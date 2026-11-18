25 – 29 novembre 2026

La Stagione del Teatro India conferma la sua naturale vocazione internazionale, ospitando le voci più innovative della ricerca contemporanea d’oltreconfine che interrogano il rapporto tra identità, memoria e scomparsa. In questo orizzonte approda sul suo palcoscenico romano, dal 25 al 29 novembre, il Teatro Ungherese di Cluj – la più antica compagnia stabile ungherese, elemento cardine dell’identità culturale della città di Cluj e membro dal 2008 dell’Unione dei Teatri d’Europa – con I Am the Wind. Lo spettacolo è diretto da Gábor Tompa, regista ungherese della Transilvania, regione della Romania in cui vive una storica e numerosa comunità ungherese, ed è impreziosito dalle coreografie di Enikő Györgyjakab.

Partendo dalla scrittura visionaria del Premio Nobel Jon Fosse, lo spettacolo mette in scena una confessione lirica in cui i protagonisti si muovono dando corpo alla fragilità dei legami umani e al mistero di una presenza-assenza che interroga il senso stesso dell’esistere. Le parole non bastano a raccontare il dolore, la gioia, i miracoli o l’enigma della vita: di fronte a ciò che è più profondo, rischiano di trasformarsi in formule vuote. Da questa consapevolezza prende forma la messinscena, frutto di un raffinato percorso ispirato alla poetica di Fosse, per il quale la scrittura è un gesto vicino alla preghiera, un atto di ascolto che accompagna il cammino dalle tenebre verso la luce. Nell’oscurità abitano l’incomprensione, le domande irrisolte e i vicoli ciechi che ogni essere umano attraversa; eppure, proprio da questo spazio sospeso emerge la possibilità di una trasformazione, di una rinascita, di una luce capace di resistere oltre il buio.

Attraverso un linguaggio scenico d’avanguardia, attento alle più avanzate sperimentazioni europee, I Am the Wind è un invito a sostare nell’indicibile, ad accogliere il silenzio come luogo di rivelazione e ad attraversare la vulnerabilità dell’esistenza con uno sguardo aperto alla speranza. «A un certo punto, Fosse afferma che scrivere equivale a pregare. Ciò che ci aiuta nella vita quotidiana – o nella sopravvivenza – è sapere che ci stiamo muovendo dall’oscurità verso la luce – dichiara Gàbor Tompa – In quell’oscurità c’è molto: anche le cose che non comprendiamo e tutti i vicoli ciechi in cui ci imbattiamo nel corso della nostra esistenza. Fisicamente, tutti noi scompariamo; la questione è se nutriamo o meno fede nella Resurrezione». I Am the Wind è un requiem nel quale si disvela una relazione: fatta di poche parole, ripetitive, intessuta di continui «sì» e «no». L’acqua si trasforma qui in uno spazio chiuso dominato da un letto che funge al contempo da imbarcazione, simbolo di passione e di morte.

Gábor Tompa si è diplomato presso l’Istituto I.L. Caragiale di Bucarest, Facoltà di Regia Teatrale, Cinematografica e Televisiva, nel 1981, avendo come maestri Liviu Ciulei, Mihai Dimiu, Cătălina Buzoianu, Gina Ionescu e Silviu Purcărete.

Dal 1990 è direttore artistico e direttore generale del Teatro Ungherese di Cluj. Dal 1990 al 1995 è stato professore presso il Dipartimento di Regia Teatrale dell’Accademia di Teatro di Târgu-Mureș. Tra il 2006 e il 2019 è stato responsabile del Programma di Regia Teatrale presso l’Università della California, San Diego (USA). Nel 2018 è stato eletto Presidente dell’Unione dei Teatri d’Europa. Nel corso della sua carriera, Gábor Tompa ha diretto oltre 120 spettacoli in Romania, Ungheria, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Austria, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Serbia, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, USA, Canada e Corea del Sud. I suoi autori preferiti includono Shakespeare, Molière, Büchner, Ionesco, Beckett, Bulgakov, Caragiale e Mrożek. Ha lavorato nei teatri d’opera di San Diego, Maribor, Cluj, Bucarest e Graz, mettendo in scena produzioni come Didone ed Enea di Purcell, Don Giovanni, Il flauto magico e La clemenza di Tito di Mozart, Il castello del principe Barbablù di Bartók, Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovič e L’ora spagnola e Il fanciullo e i sortilegi di Ravel. Ha diretto il lungometraggio Chinese Defense, una coproduzione romeno-ungherese-francese, che ha vinto il Gran Premio al Festival Internazionale del Cinema di Salerno nel 1999.

