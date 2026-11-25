Sabato 28 novembre 2026 ore 17.30 | Aula Magna Sapienza Università di Roma

Il 28 novembre, alle ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza Università di Roma, l’Istituzione Universitaria dei Concerti ospita il violinista Julian Kainrath, Primo Premio categoria Senior al Concorso Internazionale Eugène Ysaÿe 2025, affiancato dalla grande pianista russa Lilya Zilberstein in un concerto che affronta celebri pagine del repertorio per violino e pianoforte del tardo Ottocento di Grieg e Brahms alternate al modernismo musicale novecentesco di Prokof’ev di cui spicca una selezione dalle suites “Romeo e Giulietta”.

Julian Kainrath nato nel 2005, a soli 12 anni supera la selezione per l’ammissione all’Università delle Belle Arti di Graz, Austria, nella classe del M° Boris Kuschnir. Fino ai dodici anni ha studiato con la violinista e pedagoga Dora Schwarzberg. Si è esibito in qualità di solista e con orchestra dall’età di dieci anni, in concerti in Ucraina, Bolivia, Austria, Francia e Italia: ha suonato a Kiev con la National Symphony Orchestra of Ukraine, in Bolivia con l’Orchestra Filarmonica Nacional, per il Festival di Bergerac in Francia; lo stesso anno è stato invitato a suonare con l’orchestra Innstrumenti di Innsbruck in una tournée in varie città austriache, oltre alla Kursaal di Merano e alla Haus der Musik di Innsbruck. Nel 2020 ha fatto parte della nuova rassegna in streaming proposta dal Konzerthaus di Vienna, suonando una sonata di Beethoven per commemorare il 250° anniversario, con il noto pianista Till Fellner. E’ stato invitato a suonare in molte sedi in Italia, tra le quali le Settimane Musicali di Merano, la Società dei Concerti di Milano, le Mattinate Musicali Internazionali di Trieste, la Camerata Ducale a Vercelli, il Festival Bolzano Bozen, e ad Amburgo in Germania, a Graz, a Vienna, a Schwarzenberg presso la sala Angelika Kauffmann in Austria, al Museo Teatrale della Scala di Milano, a Marsiglia, al Teatro Ristori di Verona con ‘I virtuosi italiani’, a Monaco di Baviera, a Berna e in Liechtenstein. Tra gli eventi salienti della sua stagione 2025/2026 figurano un’esibizione con Daniel Hope e l’Orchestra da Camera di Zurigo al Kursaal Merano, un’apparizione alla Sala Smetana di Praga con la Filarmonica della Repubblica Ceca del Nord, il suo debutto al Miami Piano Festival e una tournée di recital in Italia, Austria, Germania e Spagna. Nel 2026/2027 intraprende un lungo tour in Italia insieme alla pianista Lilya Zilberstein ed è selezionato come Young Artist della Fondazione Nicola Bulgari.

Lilya Zilberstein è una pianista di fama mondiale, nata in Russia. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni. Dopo dodici anni di lezioni con Ada Traub presso la Scuola di musica Gnessin di Mosca, ha proseguito gli studi con Alexander Satz all’Istituto Gnessin, sostenendo l’esame finale nel 1988. Già nel 1985 aveva vinto il primo premio al concorso della Federazione Russa ed era stata tra i vincitori del Concorso dell’Unione Sovietica a Riga.v Lilya Zilberstein vive in Germania dal 1990 e si è esibita nelle migliori sale da concerto del Paese, nei festival più importanti e con le orchestre più famose.

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Istituzione Universitaria dei Concerti

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

82ª Stagione 2026 | 2027

Sabato 28 novembre 2026 ore 17.30 | Aula Magna Sapienza Università di Roma

JULIAN KAINRATH violino*

LILYA ZILBERSTEIN pianoforte

*Vincitore del Premio Ysaye 2025

Edvard Grieg (1843-1907)

Sonata per violino e pianoforte n. 3 in do minore op. 45

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata per violino e pianoforte n. 2 in la maggiore op. 100

Sergej Prokof’ev (1891-1953)

Selezione dalle suites “Romeo e Giulietta” per violino e pianoforte

Sonata per violino e pianoforte n. 2 in re maggiore op. 94 bis