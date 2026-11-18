Sabato 21 novembre a Roma, dalle ore 20.00 alle ore 2.00

Nella serata che celebra l’incontro tra arte e intrattenimento, saranno oltre 130 le iniziative in programma nei Musei Civici di Roma Capitale e negli oltre 50 spazi cittadini aperti dalle 20.00 alle 2.00 di notte.

Accesso al costo simbolico di 1 € (salvo dove diversamente indicato) e, nei Musei Civici, accesso gratuito per i possessori della Roma MIC Card.

www.museiincomuneroma.it

Sarà una notte di musica, arte e cultura quella in arrivo sabato 21 novembre a Roma, in occasione della sedicesima edizione di Musei in Musica. La storica manifestazione dell’autunno romano si prepara a raggiungere ogni angolo del territorio per trasformare il tessuto cittadino in un grande palcoscenico virtuale, connesso, diffuso e aperto a tutte e tutti le cittadine e i cittadini. L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di riscoprire il patrimonio storico, artistico e archeologico della Capitale attraverso una modalità di visita speciale, nella quale le collezioni museali, gli spazi espositivi e i molti luoghi della cultura eccezionalmente aperti in orario serale faranno da scenario suggestivo all’incontro e alla contaminazione tra linguaggi e stili musicali differenti.

A fare da capofila, come di consueto, sarà il Sistema Musei di Roma Capitale, aperto dalle ore 20.00 alle 2.00 di domenica 22 novembre e pronto a ospitare un ricco programma di concerti, performance e spettacoli dal vivo accessibili al costo speciale di 1€ (gratuito con la Roma MIC Card e con altre agevolazioni vigenti). A queste sedi si aggiungeranno gli altri spazi e istituzioni culturali della città – dalle università alle ambasciate, dagli spazi museali ed espositivi agli hub culturali, dalle accademie alle grandi istituzioni della vita pubblica – che, con la loro adesione, hanno contribuito a costruire una proposta ancora più ampia e articolata, segno evidente della vocazione di Roma a valorizzazione il proprio patrimonio culturale attraverso occasioni speciali di partecipazione, condivisione e fruizione innovativa.

Ospite speciale di questa edizione sarà CHARLIE KHALIL PRINCE, il performer, coreografo e musicista libanese che porterà al MUSEO DELL’ARA PACIS, la creazione site specific Myth Engine, una produzione di ORBITA |SPELLBOUND CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA. Con lui, intento a dare forma al ritmo, altri tre musicisti e performer: JOSS TURNBALL, percussionista e compositore tedesco specialista nell’uso del tombak iraniano (zarb), di cui amplia le possibilità espressive attraverso tecniche di preparazione, elettronica e performance fisica, dando vita a una forma di espressione ritmica intensamente corporea che definisce Struggle Drumming; la scrittrice, traduttrice e musicista OLIVIA TAPIERO, caporedattrice della rivista letteraria Moebius nonché autrice di molti testi il cui lavoro si sta progressivamente spingendo oltre i confini del libro, integrando pratiche corporee e musicali; l’iraniana ELSHAN GHASIMI, compositrice, artista performativa e insegnante, virtuosa del tar e del setar persiani, che porterà al Museo dell’Ara Pacis la sua ricerca artistica basata sull’incontro tra tradizione e modernità, Oriente e Occidente, musica e altre discipline artistiche.

Il concerto-installazione, in programma in maniera continuativa dalle 20.30 alle 24.00 circa, si svilupperà nell’intersezione tra movimento, suono e spazio, interrogando il pubblico su alcuni quesiti semplici: come può il gesto del fare musica essere osservato e percepito come coreografia? E in che modo la coreografia stessa può risuonare come musica? Partendo da queste indagini Prince darà vita a improvvisazioni fisiche in cui il suo corpo diventerà al tempo stesso strumento e territorio, scavando nei propri sedimenti, nella propria storia e nelle proprie anatomie inesplorate.

“Per questa sedicesima edizione, il legame tra musica e arte, tra esperienza sonora e cultura, si fa ancora più forte. CHARLIE KHALIL PRINCE, l’ospite speciale di questa edizione di Musei i in Musica, performer, coreografo e musicista libanese, porterà al MUSEO DELL’ARA PACIS, la creazione site specific MythEngine, una produzione di ORBITA |SPELLBOUND CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA pensata per l’occasione e per l’altare in onore della pace di Augusto. Musei in Musica offrirà numerosi altri momenti in altri 50 spazi della città aperti, tutti con artiste e artisti di grande talento per un totale di 110 tra musicisti, cantanti, dj, performer, attori e attrici, coriste e coristi. Costruiranno un ponte tra suoni e ritmi differenti, legando culture apparentemente distanti e regalandoci emozioni speciali. A questa connessione sarà dedicata una programmazione imponente, con oltre 130 tra concerti, spettacoli, visite guidate, laboratori e tantissime ore di performance racchiuse in un’unica serata. Musei in Musica è un’opportunità a cui teniamo molto, lo scorso anno ha registrato la partecipazione di oltre 34mila cittadine e cittadini, mi auguro che quest’anno la partecipazione sia altrettanto straordinaria, come ci suggerisce la già forte risposta agli appuntamenti e alle iniziative culturali in corso” dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale.

