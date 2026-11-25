A Testaccio dal 27 al 29 novembre fra concerti, installazioni, incontri e mostre

Dal 27 novembre i primi appuntamenti del 63° Festival di Nuova Consonanza al Mattatoio – La Pelanda. I concerti di Apeiron Sax Quartet, del Trio Catch e del polacco NeoQuartet; l’apertura della mostra documentaria dedicata a Franco Evangelisti; l’installazione The Shape of Sound di Francesco Pellisari, la novità editoriale di Danuta Gwizdalanka.

Il Festival di Nuova Consonanza si sposta al Mattatoio – La Pelanda con le prime tre giornate di programmazione nello spazio di Testaccio dal 27 al 29 novembre fra concerti, installazioni, incontri e mostre.

Venerdì 27 novembre (20.30) il concerto Sax perspectives dell’Apeiron Sax Quartet, formazione che da vent’anni esplora le potenzialità espressive del quartetto di sassofoni, propone un programma che a partire da Magic (1985) di Ivan Fedele, approda a musiche di recentissima composizione, tre delle quali presentate in prima esecuzione (Paesaggio di rovine di Riccardo Panfili, RiVelazioni in madrigale di Eduardo Carlo Natoli e Respiri di quiete mobile di Fabio Massimo Capogrosso). I brani eseguiti si muovono fra virtuosismo e trasformazione del materiale sonoro: se il lavoro di Fedele coniuga brillantezza strumentale e inflessioni jazzistiche, i lavori più recenti delineano paesaggi sonori in cui gesti, timbri e trame si modificano progressivamente.

Sabato 28 novembre dalle ore 11 si apre al pubblico The Shape of Sound, installazione sonora site specific ideata da Francesco Pellisari che rimarrà visibile fino al 20 dicembre presso il Foyer 2. L’installazione – aperta dal martedì alla domenica, a ingresso libero, con orario continuato dalle ore 11 alle ore 20 – è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, realizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo. Si tratta di una ricerca artistica che nasce dall’incontro tra arte, scienza e fisica acustica. La performance si sviluppa intorno a una vasca metallica riempita con circa 5 mm d’acqua e dotata di trasduttori a bassa tensione, attraverso i quali viene trasferito nell’acqua un campo sonoro non coerente, generando vibrazioni e geometrie visibili sulla superficie. Il dialogo prenderà avvio dalla voce (Michela Varvaro), le cui emissioni saranno trasformate in vibrazioni nell’acqua. A partire dalla voce e dalle forme così generate, verranno prodotti nuovi suoni, a loro volta interpretati e trasformati nell’acqua, in un processo di continua interazione e metamorfosi sonora.

Alle ore 18 si apre la mostra documentaria “Alla squisita poetica del silenzio”, a cura della Fondazione Isabella Scelsi e Irmela Heimbächer, dedicata a Franco Evangelisti nel centenario della nascita: attraverso l’esposizione del materiale documentario del fondo musicale, bibliografico e fotografico custodito nell’archivio della Fondazione Isabella Scelsi, si restituisce l’intensità dell’esperienza vissuta dal compositore, fra i fondatori di Nuova Consonanza, nel breve arco della sua vita.

Alle ore 20.30 il concerto del Trio Catch – Martin Adámek clarinetto, clarinetto basso, Eva Boesch violoncello, Sun-Young Nam pianoforte -, che eseguirà la musica per questo inusuale organico composta negli ultimi quarant’anni: da Wolfgang Rihm, con il suo Chiffre IV (1984), alla prima assoluta di Nel mezzo di un passo di Pasquale Corrado (1979).

Infine per la giornata di domenica 29 novembre il concerto (ore 20.30) Petali di luna festeggia i vent’anni di attività del quartetto d’archi polacco NeoQuartet in un programma che è dialogo fra la più recente musica polacca e quella italiana: quattro composizioni che affrontano il quartetto come uno spazio di continua trasformazione, esplorandone le possibilità timbriche e gestuali e mettendo in relazione materiali, forme e percezioni in modi sempre diversi. Dalla ricerca timbrica di Vito Palumbo (Lumen Petals) all’esplorazione di un paesaggio interiore di Adrianna Kubica-Cypek (String Quartet n. II “Full Moon”), dalla dimensione gestuale e percettiva di Lorenzo Marino (Quando abbrividisce il vento) alla trasformazione di materiali della tradizione in Paweł Szymański (4 Pieces for String Quartet). Precede il concerto alle ore 18 la presentazione del libro Cent’anni di musica polacca di Danuta Gwizdalanka (Neo Classica, 2026), con gli interventi dell’autrice e di Monika Prusak. SI tratta della prima monografia pubblicata in italiano dedicata alla musica polacca degli ultimi cento anni.

