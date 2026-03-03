Il 7 marzo alle ore 16.30

Al Teatro Kopó “L’ultimo Bisonte”: una fiaba contemporanea tra i boschi d’Europa per raccontare il coraggio e la speranza.

Il 7 marzo alle ore 16.30 debutta sul palco del Teatro Kopó lo spettacolo “L’ultimo Bisonte”, trasposizione teatrale dell’apprezzato romanzo della giornalista Annalisa Camilli. Prodotto da Giù di Su per Giù – teatro in collaborazione con ARTEFICE ETS, lo spettacolo vede l’adattamento e la regia di Giorgio Volpe, impegnato anche in scena insieme all’attrice Camilla Bianchini.

Destinato a un pubblico dai 6 anni in su, “L’ultimo Bisonte” è un racconto necessario che affronta con delicatezza e poesia il tema dei confini e delle migrazioni. Benin e i suoi fratelli, insieme ai genitori, lasciano la propria casa inseguiti dalla promessa di un viaggio facile, per ritrovarsi invece bloccati nel cuore gelido di una delle foreste più antiche d’Europa, al confine con l’Unione Europea.

In questo scenario invernale, fatto di alberi altissimi e pattuglie di guardia, la sopravvivenza diventa una sfida quotidiana contro il freddo e la paura. A tenere accesa la luce della speranza sono i racconti del papà: storie leggendarie sui maestosi bisonti che popolano ancora quei boschi, simboli di una forza antica che aiuteranno i bambini a restare uniti e a non smettere di sognare, anche davanti all’incertezza della frontiera.

Lo spettacolo utilizza un linguaggio scenico multidisciplinare che fonde teatro d’attore, burattini e teatro d’ombre, creando un’atmosfera suggestiva capace di incantare i più piccoli e far riflettere gli adulti. In 50 minuti di narrazione intensa, la regia di Giorgio Volpe trasforma la cronaca giornalistica di Annalisa Camilli in una fiaba moderna, dove la solidarietà e l’immaginazione diventano gli strumenti per superare ogni recinzione.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Titolo: L’ultimo Bisonte

Autore: Annalisa Camilli (adattamento di Giorgio Volpe)

Regia: Giorgio Volpe

Produzione: Giù di Su per Giù teatro / ARTEFICE ETS

In scena: Camilla Bianchini e Giorgio Volpe

Genere: Teatro d’attore, burattini e ombre

Età consigliata: dai 6 anni

Durata: 50 minuti

Location: Teatro Kopó – Via Vestricio Spurinna 47, Roma

Quando: 7 marzo ore 16.30