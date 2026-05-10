TeatroBasilica, Orizzonti della danza contemporanea

Rassegna di danza contemporanea a cura di Chiara Marianetti organizzata da TeatroBasilica e Gruppo della Creta

Il TeatroBasilica, in collaborazione con il Gruppo della Creta, presenta la quarta edizione della rassegna Nel Blu – Orizzonti della danza contemporanea, curata da Chiara Marianetti, che si svolgerà dal 18 al 24 maggio 2026.

Giunta al suo quarto anno di vita, Nel Blu si propone come spazio di accoglienza, creazione e sperimentazione condivisa tra artisti e pubblico, attraverso la proposta di eventi e laboratori.

Il TeatroBasilica anche in questa occasione, si propone di dare spazio ad artisti/e emergenti e che solitamente non trovano spazio nel panorama teatrale romano, in cui la danza ha in generale troppe poche occasioni di programmazione.

La rassegna sarà inoltre dedicata sia ad opere compiute che a lavori ancora in fase di ricerca e sviluppo, offrendo così agli artisti la preziosa opportunità di un primo confronto con il pubblico, e allo stesso tempo permettendo agli spettatori di cogliere l’essenza più autentica di un percorso creativo ancora in divenire.

Da questi obiettivi è nata la call Nel blu – In cerca di possibili orizzonti, rivolta a coreografi/e e collettivi per la selezione di opere di danza in forma di studio, con il fine di offrire loro la preziosa opportunità di un primo confronto sia con operatori e operatrici del settore che con spettatori e spettatrici, i/le quali avranno opportunità di condividere i loro feedback sui lavori. In occasione della call, inoltre, è nata la collaborazione con Orbita | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza e con l’Associazione Culturale PinDoc, che hanno partecipato al processo di selezione degli studi e presteranno il loro sguardo al fine di donare i loro feedback ai/alle coreografi/e che presenteranno le loro opere.

Il programma della quarta edizione della rassegna sarà aperto dall’ultimo dei laboratori de La stanza dello spirito e del tempo (i laboratori di approfondimento teatrale con gli artisti ospiti della stagione del TeatroBasilica), in questa occasione a cura di Gabriella Maiorino, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio. Il 21 maggio, andrà in scena Estasi, prova aperta della prima tappa della ricerca che Gabriella Maiorino sta portando avanti sul concetto di “estasi”, attraverso degli incontri mensili con 9 performers.

Le serate del 22 e 23 maggio saranno dedicate ai lavori di Daniele Ninnarello e Martina Gambardella, in scena rispettivamente con NOBODY NOBODY NOBODY. It’s ok not to be ok (Appunti, celebrazioni e proteste di un corpo vulnerabile) e con MUTE.

L’ultima serata, del 24 maggio, sarà dedicata alla presentazione dei lavori selezionati attraverso la call Nel blu – In cerca di possibili orizzonti.

Tutta la rassegna sarà inoltre arricchita dal progetto Pubblico Medium, a cura di Rotopalco, grazie al quale il pubblico potrà trovare spazio di interazione con gli artisti e di espressione delle proprie domande riguardo ai lavori portati in scena.

PROGRAMMA

LA STANZA DELLO SPIRITO E DEL TEMPO

Laboratori di approfondimento teatrale con gli artisti ospiti della stagione del TeatroBasilica

IL CORPO ONNIVORO

a cura di Gabriella Maiorino

dal 18 al 20 maggio – dalle 15.30 alle 18.30

Presentazione:

Gabriella Maiorino conduce, insieme ad Elisa Quadrana, il laboratorio CORPO ONNIVORO e MICROFISICA del DESIDERIO.

A partire da alcune tecniche di ricerca come il lavoro molecolare, la continuità di contatto e la circolazione, nel laboratorio approderemo ad un corpo in movimento che si nutre contemporaneamente di diversi strati di conoscenza e quindi di azione: le molecole nel corpo e al di fuori, le densità dello spazio, l’emergere di immagini e visioni interiori, la percezione sensoriale, i pensieri, i desideri, le attrazioni, le molteplici accezioni di musicalità e il corpo in perenne trasformazione.