La programmazione del Festival prosegue al Mattatoio – La Pelanda fino al 20 dicembre. Tutto il programma del festival su nuovaconsonanza.it

Il 63° Festival di Nuova Consonanza è realizzato in collaborazione con Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Adam Mickiewicz Institute, American Academy in Rome, Azienda Speciale Palaexpo, ARTIficio SONORO – atelier internazionale, Edizioni Sconfinarte, Fondazione Isabella Scelsi, Fondazione Mattatoio di Roma – Città delle Arti, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Roma Tre – Teatro Palladium, Istituto Polacco di Roma, Roma Tre Orchestra, UNIUD – Università degli Studi di Udine

Link foto

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Ufficio stampa: Sara Ciccarelli, cell 339 7097061, sara.ciccarelli@fastwebnet.it

Biglietti: interi 15 euro // ridotti 10 euro

ingresso gratuito per i convegni, gli incontri e le presentazioni

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Luogo del concerto

Mattatoio di Roma – La Pelanda

piazza Orazio Giustiniani 4

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2026

Mattatoio di Roma – La Pelanda ORE 20.30

Sax perspectives

Ivan Fedele (1953) Magic (1985)

Giorgio Colombo Taccani (1961) Estatico (2025)

Riccardo Panfili (1979) Paesaggio di rovine* (2026)

Eduardo Carlo Natoli (1962) RiVelazioni in madrigale*(2025)

Fabio Massimo Capogrosso (1984) Respiri di quiete mobile* (2026)

Apeiron Sax Quartet

Dario Volante sax soprano

Roberto Guadagno sax contralto

Daniele Caporaso sax tenore

Armando Noce sax baritono

in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Mattatoio – Città delle Arti

SABATO 28 NOVEMBRE

Mattatoio di Roma – La Pelanda ORE 11.00

The Shape of Sound

Liquid Conversation

Apertura dell’installazione sonora ideata da Francesco Pellisari

Musiche di Andrea Veneri

Con la partecipazione di Michela Varvaro voce

L’installazione sarà visibile fino al 20 dicembre 2026

installazione promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

e Azienda Speciale Palaexpo, realizzata da Azienda Speciale Palaexpo,

in collaborazione con Fondazione Mattatoio – Città delle Arti

ORE 18.00

Alla squisita poetica del silenzio

Inaugurazione mostra documentaria dedicata a Franco Evangelisti

La mostra rimarrà aperta fino al 20 dicembre

percorso espositivo e catalogo a cura della Fondazione Isabella Scelsi e di Irmela Heimbächer

in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Mattatoio – Città delle Arti

ORE 20.30

Trio Catch

Wolfgang Rihm (1952-2024), Chiffre IV (1984) per clarinetto basso, violoncello e pianoforte

Márton Illés (1975), Four Watercolors** (2025) per clarinetto, violoncello e pianoforte

Pasquale Corrado (1979), Nel mezzo di un passo* (2025) per clarinetto, violoncello e pianoforte

Matthias Kranebitter (1980), whirl and pendulum** (2020) per clarinetto, clarinetto basso,

violoncello e pianoforte

Michael Jarrell (1958), Assonance III (1989) per clarinetto basso, violoncello e pianoforte

Trio Catch

Martin Adámek clarinetto, clarinetto basso

Eva Boesch violoncello

Sun-Young Nam pianoforte

in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Mattatoio – Città delle Arti

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026

Mattatoio di Roma – La Pelanda

ORE 18.00

presentazione del volume Cent’anni di musica polacca di Danuta Gwizdalanka (NeoClassica, 2026)

Intervengono: Danuta Gwizdalanka, Monika Prusak

ORE 20.30

Petali di luna

Vito Palumbo (1972) Lumen Petals** (2025-26)

Adrianna Kubica-Cypek (1996) String Quartet n. II “Full Moon” (2022)

Lorenzo Marino (1998) Quando abbrividisce il vento** (2026)

Paweł Szymański (1954) 4 Pieces for String Quartet (2013)

NeoQuartet

Karolina Piątkowska-Nowicka primo violino

Paweł Kapica secondo violino

Michał Markiewicz viola

Antoni Majewski violoncello