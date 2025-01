Accademia Nazionale di Danza, RESID’AND con Agostino Riola

Sabato 1 febbraio ore 18.00

RESID’AND

torna in scena per il primo appuntamento del 2025 con Agostino Riola, coreografo ospite della residenza artistica che si è tenuta nel mese di gennaio.

“Stormi” è il titolo dello sharing conclusivo che si terrà sabato 1 febbraio alle ore 18.00 presso il suggestivo Teatro Ruskaja dell’Accademia Nazionale di Danza che ha coinvolto il Terzo Triennio della Scuola di Danza Contemporanea sez. C.

Nelle note di regia è lo stesso Riola a spiegare la performance: “’Stormi’ è una pratica di movimento che, ad ogni tappa, ha esiti performativi differenti a seconda delle persone e dei luoghi che incontra. Partendo dagli studi del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi sui principi che regolano il volo degli uccelli, la ricerca coreografica indaga le modalità con cui tutto questo possa trasformarsi, per gli esseri umani, in una danza semantica che crei la stessa incantevole magia”.

Nella prima parte della serata verranno presentate anche due creazioni di alcune studentesse: “Casualmente in Armonia” firmata da Fortuna Dell’Isola e “Sotto voce (mi) cerco” di e con Chiara Capone.

Il progetto RESID’AND alla sua nona edizione nasce con lo scopo di far dialogare l’Accademia Nazionale di Danza, unico Istituto italiano di Alta Formazione Coreutica, con la danza indipendente, selezionando alcune tra le proposte più interessanti del panorama della danza contemporanea nazionale e internazionale. Il progetto ha come obiettivo quello di creare occasioni performative per gli studenti/danzatori dell’AND e di ampliare la formazione artistico-culturale attraverso un confronto con gli artisti e i coreografi ospiti. Uno scambio generativo di creatività ed apprendimento nella prospettiva della ricerca e della sperimentazione costante. Gli artisti ospiti sono selezionati attraverso una Call rivolta a coreografi residenti in Italia o attivi all’estero, impegnati nella ricerca sulla danza contemporanea e sulle sue contaminazioni.

PROGRAMMA

Prima Parte

Casualmente in Armonia.

Coreografia: Dell’Isola Fortuna

Musica: Brano scelto fra i 6 selezionati in modo estemporaneo

Interpreti: Dell’Isola Fortuna, Checchero Valentina, D’Alessio Serena, Crosta Gabriele, Aprà

Lorenzo e Alfonsi Laura

Sotto voce (mi) cerco.

Coreografia e interpretazione : Chiara Capone Musica : F. Chopin-Notturno No.20

Seconda parte

Stormi

Coreografia e regia Agostino Riola

Interpreti Nicla Barbalucca, Raffaella Barbarisi, Georgia Brinza, Lorena Cignarale, Martina Lo Grasso, Lorenzo Manco, Chiara Melis, Marika Murgo, Giorgia Panico, Sofia Rigucci, Alessandra Russo

Musiche A Winged Victory for the Sullen, Chopin, Jonathan Fitoussi & Clemens Hourriere, Ripperton

Luci: Stefano Pirandello

Costumi: Sartoria AND – Lilli Cascio

Comitato artistico Progetto RESID’AND: Teri Weikel, Laura Martorana, Diana Damiani

Referenti per l’AND per i coreografi in residenza: Mario Piazza, Ricky Bonavita, Luca Russo, Ketty Russo, Yu Lin Yang, Laura Martorana, Giorgia Maddamma

Gestione prenotazioni: Rosa Pia Sidoti

AGOSTINO RIOLA

La sua formazione inizia in ambito teatrale studiando con Teatri Uniti e Carmelo Rifici. Successivamente si avvicina alla danza contemporanea e studia con Carolyn Carlson, Raffaella Giordano, Alessio Maria Romano, Maria Consagra, Roberto Lun e Stefania Trivellin.

Come performer lavora con Carmelo Rifici, Alessio Maria Romano, Antonio Syxty, Compagnia Rodisio e prende parte inoltre a creazioni di Béjart Ballet, Societas Raffaello Sanzio, Studio Azzurro.

In qualità di regista assistente collabora con Carmelo Rifici per produzioni del Piccolo Teatro di Milano, Istituto Nazionale del Dramma Antico (Siracusa) e altri importanti teatri in Italia e in Svizzera.

Nel 2012 fonda con Riccardo Fusiello la compagnia Sonenalé che ottiene prestigiosi riconoscimenti in Italia e Europa: Scenekunst (Danimarca), Centro Danza Canal (Spagna), Anticorpi XL – network giovane danza d’autore, Fondazione Campania dei Festival, Regione Puglia, Movin’Up – Giovani Artisti Italiani e MiC.

Le creazioni della compagnia vengono presentate in importanti festival e teatri come LAC (Lugano), Festival Teatri di Vetro (Roma), Festival Exister (Milano), Sardegna Teatro (Cagliari), Teatri di Vita (Bologna), Festival Castel dei Mondi (Andria), DAB Festival (Bari), Napoli Teatro Festival.

Dal 2015 Sonenalé ha sede a Bisceglie in Puglia dove nel 2022 apre lo Spazio Sonenalé, un luogo di creazione, ricerca e formazione nel campo della danza e delle performing arts.

Agostino Riola è direttore artistico, dal 2021, del Festival Sirene, un progetto di Sonenalé, realizzato con il sostegno del Comune di Bisceglie e promosso da TPP / Puglia Culture.

INFO. ingresso libero con prenotazione fino all’esaurimento dei posti disponibili scrivendo alla mail prenotazioni.residand@gmail.com (indicando nome e numero dei posti)

