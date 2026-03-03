La Compagnia delle Seggiole – Ricordi in divisa Prima assoluta In uno spazio mai aperto al pubblico

Cari amici, Ci sono luoghi che custodiscono il tempo. Luoghi che non sono semplicemente stanze, ma scrigni di memoria, spazi silenziosi che attendono di essere attraversati e ascoltati. Per la prima volta apre al pubblico la Sala Esposizioni delle Divise dell’Ufficio Tecnico Territoriale di Firenze: uno spazio normalmente riservato, unico nel suo genere, che conserva tutti i prototipi delle divise adottate dall’Esercito Italiano. È in questo luogo straordinario che nasce Ricordi in divisa, un nuovo viaggio teatrale che intreccia infanzia, memoria e identità. Tutto prende avvio da una vecchia scatola di biscotti. Dentro non ci sono dolci, ma soldatini di piombo. E da quella scatola si apre un varco: tra gioco e realtà, tra sogno e responsabilità. Le divise non sono più semplici oggetti esposti. Diventano presenze sceniche. Diventano voce. Diventano memoria viva. Una prima assoluta. Un luogo mai aperto prima. Un’esperienza da vivere ora. La Compagnia delle Seggiole trasforma uno spazio espositivo in palcoscenico vivente, dando forma a una storia che parla a tutti: a chi ha giocato, a chi ha sognato, a chi conserva ancora, in qualche cassetto, la propria scatola di latta piena di ricordi.