Dal jazz alla musica da film, dalle arie delle grandi opere classiche alla musica gospel, dai ritmi del Mediterraneo al fascino del flamenco, fino ad arrivare alle sonorità contemporanee passando per l’immancabile cantautorato italiano. L’edizione 2026 di Musei in Musica celebra l’incontro tra i tanti generi musicali che animeranno gli oltre 50 spazi cittadini aperti, con tanti artisti sul campo, circa 110 tra musicisti, cantanti, attori, dj, performer e coristi e oltre 130 tra concerti, spettacoli, visite guidate, laboratori.

A dare il via simbolicamente alla sedicesima edizione di Musei in Musica sarà come di consueto l’esibizione della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, in programma alle ore 19.30 in piazza del Campidoglio, che segnerà l’avvio ufficiale della serata e l’imminente apertura al pubblico di tutti gli spazi coinvolti. A partire dai Musei Civici di Roma Capitale, aperti e accessibili al costo di 1€: Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Musei Capitolini Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casino dei Principi, Casina delle Civette), Museo Civico di Zoologia, Museo della Forma Urbis, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Villa di Massenzio. In questi musei l’accesso sarà completamente gratuito per i possessori della Roma MIC Card e per tutte le altre categorie aventi diritto.

Ad accesso gratuito saranno invece l’area del Parco Archeologico del Celio, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina e il Museo di Casal de’ Pazzi, così come l’accesso agli spettacoli in programma nel Cortile del Museo di Roma e nell’Auditorium dell’Ara Pacis. Mentre a tariffazione vigente e con prenotazione obbligatoria sarà la partecipazione agli spettacoli in programma al Planetario di Roma (www.planetarioroma.it). Tutte le mostre saranno accessibili al costo speciale di 1 € ad eccezione di Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo nello spazio espositivo di Villa Caffarelli, di Keith Haring al Museo di Roma a Palazzo Braschi e de Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum nello spazio mostre del Museo dell’Ara Pacis. Queste mostre saranno disponibili a tariffazione vigente e con preacquisto consigliato su museiincomuneroma.it.

Ad aggiungersi al lungo elenco di Musei Civici anche un numero elevato di istituzioni cittadine che hanno aderito all’iniziativa proponendo l’apertura delle proprie sedi prestigiose o promuovendo eventi di intrattenimento di diverso tipo. Tra queste è doveroso segnalare la partecipazione del SENATO DELLA REPUBBLICA, luogo simbolo della vita pubblica del Paese, che aprirà le porte di Palazzo Madama dalle 20.00 alle 24.00 (distribuzione biglietti all’ingresso – ultimo accesso ore 23.30) consentendo la visita a gruppi dello storico edificio; e della CAMERA DEI DEPUTATI che permetterà di visitare Palazzo Montecitorio dalle ore 20.00 alle 1.30 (ultimo ingresso ore 00.30) ai visitatori (35 per gruppo) che prenoteranno sul sito della Camera dei Deputati. Ad accoglierli, alle ore 20.00, ci sarà il concerto della Banda musicale della Marina Militare in piazza Montecitorio mentre ad accompagnarli durante la visita nell’Aula sarà la Banda Musicale “Vincenzo Bellini Città di Salemi”.

A seguire, tra gli spazi espositivi e museali si segnalano le aperture del Palazzo Esposizioni Roma, del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, di Palazzo Bonaparte, di WeGil, di FOROF, delle Terme di Diocleziano, del MAM Media Art Museum e del GAMM – Game Museum. E poi ancora la Casa dell’Architettura all’Acquario Romano, il Metropolitano Urban Center Roma, l’Accademia di Belle Arti di Roma, la Sala Santa Rita e la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Prevista anche l’adesione di numerose ambasciate e istituti di cultura esteri come la Real Academia de España en Roma, l’Accademia d’Ungheria, l’Istituto Svizzero, la Repubblica d’Argentina in Italia, l’Ambasciata della Repubblica ceca e il Centro Ceco, l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, l’Ambasciata di Bosnia ed Erzegovina a Roma, il Ministerio de cultura de la ciudad de Buenos Aires e l’Ambasciata dell’India a Roma. In ultimo, apertura straordinaria anche per gli atenei della città: alla Sapienza Università di Roma, con i suoi 11 musei aperti e un’ampia programmazione, si affiancheranno l’Università degli studi Link, l’Università Telematica ECampus e l’Università Luiss Guido Carli.

Musei in Musica 2026 è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Radio Partner: Dimensione Suono Soft.

