 e il 21 luglio, in coproduzione con ARTEDANZAsrl. Così come le celeberrime Quattro stagioni nello spettacolo immersivo Viva Vivaldi coprodotto con Balich Wonder Studio il 24 agosto e i virtuosismi del nuovissimo Paganini Paradise il 25 agosto. La stella dell’opera Jonas Kaufmann rinnoverà il suo legame con l’Arena in un gala interamente a lui dedicato l’8 agosto, mentre il 29 agosto torneranno i Carmina Burana di Orff con grande organico di orchestra, coro e voci bianche. I biglietti per ogni data sono già in vendita sul sito arena.it, sui canali social dell’Arena di Verona, nelle Biglietterie dell’Arena e nella rete Vivaticket. Biglietterie Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona Via Roma 1, 37121 Verona biglietteria@arenadiverona.it Call center (+39) 045 800 51 51 www.arena.it Punti di prevendita Vivaticket Informazioni Ufficio Stampa Fondazione Arena di Verona Via Roma 7/D, 37121 Verona – ufficio.stampa@arenadiverona. it tel. (+39) 045 805.1861-1905-1891-1939 -1847 Ufficio stampa nazionale e internazionale Skill & Music firmina@skillandmusic.com Firmina Adorno +39 339 6483224 – Paolo Cairoli +39 331 8361276 – paolo@ skillandmusic.c om