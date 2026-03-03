La Compagnia delle Seggiole – Ricordi in divisa Prima assoluta In uno spazio mai aperto al pubblico

|
Ricordi in divisa
Prima assoluta
|Cari amici,
Ci sono luoghi che custodiscono il tempo. Luoghi che non sono semplicemente stanze, ma scrigni di memoria, spazi silenziosi che attendono di essere attraversati e ascoltati.
Per la prima volta apre al pubblico la Sala Esposizioni delle Divise dell’Ufficio Tecnico Territoriale di Firenze: uno spazio normalmente riservato, unico nel suo genere, che conserva tutti i prototipi delle divise adottate dall’Esercito Italiano.
È in questo luogo straordinario che nasce Ricordi in divisa, un nuovo viaggio teatrale che intreccia infanzia, memoria e identità.
Tutto prende avvio da una vecchia scatola di biscotti. Dentro non ci sono dolci, ma soldatini di piombo. E da quella scatola si apre un varco: tra gioco e realtà, tra sogno e responsabilità.
Le divise non sono più semplici oggetti esposti. Diventano presenze sceniche. Diventano voce. Diventano memoria viva.
Una prima assoluta. Un luogo mai aperto prima. Un’esperienza da vivere ora.
La Compagnia delle Seggiole trasforma uno spazio espositivo in palcoscenico vivente, dando forma a una storia che parla a tutti: a chi ha giocato, a chi ha sognato, a chi conserva ancora, in qualche cassetto, la propria scatola di latta piena di ricordi.
|Tutto comincia da una vecchia scatola di biscotti. Dentro non ci sono dolci, ma soldatini di piombo.
Il pubblico viene invitato ad entrarvi dentro, a varcare il confine tra realtà e ricordo. E lì prendono voce marinai, avieri, crocerossine, figure che animavano l’esercito immaginario di un bambino.
Le divise non sono soltanto oggetti. Diventano presenze. Diventano memoria viva. Diventano racconto condiviso.
È un’esperienza da vivere ora.
Date e orari
|Venerdì 13 marzo – ore 20.30 e 21.30
Sabato 14 marzo – ore 20.30 e 21.30
Domenica 15 marzo – ore 17.00 e 18.00
Via Reginaldo Giuliani 208 – FIRENZE
|Forse, tra quelle divise,
ritroverai anche un frammento della tua infanzia.
Posti limitati. Prenotazione consigliata.