IL PROGRAMMA NEI MUSEI CIVICI DI ROMA CAPITALE

Il viaggio tra le note di Musei in Musica 2026 comincerà simbolicamente dal colle capitolino e dal museo pubblico più antico del mondo, i MUSEI CAPITOLINI che ospiteranno un doppio evento di prestigio. Nell’Esedra di Marco Aurelio, alle ore 20.45, 22.30 e 24.00, si terrà il concerto Morricone Suite – Western, Italiana, Americana a cura dell’Associazione Artes Aps, con la formazione d’archi Artes Ensemble diretta da Giorgio Proietti che renderà omaggio alla musica di Ennio Morricone dividendola in tre nuclei tematici: le Western Suite, tra tensioni incalzanti e sonorità dirompenti che richiamano il mito del West; la Suite Italiana in cui si celebra la profondità poetica di melodie indimenticabili; la Suite Americana in cui si sprigiona il respiro grandioso del cinema d’oltreoceano.

All’interno dell’elegante Palazzo Nuovo, invece, saranno di Ziad Trabelsi & Gabriele Coen, con la partecipazione di Valerio Cesarini, ad animare l’ampio salone con l’evento Cartagine, porto aperto. Voci e suoni del Mediterraneo in dialogo con Roma a cura di Carthage Mosaïk Associazione Culturale, un viaggio sonoro tra Cartagine e Roma, due città attraversate nei secoli da popoli, culture e tradizioni. Ne verrà fuori un dialogo di melodie, memorie e improvvisazioni costruite sull’oud e la voce di Trabelsi, il clarinetto klezmer di Coen e le corde di Cesarini. Alle ore 21.30, 23.15 e 00.30

Mostre: Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo; Angeli. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo; Dedica dei Vigili ai Severi. Dalla riscoperta al restauro virtuale; Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva; I colori dell’antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini

Il palco dell’Auditorium del MUSEO DELL’ARA PACIS, alle ore 20.15, 21.15, 22.30, 23.30, ospiterà invece lo spettacolo I miei uomini, racconto in musica dei grandi cantautori italiani, un viaggio di teatro-canzone intenso e originale firmato dalla cantautrice e clarinettista Agnese Valle che reinterpreterà in maniera intima e profondamente libera la grande canzone d’autore, da Tenco a De Gregori, da Dalla a Brunori Sas, insieme alle compagne e ai compagni di viaggio Annalisa Baldi, Luca Libonati e Simone Ndiaye, il regista Pino Marino e il fotografo Giovanni Canitano. A cura di Naufragarmèdolce Ets. Mostra: Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum

Appuntamento al MUSEO DI ROMA a Palazzo Braschi per un doppio evento da non perdere: nel cortile di accesso al museo (fruizione libera per tutti), si esibirà l’Amazing Grace Gospel Choir, il coro fondato a Roma nel 2005 da Timothy Martin che prosegue nel suo intento di promuovere e diffondere l’autentica tradizione gospel americana. Sotto la direzione dello stesso Martin, docente di musica all’American University of Rome e maestro di coro gospel dall’età di 16 anni, la formazione corale composta da circa 30 elementi provenienti da diversi paesi eseguirà alle ore 20.15, 21.45, 23.15, 00.30 un vasto repertorio tipico del genere che dagli spiritual afroamericani più tradizionali arriverà fino al gospel più moderno. A cura dell’Associazione Culturale “In Production”.

Nella Sala delle Muse, invece, alle ore 21.00, 22.30, 23.45, sarà di scena il Volo Notturno Trio a cura di Xilema Srl, il progetto musicale guidato dalla voce di Stefania D’Ambrosio e accompagnato da Michele Micarelli (tastiere) e Fabrizio Verduchi (percussioni) che guiderà gli spettatori dentro un vero e proprio viaggio emotivo all’interno di diverse culture e diverse zone del mondo. Un dialogo tra musica d’autore, jazz e America Latina che metterà insieme brani conosciuti o meno e grandi autori della musica italiana e internazionale: Bindi, De Andrè, Ennio Morricone, Endrigo, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Dalla ma anche grandi interpreti come Ornella Vanoni, Mercedes Sosa, Cesaria Evora. Mostre: Keith Haring; Sénégal Contemporain

A cura di Happy2gether di Simone Lorini, sarà la lunga serata di musica e intrattenimento in programma ai MERCATI DI TRAIANO – MUSEI DEI FORI IMPERIALI. Qui, la Grande Aula ospiterà il Silent Party®: Notte in cuffia ai Fori Imperiali con tre DJ che suoneranno dal vivo in contemporanea e ogni partecipante, con una cuffia senza fili, che potrà scegliere la propria musica e cambiarla quando vuole. Saranno sei le sessioni in programma, alle ore 20.10, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00, 01.00 e ogni sessione si aprirà con un’introduzione di un minuto in italiano e in inglese, che racconterà la storia dei Mercati di Traiano. Poi tre generi diversi, dall’elettronica al pop italiano e agli anni ’80 e ’90, fino alla dance e ai successi internazionali: ognuno ballerà la sua musica, tutti insieme nella stessa sala.

