Il 1° dicembre 2026 a Roma

Evento unico al Teatro Vittoria di Roma il 1° dicembre 2026 con Incantesimidi e con Antonio Casanova.

C’è chi fa sparire oggetti. E chi, invece, fa apparire emozioni. Poi c’è Antonio Casanova, il mago che riesce a fare entrambe le cose. Si chiama “Incantesimi” ed è molto più di uno spettacolo: è un viaggio sorprendente tra illusionismo e musica classica. Un format unico nel suo genere, capace di tenere incollato il pubblico alla poltrona.

Uno show che lascia senza parole

Dimenticate il classico spettacolo di magia. In “Incantesimi”, Casanova porta sul palco un mix potente: nasce tutto da un incontro leggendario: quello di Frédéric Chopin, il più grande compositore romantico, con Robert Houdin, padre della Magia moderna, inventore e uomo dal quale Harry Houdini, la leggenda dell’illusionismo, ha preso il nome per forgiarlo a suo nome d’arte. Racconta poi le vite e suona gli spartiti di giganti come Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven e Johann Sebastian Bach…

Ma attenzione: non è una lezione di musica. È uno spettacolo narrativo, emozionante, con uno stile quasi “rock”, in cui la tecnica diventa racconto e la musica si trasforma in magia. Il tutto condito da illusioni improvvise, colpi di scena e momenti visivi che lasciano il pubblico a bocca aperta.

“Incantesimi” nasce come spettacolo teatrale per dar seguito al mio desiderio di fondere la musica classica con l’illusionismo – racconta Antonio Casanova -. Io nasco come pianista classico, ma l’arma più importante che ho incontrato nella mia vita artistica è stata l’illusione. Mi ha sempre affascinato il legame tra questi due mondi. C’è un aneddoto che riguarda Chopin e Robert-Houdin, artisti vissuti nello stesso periodo e che mostrano, pur in modi diversi, un’idea di virtuosismo e meraviglia. La leggenda vuole che George Sand un giorno li abbia messi assieme in uno spettacolo e che dopo questo incontro il grande mago abbia cominciato a mettere la musica di sottofondo alle sue apparizioni e che la digitazione del compositore sia diventata ancor più virtuosistica. Se non è magia musicale questa!”.

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it