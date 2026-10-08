Musica

N OI

Redazione
Redazione
68

Esce venerdì 16 ottobre l’EP

L’album di esordio di Artù
Filarmonica all’Argentina, il ritorno di Maxim Vengerov a Roma
60. Biennale Musica: Bang on a Can e OPV
I Postmodern Jukebox per la prima volta a Bologna con il tour “Welcome To The Twenties 2.0 World”
Casa del Jazz di Roma, riparte la stagione
Condividi questo articolo
Articolo precedente ETNOFILMfest
Articolo successivo Parata Zombie Napoli – Sabato 17 ottobre | Ore 16

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Pinocchio e il diritto alla felicità nel capolavoro di Davide Iodice
Prosa Vicenza
Parata Zombie Napoli – Sabato 17 ottobre | Ore 16
Evento Napoli
N OI
Musica
ETNOFILMfest
Cinema Padova