Si intitola Gez Clandestino – Un viaggio musicale tra identità e libertà, lo spettacolo musicale proposto da Zivago Film Srl nella sala da ballo del Casino Nobile all’interno dei MUSEI DI VILLA TORLONIA. I musicisti Marco Biaggioli (batteria e percussioni), Ines Boom Boom (voce), Ennio D’Alessandro (clarinetto), Alex Fraternali (chitarra) e Fausto Coppa (fisarmonica e basso tuba) saranno i protagonisti di un viaggio storico e musicale nell’Italia del ventennio (1922-1943), quando il jazz era ufficialmente ostacolato dal regime. Attraverso brevi narrazioni storiche alternate all’esecuzione dei brani, si sveleranno i sotterfugi di quell’epoca, dall’italianizzazione forzata dei nomi, alle leggi razziali che spezzarono la carriera del Trio Lescano, fino all’esplosione di gioia della Liberazione nel 1945. Alle ore 20.30, 22.00, 23.15. Sempre a Villa Torlonia, dalle 20.00 alle 24.00 alla Casina delle Civette è prevista la presenza di guide esperte che accoglieranno i visitatori fornendo brevi approfondimenti con pillole di storia dedicate al museo e alla sua collezione.

Mostre: Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto (Casina delle Civette), Elisa Montessori. Nel corso del tempo (Casino dei Principi).

Le grandi arie della musica lirica incontrano la chitarra elettrica nell’evento Il Museo Canta – La lirica rock del M° Federico Paciotti in programma alle ore 20.15, 21.30, 23.00 alla GALLERIA D’ARTE MODERNA di via Crispi. Il tenore e chitarrista romano, già tre volte concorrente al Festival di Sanremo dove ha conquistato il primo posto nella sezione giovani a soli 14 anni di età, eseguirà grandi arie come E lucevan le stelle e Nessun dorma, alternandole a brani senza tempo come Satch Boogie e sue recenti produzioni per chitarra elettrica (Eterea). A cura di Leading Advisory di Cinzia Chiari. Mostra: GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025

Nel cuore di Trastevere, il chiostro del MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE di piazza Sant’Egidio è pronto a ospitare alle ore 21.00, 22.30, 24.00 l’esibizione di Giordano Treglia in arte VENERDÌ20 che porterà in scena con la sua band Un giorno qualunque – Cartoline sonore da Roma, un viaggio musicale attraverso le emozioni, le relazioni e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana. Brevi racconti faranno da contrappunto al cantautorato indie pop dell’artista, con suggestioni folk, musica popolare e sonorità contemporanee, su cui si innestano insoliti strumenti suonati dal vivo come la nyckelharpa, la conchiglia e il flauto di corteccia. A cura di Finisterre Srl. Mostre: Fulco Pratesi. Acquerelli Pionieri; LAS GRIETAS. Sulle tracce di una fantasia; The Thin Line

Sarà il MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA a ospitare, invece, il concerto L’ARCA – Era una casa molto carina… Endrigo, Toquinho e Rodari: canzoni poesia e meraviglia tra animali, fiori e santi a cura del Trio Scacco al Re Diesis composto dalla voce di Laura Pugliese, dal flauto di Calogero Giallanza e dalla chitarra di Sonia Maurer. I tre musicisti insieme a Raffaella Castelli e alle sue letture, ripercorreranno le tracce dell’indimenticabile album del 1972 L’Arca, nato dall’incontro tra Vinícius de Moraes, Sergio Endrigo e Sergio Bardotti, con la partecipazione di grandi artisti come Toquinho. Un omaggio alla fantasia, alla poesia e alla bellezza della musica, che unisce grandi e piccoli attraverso messaggi di amicizia, amore per la vita e rispetto per la natura. Alle ore 20.15, 21.15, 22.15

Doppio appuntamento al MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE. Nella Sala De Chirico, alle ore 21.00, 22.15, 23.45, si terrà il concerto Musica senza confini. Un viaggio a 4 mani tra cinema, tango e pop con il duo pianistico The NiNels, formato da Antonio Roccia e Valentina Branco, che spazierà con naturalezza tra linguaggi musicali differenti, reinterpretando celebri melodie attraverso arrangiamenti originali: dalle indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone ai grandi classici della musica italiana come Pino Daniele e Ornella Vanoni, dal fascino della tradizione napoletana fino al tango e all’energia travolgente dei Queen e dei Coldplay. A cura di Antonio Rosario Roccia.

Nella Sala del Ninfeo, invece, alle ore 20.15, 21.30, 23.00, il Quintetto Spagnolo è protagonista del concerto Jazz senza filtri, ritmo senza confini, presentando in anteprima Discobolo, il nuovo EP di prossima uscita prodotto dalla formazione fondata dal batterista Marcello Spagnolo che unisce una solida sezione ritmica (basso e batteria) a un potente trio di fiati (trombone, sax tenore e tromba). Un’occasione per ascoltare i brani originali del disco prima della loro uscita e in un contesto affascinante come quello offerto dal Museo di Villa Borghese.

