Ute Lemper, a Roma con il nuovo progetto Paris Paris

Il 20 aprile, Auditorium Parco della Musica

Dalla Berlino del cabaret alla Parigi esistenzialista, dai tanghi di Buenos Aires alle notti jazz di New York: Ute Lemper torna in Italia nell’aprile 2026 con un tour esclusivo che toccherà Chiasso (18 aprile), Roma (20 aprile) e Padova (24 aprile).

Ma è Roma il cuore simbolico di questa tournée: lunedì 20 aprile alle ore 20:00, all’Auditorium Parco della Musica, l’artista presenterà Paris Paris, un progetto completamente nuovo dedicato alla grande chanson française, in un anno particolarmente significativo per le celebrazioni dei 70 anni del gemellaggio tra Roma e Parigi. Un concerto che diventa ponte ideale tra due capitali culturali e tra due tradizioni artistiche che hanno segnato il Novecento.

“PARIS PARIS è un omaggio alla chanson francese e alla sua incredibile poesia in musica”, racconta Ute Lemper. “Quando vivevo a Parigi nel 1987, dopo le repliche di Cabaret al Théâtre Mogador, passavo le notti ad ascoltare i grandi chansonniers. Me ne sono innamorata. È una forma d’arte unica, attraversata da un sottile esistenzialismo. Le canzoni sono letteratura in musica”.

In questo recital intenso e cinematografico, Lemper riporta in vita gli spiriti di Édith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, Barbara, Charles Trenet, le poesie di Jacques Prévert musicate da Joseph Kosma, evocando i parchi parigini, i cuori infranti, le notti stellate lungo la Senna. “Voglio riaprire quell’universo e riportare il pubblico dentro quel mondo poetico fatto di parola e musica”, afferma l’artista.

Interprete leggendaria del repertorio di Kurt Weill e Bertolt Brecht, erede ideale di Marlene Dietrich per magnetismo e intensità, Ute Lemper è una delle rarissime artiste tedesche ad aver conquistato un successo internazionale duraturo. Ha calcato i palcoscenici di Broadway, del West End e dei grandi teatri europei, vincendo il Laurence Olivier Award, il Theater World Award e il Premio Molière, oltre a numerose nomination ai Grammy.

Con oltre 30 album pubblicati in 40 anni di carriera, recentemente celebrata dal New York Times per il progetto Pirate Jenny – Songs of Rebellion Revisited, Lemper è cantante, attrice, autrice e compositrice. Nel dicembre 2023 è uscita in Italia per Baldini & Castoldi la sua autobiografia La viaggiatrice del tempo. Tra ieri e domani, memoir intenso di una donna che ha attraversato epoche, città e rivoluzioni artistiche senza mai rinunciare alla propria libertà espressiva.

Dopo l’apertura a Chiasso con Time Traveler, viaggio nei 45 anni di carriera, e prima della chiusura a Padova con Last Tango in Berlin, Roma accoglierà dunque la prima assoluta italiana di un progetto destinato a diventare uno dei momenti più raffinati e poetici della stagione concertistica 2026.

Biglietti in vendita su ticketone.it

***

Ute Lemper

Paris Paris

Lunedì 20 Aprile 2026

20:00

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi

Viale Pietro de Coubertin 10 – 00196 Roma

Biglietti a partire da € 40,00

Infoline: https://www.auditorium.com/it/event/ute-lemper-4/

***

Per informazioni sul tour italiano, booking e contatti stampa:

www.kinomusic.it

Per approfondimenti sull’artista:

www.utelemper.com