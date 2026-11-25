Il 28 novembre ore 11 in Sala Sinopoli

Si svolgerà sabato 28 novembre alle ore 11, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, la mattinata in ricordo di Corrado Augias, scomparso il 19 novembre.

L’incontro è organizzato dalla famiglia con il supporto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel corso dell’incontro si alterneranno interventi dei familiari, testimonianze e momenti musicali, con la partecipazione di Nicola Piovani e di un trio di giovani musicisti dei Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che eseguirà il secondo movimento (Andante con moto) del Trio n. 2 in mi bemolle maggiore op. 100 di Franz Schubert.

L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione. A partire da mercoledì 25 novembre alle ore 12 sarà disponibile sul sito www.santacecilia.it il modulo per partecipare all’incontro fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’accesso in sala sarà consentito fino alle ore 10.45. Per accedere sarà necessario esibire la ricevuta di registrazione in formato digitale o cartaceo.

SALA SINOPOLI – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

SABATO 28 NOVEMBRE ORE 11

REGISTRAZIONE SU WWW.SANTACECILIA.IT

INFO WWW.SANTACECILIA.IT