Sarà un vero e proprio “viaggio nei suoni” quello proposto dal duo Tupa Ruja al MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE alle ore 20.30, 21.45, 23.00. Con il loro concerto Incontri di suoni, tra antico e contemporaneo, la formazione musicale composta da Martina Lupi (voce e strumenti dal mondo), Fabio Gagliardi (didgeridoo e percussioni) attraverserà tempi e culture facendo incontrare strumenti provenienti da luoghi e mondi differenti mettendoli in dialogo con molteplici espressioni vocali. A cura di Filibusta Records Srls. Mostra: Dove il cielo mette radici. Risonanze artistiche, un ascolto comune

La grande tradizione dell’opera e dell’operetta unita alle più celebri colonne sonore del cinema. Questa l’essenza del viaggio sonoro La magia della musica. Opera – operetta – colonne sonore che andrà in scena al MUSEO NAPOLEONICO ad opera dei musicisti Marco Celli Stein (flauto) e Alberto Galletti (pianoforte) e della cantante Naho Yokoyama (soprano). Il programma della serata, a cura dell’Associazione Musicale Internazionale, spazierà dalle intense arie d’opera di Haendel e Rossini alla leggerezza senza tempo de La vedova allegra di Lehár, passando per la Carmen di Bizet rivisitata in forma di quadriglia da Eduard Strauss, fino ad approdare alle atmosfere oltreoceano di Un Americano a Parigi di Gershwin. In programma alle ore 21.00, 22.30, 24.00. Mostra: Il barocco italiano a Dresda

Si intitola Il suono del Risorgimento – La chitarra racconta gli eroi garibaldini, il progetto di AurorArt SRL Impresa Sociale in programma al MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA in occasione di Musei in Musica. Tra lettere, testimonianze e musiche dell’Ottocento, lo spettacolo portato in scena da Aurora Orsini, Jacopo Figini e Gabriele Nicotrasi racconterà un legame poco noto: quello fra la chitarra e figure come Goffredo Mameli, Simone Schiaffino e Giuseppe Mazzini. Alle ore 20.15, 21.15, 22.15, 23.15.

Il MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO farà da testimone all’incontro tra due degli strumenti più iconici della tradizione ispanica: la chitarra flamenca e le nacchere. Con il concerto spettacolo Guitarra Y Castañuelas – Un viaggio nel cuore del Flamenco, proposto dall’Associazione Etnica Music alle ore 21.00, 22.00, 23.00, Riccardo Ascani (chitarra flamenca) e Ana Cinzia Cortejosa (Nacchere / Castañuelas) guideranno il pubblico attraverso la storia e le diverse forme (los palos) del Flamenco, da quelle popolari e festose al concertismo più colto.

Che cosa c’entra un’ortica con l’anarchia? E che cosa può raccontare un campo di grano sull’origine della guerra? Cosimo Postiglione, attore con una formazione nelle scienze naturali, parte da queste domande per dare vita a personaggi e situazioni comiche nello spettacolo Non è la rosa, non è il tulipano – Piante, fiori e Fabrizio De Andrè a cura di Artisti Associati. Ad ospitare questo suo percorso tra teatro, botanica e canzoni d’autore sarà il MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI alle ore 20.30, 22.00, mentre ad accompagnarlo ci sarà il musicista Paolo Mari che interpreterà dal vivo le canzoni di Fabrizio De Andrè.

Il suggestivo contesto della VILLA DI MASSENZIO farà da scenario al concerto La voce della viola – Architetture sonore tra Bach e Reger, un percorso musicale presentato dall’Associazione Italiana della Viola ed eseguito, alle 20.15, 21.30, 22.30, dalla violista e musicologa Michela Marchiana. Al centro del viaggio sonoro la Suite n. 1 in Sol maggiore BWV 1007 di Johann Sebastian Bach e la Suite n. 1 in Sol minore op. 131d di Max Reger, messe in dialogo con il complesso archeologico circostante e intervallate da brevi interventi di guida all’ascolto. Mostra: Il corpo delle donne

A completare la programmazione, l’evento ad accesso gratuito all’interno del PARCO ARCHEOLOGICO DEL CELIO dal titolo Polifonie dal mondo, con il coro a cappella polifonico Goccia di Voci IT diretto dal cantante jazz Lorenzo Sansoni. Il progetto, in programma alle ore 20.30, 21.45, 23.00, si concentrerà sulla ricerca e sulla reinterpretazione di musiche originarie delle tradizioni musicali dei Balcani, del Nord Europa, del Medio Oriente, dei Caraibi, dell’Africa e del Mediterraneo, rivisitate attraverso il filtro delle sonorità jazz e dei linguaggi contemporanei. A cura di Lorenzo Sansoni.