Gábor Tompa ha pubblicato 12 volumi di poesia e 2 volumi di saggi. Tra i suoi riconoscimenti più significativi figurano: 10 Premi UNITER (6 come Miglior Regista, 3 come Miglior Spettacolo e il Premio all’Eccellenza); Ordine della Stella di Romania, grado di Cavaliere; Miglior Produzione Straniera dell’Anno in Gran Bretagna; Theaterpreis, Stoccarda; Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere di Francia; Artista Emerito e Ambasciatore Culturale dell’Ungheria.

Il Teatro Ungherese di Cluj è un elemento distintivo dell’immagine culturale della città ed è la più antica compagnia ungherese stabile. Dal 2008 è membro dell’Unione dei Teatri d’Europa. Gli spettacoli del teatro rappresentano un linguaggio teatrale progressista, attento alle tendenze internazionali attuali. Il repertorio comprende drammi ungheresi e internazionali, sia classici sia contemporanei. Oltre agli spettacoli della Sala Grande e della Sala Studio, il teatro organizza letture sceniche ed eventi di costruzione della comunità e, ogni due anni, ospita il Festival Internazionale di Teatro Interferences. Il teatro rafforza la propria estetica specifica, nata all’incrocio tra la tradizione teatrale ungherese e la scuola di regia romena, invitando artisti che, oltre a creare spettacoli apprezzati sia dal grande pubblico sia dagli addetti ai lavori, garantiscono continuamente la freschezza spirituale della compagnia. Il teatro offre un repertorio rivolto a un vasto pubblico e, allo stesso tempo, crea un nuovo tipo di domanda del pubblico, soddisfatta dalla sala studio. Il teatro si impegna a organizzare laboratori, programmi d’iniziativa e altri eventi di interesse sia per il pubblico sia per gli attori, e a creare un ambiente creativo aperto e molto attento agli spettatori. La compagnia del teatro, di grande valore, è considerata una delle più forti del paese. La crescita regolare del gruppo grazie all’ingresso di giovani attori favorisce la continuità professionale e consente uno scambio di esperienze tra generazioni diverse. Sfruttando il proprio ambiente multiculturale, il teatro non intende rivolgersi soltanto a una comunità locale o di un’unica lingua; i suoi spettacoli sono sempre presentati con sopratitoli in romeno e spesso anche in inglese. La compagnia partecipa regolarmente ai progetti dell’Unione dei Teatri d’Europa e considera molto importante la rappresentanza internazionale dei valori locali. Favorisce l’incontro tra i valori locali e le tendenze teatrali mondiali e incoraggia il confronto tra gli artisti.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India _ Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _

Biglietti: intero €22 – €18 _ Orari spettacolo: tutte le sere ore 20 I domenica ore 18:00 – Durata: 70 minuti

Teatro India

25 – 29 novembre 2026

I Am the Wind

di JON FOSSE

L’Uno: ZSOLT GEDŐ

L’Altro: LORÁND FARKAS

Le Donne: ANDREA KALI, EMŐKE KATÓ, GIZELLA KICSID, ANIKÓ PETHŐ, JÚLIA LACZÓ, CSILLA VARGA

regia GÁBOR TOMPA

scene e costumi GYOPÁR BOCSKAI

coreografia ENIKŐ GYÖRGYJAKAB

musiche originali CSABA BOROS

disegno luci ROMEO GROZA

Preparazione vocale ZSOLT ANDRÁS

assistente alla regia DOROTTYA KÉPÍRÓ

direttrice di scena RÉKA ZONGOR

produzione Teatro Ungherese di Cluj (Romania)

spettacolo in ungherese con sopratitoli in italiano

orari spettacolo: tutte le sere ore 20 I domenica ore 18 _ durata: 70 minuti