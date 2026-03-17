IUC, Takács Quartet in concerto

Martedì 17 marzo . ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Quartetto di respiro internazionale, il celebre Takács Quartet ha appena compiuto il suo cinquantesimo anniversario. Noto per la sua programmazione innovativa, per questo concerto per l’Istituzione Universitaria dei Concerti, martedì 17 marzo alle 20.30, in Aula Magna, presenta il “Reiterquartett” di Haydn, la seconda sonata del compositore sovietico di origine polacca Mieczysław Weinberg, un quartetto di Debussy e la prima esecuzione romana di Nexus di Clarice Assad, brano di cui sono dedicatari e che nasce osservando il loro approccio viscerale e fisico all’esecuzione musicale e amplifica la naturale fisicità dell’esecuzione cameristica, trasformandola in simbolismo coreografico. Nexus esplora le forze magnetiche che, nel nostro mondo moderno fisico e virtuale, ci uniscono e ci allontanano – i fili invisibili che ci influenzano, l’attrazione seducente del “sentirsi parte” e il coraggio necessario per mantenere una voce autentica e diversificata all’interno di un collettivo.

Il Takács Quartet ha appena compiuto il suo cinquantesimo anniversario.

Edward Dusinberre, Harumi Rhodes (violini), Richard O’Neill (viola) e András Fejér (violoncello) hanno da poco pubblicato il loro ultimo progetto Hyperion, “Flow” di Nokuthula Ngwenyama. In primavera uscirà un nuovo album con il pianista Marc Andre Hamelin con opere di Florence Price e Antonín Dvořák.

Il Takács è continuamente impegnato in un fitto calendario di tournée internazionali. Nel 2025 l’ensemble si è esibito in Corea del Sud, Giappone e Australia e in altre prestigiose sedi europee, tra cui Barcellona, Budapest, Milano, Basilea, il Bath Mozartfest e Berna. Gli impegni nordamericani del gruppo comprendono concerti a New York, Vancouver, Philadelphia, Washington DC, Lajolla, Berkeley, Ann Arbor, Chicago, Tucson, Portland e Princeton, e collaborazioni con i pianisti Stephen Hough e Jeremy Denk.

I membri del Takács Quartet sono Christoffersen Fellows e Artists-in-Residence presso l’Università del Colorado, Boulder. Durante i mesi estivi il Takács si unisce alla facoltà della Music Academy of the West, gestendo un seminario intensivo per quartetto.

Il Takács registra per Hyperion dal 2005. Il loro album più recente include il quartetto finale D887 di Schubert. Nel 2021 il Takács ha vinto il Presto Music Recording of the Year Award per le sue registrazioni dei quartetti d’archi di Fanny e Felix Mendelssohn, e il Gramophone Award con il pianista Garrick Ohlsson per i quintetti per pianoforte di Amy Beach ed Elgar. Altre uscite per Hyperion includono opere di Haydn, Schubert, Janáček, Smetana, Debussy e Britten, oltre a quintetti per pianoforte di César Franck e Shostakovich (con Marc-André Hamelin) e quintetti per viola di Brahms e Dvorák (con Lawrence Power). Per i suoi CD con l’etichetta Decca/London, il quartetto ha vinto tre Gramophone Awards, un Grammy Award, tre Japanese Record Academy Awards, il Disco dell’Anno ai BBC Music Magazine Awards inaugurali e l’Ensemble Album dell’Anno ai Classical Brits.

Il Takács Quartet è noto per la sua programmazione innovativa. Nel 2021/22 l’ensemble ha collaborato con il virtuoso del bandoneon Julien Labro per la prima di nuove opere di Clarice Assad e Bryce Dessner, commissionate da Music Accord. Nel 2014 il Takács ha eseguito un programma ispirato al romanzo Everyman di Philip Roth con Meryl Streep a Princeton, e di nuovo con lei al Royal Conservatory of Music di Toronto nel 2015. Hanno eseguito Everyman per la prima volta alla Carnegie Hall nel 2007 con Philip Seymour Hoffman. Hanno girato 14 città con il poeta Robert Pinsky e hanno suonato regolarmente con il gruppo folk ungherese Muzsikas. Nel 2014 il Takács è diventato il primo quartetto d’archi a ricevere la Wigmore Hall Medal. Nel 2012, Gramophone ha annunciato che il Takács è stato il primo quartetto d’archi a essere inserito nella Hall of Fame. L’ensemble ha anche vinto l’Award for Chamber Music and Song 2011 presentato dalla Royal Philharmonic Society di Londra.

Il Takács Quartet è stato formato nel 1975 all’Accademia Franz Liszt di Budapest da Gabor Takács-Nagy, Károly Schranz, Gabor Ormai e András Fejér, mentre tutti e quattro erano studenti. Il gruppo ha ricevuto l’attenzione internazionale nel 1977, vincendo il Primo Premio e il Premio della Critica all’International String Quartet Competition di Evian, in Francia. Il Takács ha inoltre vinto la Medaglia d’Oro ai Concorsi di Portsmouth e Bordeaux del 1978 e i Primi Premi al Concorso Internazionale per Quartetto d’Archi di Budapest nel 1978 e al Concorso di Bratislava nel 1981. Il Quartetto ha fatto il suo debutto in Nord America nel 1982. I membri del Takács Quartet sono i grati beneficiari di un prestito di strumenti da parte della Fondazione Drake e sono Thomastik-Infeld Artists.

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Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

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botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8