Infine, prevista l’apertura anche del PLANETARIO DI ROMA che proporrà, alle 20.30, alle 21.45 e alle 23.00, lo spettacolo Le stelle di Mozart, un suggestivo incontro tra musica e astronomia, in cui le meraviglie del cosmo visibili attraverso le proiezioni immersive guidate dagli astronomi saranno eccezionalmente accompagnate dalla musica di Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento in re maggiore, K.136 (125a) e Divertimento in fa maggiore, K.138 (125c) – eseguita dalla Roma Tre Orchestra String Quartet, formazione composta da Enrico Massimiliano Cuculo, Jose Rodolfo Avila Pardo (violino), Luicelis Vasquez (viola), Margherita Paci (violoncello). Tariffazione vigente e prenotazione obbligatoria su www.planetarioroma.it.

IL PROGRAMMA NEGLI ALTRI SPAZI CULTURALI

Una colonna sonora fatta di generi musicali differenti, con ritmi e melodie distanti tra loro e artisti di ogni tipo a cimentarsi in ogni angolo della Città. Quella di Musei in Musica rimane una notte all’insegna dell’intrattenimento, della condivisione ma anche della scoperta. Dei tanti luoghi aperti, delle bellezze artistiche e architettoniche presenti sul territorio, di spazi della cultura pronti a mettere in connessione le cittadine e i cittadini. Per loro la scelta potrà ricadere sul PALAZZO ESPOSIZIONI ROMA (dalle 20.00 alle 02.00 – ultimo ingresso ore 01.00) e le sue mostre attualmente in corso disponibili al costo di 1 €: Richard Avedon. In the American West. 1979-1984 a cura di Clément Chéroux, Direttore della Fondation Henri Cartier-Bresson; Fireworks. Ileana Sonnabend e il boom dell’arte contemporanea a cura di Mario Codognato; Contiamo l’Italia, contiamo per il futuro. L’Istat quest’anno celebra il centenario della sua fondazione; Amelia Rosselli, Improvvisi a cura di Andrea Cortellessa. Sarà invece gratuita nella Sala Cinema (fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata su www.palazzoesposizioniroma.it), la doppia proiezione, alle 20.30 e alle 22.30, del film di Alfred Hitchcock Il pensionante, musicato dal vivo dal maestro Antonio Coppola.

Così come gratuito sarà l’accesso al MACRO – MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA (dalle 19.00 alle 02.00 – ultimo ingresso ore 01.00) che, in occasione di Musei in Musica 2026, ospiterà una conversazione tra l’artista e filmmaker Noor Abed, il cui lavoro we walk in our sleep è visibile al museo, e l’artista e ricercatore sonoro Mo’min Swaitat (ore 19.00), seguita da una listening session del Palestinian Sound Archive (ore 21.00), il progetto di ricerca sonora di Swaitat che proporrà una selezione di tracce e vinili di generi diversi: disco music, funk, spoken word, musica psichedelica beduina, rock e punk palestinese. Visitabili gratuitamente anche le mostre Marialba Russo. Sguardo rovescio a cura di Cristiana Perrella e Elena Magini e Una stanza per Bene. Tracce di quattro lavori di Carmelo Bene a cura di Claudio Fazzini, Giuseppe Garrera e Federico Primosig.

Tra gli altri spazi museali ed espositivi si segnalano anche le aperture delle TERME DI DIOCLEZIANO (dalle 19.00 alle 22.30 – ultimo ingresso ore 22.00) al costo speciale di 5 €; di FOROF (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) che proporrà, al costo di 2 €, la visita del sito archeologico contenente i resti originali della pavimentazione marmorea della Basilica Ulpia e il progetto espositivo LET US LOVE THIS DISTANCE by Sarah Brahim, accompagnata da Alessandro Gallicchio; di PALAZZO BONAPARTE, eccezionalmente aperto dalle 20.00 alle 01.00 (chiusura biglietteria ore 24.00) con la mostra Kandinsky visitabile al costo speciale di 13.00 € (bambini da 4 a 11 anni 5.00 €), il dj-set di Botanik e il videomapping a cura di Abuon Studio; di WEGIL (dalle 20.00 alle 00.30 – ultimo ingresso ore 23.30), hub culturale della Regione Lazio a ingresso gratuito gestito da LAZIOcrea, che oltre alla mostra Riccardi 100. Verso l’umano, proporrà dalle 20.00 alle 22.30 l’evento correlato dal titolo L’ITALIA CHE CANTA. Note, volti e storie di un’Italia che rinasce, un concerto musicale del Volare Swing Trio composto da Emanuele Cefali (chitarra), Stefano Petrocco (contrabbasso), Salvatore Scorrano (batteria) che eseguirà dal vivo un omaggio alla grande canzone italiana degli anni Cinquanta, tra swing, melodie romantiche, ritmi popolari e canzoni entrate nella memoria collettiva, in un dialogo ideale con le fotografie di Carlo Riccardi. E, Dopo il concerto…si balla con un vintage italian dj set in programma dalle 22.30 alle 00.30.

