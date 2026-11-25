Tutti dicono I love Woody. E tutti stra-amano Diane. Il 28 e 29 novembre al The CineClub di Roma due giorni di cinema, musica, comicità, masterclass, incontri e performance dal vivo per celebrare il genio alleniano, alla vigilia del suo 91° compleanno

Tutti dicono I love Woody. E tutti stra-amano Diane.

Il 28 e 29 novembre al The CineClub di Roma due giorni di cinema, musica, comicità, masterclass, incontri e performance dal vivo per celebrare il genio alleniano, alla vigilia del suo 91° compleanno.

Una seconda edizione dedicata all’indimenticabile Diane Keaton.

Direzione artistica di Piji

C’è chi lo ama per le sue irresistibili nevrosi, chi per le sue fulminanti battute, chi per le sue sofisticate dissertazioni sull’amore, la morte, Dio e l’insensatezza dell’esistenza. Chi per il jazz, chi per quella straordinaria capacità di trasformare le inquietudini dell’uomo contemporaneo in formidabile materia comica. Di certo, pochi artisti hanno saputo raccontare la tragicommedia della vita con l’intelligenza, l’ironia e la grazia di Woody Allen.

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, a poche ore dal suo 91° compleanno, torna a Roma, negli spazi del The CineClub di via Lidia 46, il WOODY ALLEN FESTIVAL, giunto alla sua seconda edizione con la direzione artistica di Piji, che lo ha concepito poco dopo aver scritto il brano Come Woody Allen, del quale l’artista ha realizzato anche un VIDEOCLIP in stile alleniano

Non una semplice rassegna cinematografica, ma un vero e proprio happening culturale, un’immersione nell’universo poetico, musicale, letterario e umoristico di uno dei più grandi intellettuali della risata. Regista, sceneggiatore, attore, commediografo, scrittore, musicista e formidabile battutista, Woody Allen è al centro di un festival che sceglie di celebrarne il talento attraverso la stessa pluralità di linguaggi che ne contraddistingue l’opera.

Il cinema esce così dallo schermo, prende corpo sul palcoscenico, si fa parola, musica, riflessione, improvvisazione e gioco. Proiezioni a sorpresa, masterclass, incontri, reading, monologhi, incursioni comiche, scene recitate dal vivo e concerti dalle atmosfere squisitamente alleniane, tra dixieland, swing e jazz manouche, si alterneranno in una due giorni che promette di trasformare il The CineClub in un piccolo, irresistibile angolo di Manhattan.

A rendere ancora più speciale questa seconda edizione sarà la dedica a Diane Keaton, sodale artistica e magnifica interprete di quell’inconfondibile alchimia tra comicità, fragilità e intelligenza che ha segnato alcune delle pagine più felici della cinematografia alleniana. Icona di stile, attrice di straordinaria modernità, capace di reinventare la rappresentazione del femminile sul grande schermo, Diane sarà celebrata attraverso approfondimenti, performance e un grande omaggio corale.

Madrina del Festival sarà Melina Martello, storica voce italiana di Diane Keaton e Mia Farrow, protagonista dell’incontro inaugurale che aprirà idealmente le porte di questo viaggio nel mondo alleniano.

Due grandi spettacoli costituiranno il cuore performativo della manifestazione: “Tutti dicono I Love Woody” e “Tutti stra-amano Diane”, nei quali attori, autori, comici e musicisti daranno vita a un vivace intreccio di monologhi, dialoghi cult, battute memorabili e suggestioni musicali, accompagnati dalle formazioni jazz di Piji.

A impreziosire il programma, gli incontri e le masterclass dedicati alla magia, alla stand-up comedy, alla figura di Diane Keaton e alle dinamiche della coppia come inesauribile motore narrativo del cinema di Allen. E ancora, una mostra di radio d’epoca, a cura dell’A.I.R.E. (Associazione Italiana Radio D’Epoca), che rievocherà le atmosfere di Radio Days, incursioni gastronomiche ispirate alla tradizione dei deli newyorkesi, aperitivi a tema e proiezioni i cui titoli resteranno volutamente avvolti nel mistero.

