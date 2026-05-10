Ostia Summer Jam 2026, al via la 12esima edizione

Sabato 16 maggio dalle ore 14 @ Teatro del Lido, Breaking, musica dal vivo, graffiti e tanto altro, per il tradizionale appuntamento all’insegna della cultura Hip Hop

Dodicesima edizione al Teatro del Lido di Ostia Summer Jam 2026, il 16 maggio dalle ore 14 torna il tradizionale appuntamento all’insegna della cultura hip hop.

Sotto il motto «Create Your Escape – The art of disobedience», la manifestazione propone un’esplorazione della cultura Hip Hop attraverso evoluzioni di Breaking, battles e arti visive.

Il cuore dell’evento è la competizione di Breaking, che vede la partecipazione di ballerini provenienti da tutta Italia, suddivisi in categorie che spaziano dai giovanissimi (Under 10) ai professionisti della classe Open. La gara assume un valore strategico in ambito agonistico, configurandosi come fase di qualificazione ufficiale per il “Check the Style” dell’Aquila, riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello europeo.

Il programma è arricchito da workshop, stand dedicati all’abbigliamento e all’oggettistica urban e un’area riservata ai graffiti. A fare da cornice alle attività, una selezione musicale funk e rap curata da DJ di fama nazionale, per favorire un clima di condivisione e sano divertimento.

«Anche quest’anno Ostia Summer Jam sarà un grande trampolino di lancio per i ragazzi della nuova generazione che otterranno la qualifica per il Check the Style e come sempre sarà un evento rivolto non solo a ragazzi di ogni età ed alle loro famiglie, ma anche a tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e alla scoperta dei valori di un movimento culturale internazionale quale è l’Hip Hop» afferma il ballerino, dj e organizzatore dell’evento Alessio “Dhalsim” Venditti. Sostenuta dalla partecipazione attiva dei cittadini del X Municipio, dal Comune di Roma e dal Teatro del Lido, la Jam rappresenta un momento di coesione per la comunità, offrendo alle famiglie e ai giovani l’opportunità di scoprire i valori del movimento culturale internazionale Hip Hop.

Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

sabato 16 maggio dalle ore 14

Dhart Academy presenta

OSTIA SUMMER JAM 2026

Trip to Check the Style

ingresso 5 €

acquista i biglietti online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/ostia-summer-jam-2026/295305