Tra le novità di questa edizione si segnala l’adesione del MAM MEDIA ART MUSEUM di Corso d’Italia che per l’occasione rimarrà aperto fino alle ore 24.00 proponendo, al costo di 1 €, la ricca programmazione della decima edizione di FOTONICA, l’audio visual digital art festival con installazioni ad alto impatto visivo e sensoriale, performance audio-video, live AV, workshop, residenze artistiche e simposi, e HyperMedia, la manifestazione che ripercorre alcuni passaggi fondamentali della cultura digitale: dalla democratizzazione delle tecnologie negli anni Novanta fino alla trasformazione dell’opera in sistema, performance e ambiente.

Confermata anche per questa edizione l’apertura dalle 21.00 alle 01.00 (ultimo ingresso ore 00.30) dell’Acquario Romano di piazza Manfredo Fanti, sede della CASA DELL’ARCHITETTURA, che ospiterà l’evento Prospettive di suono, realizzato in collaborazione con Together. A partire dalle ore 21.00, il pubblico potrà assistere (prenotazione obbligatoria tramite link dedicato: https://prospettivedisuono.eventbrite.com) a quattro sessioni musicali che si alterneranno nel corso della serata, con la partecipazione di artisti e duo emergenti. Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di visitare gratuitamente le mostre P L A C E Exhibition by Dorte Mandrup, Liturgie dello Spazio a cura di Francesco Lipari e Chiara Buzzone e Dacia Maraini – Agro e dolce. Una vita in parole e immagini.

Poco distante nel vicino viale Manzoni, lo spazio polifunzionale del METROPOLITANO URBAN CENTER ROMA rimarrà aperto al pubblico e proporrà alle 21.15, 22.15 e 23.15 lo spettacolo Forme e colori del suono a cura dell’Associazione Culturale Musicale Atargatis, un dialogo tra il violino di Antonio Cipriani e la viola di Simona Ruisi, sulle note di Telemann, Mozart e Bartòk. Dalle ore 20.00 sarà inoltre possibile partecipare alla visita guidata della mostra Dall’identità moderna al contemporaneo. L’Asse Flaminio, Fori, Eur, mentre per i più piccoli sarà attivo il laboratorio Tutte le strade portano a Roma, un percorso creativo ispirato alle opere di Hervé Tullet.

Aperta dalle 20.00 alle 24.00 sarà anche l’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA, in via Ripetta che proporrà gratuitamente la mostra Ho fiutato il mondo. Lamberto Pignotti & Co. Per i cento anni di Lamberto Pignotti, a cura di Massimo Arduini e l’installazione collettiva Fabulosa Multitudo che trasforma trenta lampade in una costellazione di storie. Il progetto a cura di Cristian Rizzuti intreccia lettura, memoria e sperimentazione tecnologica dando una forma condivisa a esperienze individuali.

Quella del 21 novembre sarà una serata speciale per gli appassionati visitatori del GAMM – GAME MUSEUM (ingresso 1 € – dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30). La notte di Musei in Musica, infatti arriverà a conclusione della due giorni del Checkpoint Festival 2026 e per festeggiare, il Museo del videogioco ospiterà un evento conclusivo dedicato alla musica nei videogiochi, in particolare GTA, con il DJ set di Pasky DJ. Durante la serata, inoltre, sarà possibile giocare a GTA VI su maxischermo, visitare la mostra permanente e quella temporanea dedicata a Zelda, The Legend of Zelda Celebration, e seguire le visite guidate tematiche.

ACCADEMIE E ISTITUTI DI CULTURA STRANIERI

Eccezionalmente aperte anche nell’edizione 2026 di Musei in Musica saranno le sedi di alcune delle istituzioni estere presenti sul territorio cittadino. Un’occasione per cittadini e turisti di visitare dimore prestigiose e luoghi unici. Come, ad esempio, la REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA, in piazza di San Pietro in Montorio (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) dove l’ensemble vocale femminile di musica medievale Egeria presenterà, alle ore 20.30, Imperatrix Agatha: Monodía y polifonías del Tropario de Catania, un progetto dedicato alla figura di Sant’Agata, patrona delle donne. O Palazzo Falconieri, in via Giulia, sede dell’ACCADEMIA D’UNGHERIA che per l’occasione rimarrà aperta fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30) proponendo, alle ore 20.30, il concerto di Nikita Lukinov, pianista concertista e docente senior di pianoforte al Royal Conservatoire of Scotland che eseguirà brani di Bach, Prokofiev, Musorgskij e Liszt. Visitabile gratuitamente anche la mostra UNGHERIA-ITALIA 1956: memorie della Rivoluzione.

Resterà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00), invece, l’ISTITUTO SVIZZERO in via Ludovisi, al cui interno si potrà visitare gratuitamente la mostra collettiva Outlaws con opere di Louisa Gagliardi, Shamiran Istifan, Yoan Mudry, Gina Proenza, Cally Spooner, Jonas Staal, Doris Stauffer.