Un festival da guardare, ascoltare, assaporare e soprattutto vivere, nel segno della contaminazione tra le arti e del piacere di ritrovarsi intorno a un immaginario condiviso.

Perché festeggiare Woody Allen significa celebrare un’idea di comicità in cui la risata rappresenta una sofisticata forma di conoscenza, un antidoto alle assurdità dell’esistenza, un esercizio di libertà intellettuale.

E quale modo migliore per augurargli buon compleanno se non ridendo, riflettendo e ascoltando del buon jazz?

28 e 29 novembre 2026 – The CineClub, via Lidia 46, Roma.

Ingresso gratuito con tessera.

Infoline e prenotazioni: prenotazioni.cineclubroma@gmail.com

WOODY ALLEN FESTIVAL, II edizione – IL PROGRAMMA

SABATO 28 NOVEMBRE 2026

– Ore 🎙️ 18.00 Inaugurazione della 2a edizione del Woody Allen Festival

🗣️ Incontro con MELINA MARTELLO, madrina del Festival, doppiatrice di Diane Keaton e Mia Farrow

– Ore 19.00 🎬 FILM a sorpresa (versione in italiano) – (doppiato da Melina Martello)

– 20.30/21.30 🍔🍩 Woody’s Deli Dinner: cena a tema Woody Allen

– Ore 21.30 🎙️🎵 🎭 SHOW: “TUTTI DICONO I LOVE WOODY”

monologhi e scene recitate live tratte da Woody Allen e jazz manouche dalle colonne sonore dei

con

STEFANO ANTONUCCI

STEFANO DISEGNI

TONI FORNARI

MARTINA GATTO

GABRIELLA GERMANI

MARCO GIANDOMENICO

FABIO MORICI

SARA VALERIO

+

PIJI trio

con

MORENO VIGLIONE – chitarra manouche GUIDO GIACOMINI – contrabbasso

– Ore 23.30 🎬 FILM a sorpresa

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026

– ore 12.00

🎓 Masterclass del prestigiatore internazionale MARC CASELLATO

“Woody Allen: la magia oltre lo schermo”

– ore 13.00 🍔🍩 Woody’s Deli Lunch – pranzo a tema Woody Allen

– ore 13.30 🖼️ (presentazione durante il lunch e presente per tutto il giorno) MOSTRA di Radio d’epoca a cura di A.I.R.E. (Associazione italiana Radio D’epoca).

Allestimento a cura di BIAGIO LAURETI.

– ore 14.30 🎬 FILM a sorpresa

– ore 16.00 – 🎙️ Incontro con DANIELE FABBRI, stand up comedian, autore, attore e podcaster

– ore 16.30 – 🎓 Masterclass su Diane Keaton a cura di MARIO MUCCIARELLI: “Diane, la ragazza degli anni 70”

– ore 17.00 – 🎓 Masterclass a cura di DINO GIARRUSSO: “La coppia come motore narrativo nelle storie di Woody Allen”

– ore 17.30 🎬 FILM a sorpresa

– ore 19.00 🍹🍸 AperiKeaton & Woody’s Deli – Aperitivo e cena a tema Diane Keaton e Woody Allen

– ore 20.00 🎵🎙️🎭 SHOW: “TUTTI STRA-AMANO DIANE” – Omaggio a Diane Keaton + scene e pezzi di Diane Keaton recitati live + jazz manouche e colonne sonore dai film

CLAUDIA CAMPAGNOLA

ALESSANDRO D’AMBROSI

AGATA FORTIS

FRANCESCA RACHELE OPPEDISANO

ALESSIO PORRETTA

SILVIA SACCOMANNO

SILVIA SIRAVO

DANIELA TERRERI

+

PIJI 4et

con

SEBASTIANO FORTI – clarinetto

GABRIELE GIOVANNINI – chitarra manouche

FRANCESCO SAVERIO CAPO – contrabbasso

– ore 22.00 🎬 FILM a sorpresa