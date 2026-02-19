Teatro Argentina, La parola di Napoli – La drammaturgia del ‘dopo Eduardo’ in Italia

La presentazione del libro di Luciana Berio, Il 20 febbraio in Sala Squarzina alle ore 17

Il 20 febbraio al Teatro Argentina, in Sala Squarzina alle ore 17 la presentazione del libro di Luciana Libero, La parola di Napoli – La drammaturgia del ‘dopo Eduardo’ in Italia

Nel 1988 un’antologia critica dal titolo “Dopo Eduardo” documentò gli esordi di Manlio Santanelli, Annibale Ruccello, Enzo Moscato, e definì l’area della drammaturgia napoletana degli anni ’80 un teatro dal forte carattere sperimentale, in rapporto dialettico con la tradizione e in connessione con i drammaturghi europei del Novecento. A quarantacinque anni dalla pubblicazione di quella antologia, Luciana Libero, giornalista, saggista e critico teatrale pubblica “La parola di Napoli. La drammaturgia del ‘dopo Eduardo’ in Italia”, TAB edizioni, che viene presentato venerdì 20 febbraio (ore 17) nella Sala Squarzina del Teatro Argentina.

Il libro nasce dalle riflessioni fatte durante un convegno dall’omonimo titolo, tenutosi a Napoli nel 2024 durante il quale si fece il punto sulla “parola teatrale” partenopea e sul suo straordinario successo in Italia. L’opera, con prefazione di Ferruccio Marotti e introduzione della stessa Luciana Libero, accoglie contributi di Anna Barsotti, Anna Laura Mariani, Teresa Megale, Antonia Lezza, Francesco Cotticelli, Vanda Monaco, Anna Maria Sapienza, Giulio Baffi, Giuseppe Rocca, Antimo Casertano, Fortunato Calvino, Carlo Cerciello, Pasquale De Cristofaro, Davide Iodice, Mario Martone, Nello Mascia, Pierpaolo Palladino, Fausto Russo Alesi, Gabriele Russo, Manlio Santanelli, Isa Danieli.

“Al convegno napoletano diedero adesione – scrive Luciana Libero nella premessa – importanti docenti di diverse università italiane, critici teatrali, numerosi artisti e operatori, con i quali si è offerta la traccia storiografica di una vicenda teatrale avviatasi quarantacinque anni or sono ed entrata a pieno titolo nella storia del teatro italiano. Una storiografia che maggiormente si è imposta dopo la scomparsa di Enzo Moscato e si è andata dolorosamente ad aggiungere alle premature morti di Annibale Ruccello e Francesco Silvestri alla cui memoria l’incontro è stato dedicato”.

Il libro si chiude con un brano da “Tai ka tà” di Enzo Moscato che verrà letto da Vincenza Modica.

All’incontro con la curatrice Luciana Libero parteciperanno Maricla Boggio, Davide Iodice, Ferruccio Marotti (in video), Laura Moudarres TAB Edizioni, Paolo Petroni, Giuseppe Rocca.