Poco distante, al civico 7 di via Veneto, rimarrà aperta dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso 23.30) anche CASA ARGENTINA, l’ufficio culturale dell’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA D’ARGENTINA IN ITALIA che ospiterà alle 20.30 l’esibizione del pianista argentino Juan Pagano, esecutore di un repertorio dedicato a composizioni di F. Chopin, L. Gianneo e J. J. Botelli, e alle 21.30 la proiezione del docufilm Piazzolla: los años del tiburón (v.o. con sottotitoli in italiano) diretto da Daniel Rosenfeld.

Ospitate nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio saranno l’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN IN ITALIA e l’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA CECA A ROMA con il CENTRO CECO ROMA. L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma tramite il proprio ufficio culturale proporrà, alle ore 20.00 e 21.00 il concerto Primi desideri, un recital di canzoni per voce e pianoforte con la soprano Kristýna Soukupová e il pianista Michal Chrobák che eseguiranno una selezione di brani della produzione musicale ceca di e slava a cavallo tra il XIX e il XX secolo. L’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in italia, invece, promuoverà l’evento Le Armonie dell’Azerbaigian: Tra Oriente e Occidente, in programma alle ore 22.00 e 22.45. A esibirsi sarà la pianista azerbaigiana Nargiz Aliyar, protagonista di un viaggio musicale in grado di unire epoche, stili e tradizioni del grande repertorio classico europeo e del patrimonio musicale dell’Azerbaigian.

Tante opportunità anche per i visitatori della Sala Santa Rita, in via Montanara. Qui, oltre alla mostra Sevdisanje slikom. Dipingere il Sevdah del pittore bosniaco Nebojša Dimovski, promossa dall’AMBASCIATA DI BOSNIA ED ERZEGOVINA A ROMA, si potrà assistere a una ricca programmazione di eventi nell’arco dell’intera serata. Alle ore 20.00 e 21.00, a cura dell’AMBASCIATA DELL’INDIA A ROMA, si terrà il concerto Bansuri & Tabla Duet, un viaggio musicale nella tradizione classica indiana guidato dal flauto bansuri di Nicolò Melocchi e dalle percussioni tabla di Sanjay Kansa Banik. Alle ore 22.15, 23.00 e 23.30, a cura del MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES si terrà Buenas Noches, Buenos Aires, un concerto con i cantanti Chacho Garabal, Flavia Pereda, Mirta Arrua Lichi, Julian Pucheta e Brian Mancini che inviteranno il pubblico a esplorare l’identità di un paese attraverso le canzoni dei suoi grandi compositori e interpreti: dal tango alla canzone popolare, dal folk al rock argentino e alla musica contemporanea.

UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE

Una notte da vivere insieme anche negli atenei pubblici e privati della città che rimarranno eccezionalmente aperti proponendo numerose esperienze e attività. Un ruolo di primo piano sarà ricoperto, come di consueto, dalla SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, aperta dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00 o, in alcuni casi, 23.30) con i tanti spazi del Polo Museale a disposizione dei visitatori e il concerto di punta affidato al MuSa Jazz Wind Quartet composto da Giulia Caminada (clarinetto), Riccardo Williams (alto sax), Lucia Ludovici (tenor sax), Giorgio Ludovici (baritone sax). Alle ore 22.00 al Museo delle Origini, la formazione coordinata da Roberto Spadoni sarà protagonista del concerto 4 Winds, con brani di Henry Mancini, Nino Rota, W.C. Handy, Scott Joplin e Astor Piazzolla. Info orari e programmazione: www.uniroma1.it.

Anche l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK rimarrà eccezionalmente aperta dalle 20.00 alle 23.00, proponendo alle ore 21.00, nell’Antica Biblioteca della storica residenza estiva di Papa Pio V (via del Casale di San Pio V), il concerto La magia della musica, un percorso musicale che unisce la tradizione e l’intensità delle arie d’opera di Puccini, Mozart, Rossini ai temi immortali scritti per il grande schermo da Morricone, Rota, Piovani e Zimmer. Sotto la direzione artistica di Cristina Park si esibiranno le soprano Francesca Curini, Maria Escoto, Diana Hyun, il tenore Marco Shin accompagnati da Paolo De Matthaeis (pianoforte), Francesco Musillo (clarinetto), Flavio Musillo (flauto), Francesca Musillo (violino), Angelo Musillo (pianoforte).

Infine, aperture straordinarie serali anche per l’UNIVERSITÀ TELEMATICA ECAMPUS di via Matera (dalle 20.30 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.30) che ospiterà il vernissage della mostra Hello Marcuse. Falsi bisogni. Autentiche visioni tra Herbert Marcuse e Armando Plebe e l’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (dalle 20.00 alle 22.00) di Villa Alberoni (viale Pola 12) che offrirà una serata di scoperta e ascolto con due visite guidate della villa (alle 20.00 e alle 21.00) accompagnate da un sottofondo musicale a cura dell’etichetta discografica Baccano. Accesso gratuito previa registrazione.

MUSEI IN MUSICA

Roma, sabato 21 novembre 2026

Dalle ore 20.00 alle ore 2.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Ingresso 1 euro, salvo che non sia diversamente indicato

Info 060608

www.museiincomuneroma.it

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