Cercheremo di dare vita insieme alla creazione di un linguaggio fisico intenso, dinamico e ricco di complessità.

Info e modalità di iscrizione

laboratorio aperto a persone interessate a lavorare sul corpo e sulla scena inviare una mail a basilicalab@gmail.com

con oggetto: Lab Gabriella Maiorino_Nome Cognome

SPETTACOLI

ESTASI – Prova aperta, prima tappa – Gabriella Maiorino

• maggio, ore 21:00

Credits:

Progetto Gabriella Maiorino

Performers Enrico Bassetti, Valentina Buffone, Cinzia Cacace, Ottavia Denti, Chiara Marianetti, Francesca Mazzoni, Elisa Quadrana, Valentina Versino, Linda Vinattieri

Musica Giovanni Cavalcoli

Sinossi:

Estasi nasce come ricerca non direttamente finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo ma piuttosto orientata a generare un tempo e uno spazio per l’esplorazione collettiva, sia fisica che teorica.

Nel corso di una serie di incontri a cadenza mensile, ci siamo interrogat* su gli elementi che portano a raggiungere uno stato percettivo di de-individualizzazione, uno stato cioè che permetta di uscire da quel sé “finito” e apparentemente monolitico che quotidianamente riconosciamo come il nostro personale io. Un gruppo di 9 performers con background eterogenei, condivide ed esplora lo spazio per trasformarsi in un corpo collettivo, sollevando ipotesi e generando possibilità di esistenza in altre dimensioni dove il controllo, individuale e sociale, cessi di orientare la percezione.

NOBODY NOBODY NOBODY. It’s ok not to be ok (Appunti, celebrazioni e proteste di un corpo vulnerabile) – Daniele Ninarello

• maggio, ore 21:00

Credits:

Concept and Dance Daniele Ninarello Creation support Elena Giannotti

Drammaturg consulting Gaia Clotilde Chernetich Music Daniele Ninarello

Sound processing Saverio Lanza Technical Director Eleonora Diana

Production Codeduomo / Compagnia Daniele Ninarello Co-production Oriente Occidente

Sinossi:

NOBODY NOBODY NOBODY. It’s ok not to be ok è un progetto che si articola attraverso una serie di azioni performative, discorsi danzati come un flusso di coscienza del corpo che ri-attraversa sensazioni e memorie, una riflessione personale sulle tracce lasciate dalla cultura della violenza e dell’offesa. Un dettato inedito del presente, che sostituisce quello del passato riprocessando sensazioni e tensioni arginate nel corpo.

NOBODY NOBODY NOBODY – It’s ok not to be ok, parte dalla sfera autobiografica in cui

ripercorro la mia personale esperienza di “corpo bullizzato”, per estenderla ad un fuori più ampio. L’intenzione è quella di mettere in relazione lo spazio intimo dell’esperienza del corpo con lo spazio pubblico con la volontà di esporre il corpo nella sua condizione di vulnerabilità maggiore, in quei momenti in cui si consegna a quelle tracce che lo hanno costretto ad una postura di controllo, difesa e paura. Una serie di danze che nascono per dare voce alla pelle, a quelle parti di noi che pubblicamente si vestono di vergogna e giudizio, considerate fuori norma. Dare voce alla pelle significa allora portare in superficie ciò che troppo spesso in superficie non arriva.

MUTE – Martina Gambardella

• maggio, ore 21:00

Credits:

Coreografia e danza Martina Gambardella Musiche originali e sassofoni Giuseppe Giroffi Oggetti e batteria Stefano Costanzo

Disegno luci e assistenza tecnica Alessia Massai Produzione CodedUomo ETS

Co-produzione: BASE Milano e Centre Chorégraphique National de Nantes (CCNN) nell’ambito del progetto Boarding Pass Plus 2022/2024

con il sostegno di MiC –DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Sinossi:

Cosa succede se resistiamo alla tentazione di completare troppo presto il gesto e ci concediamo il tempo per contemplare ed espandere lo spazio dal quale il movimento sta sorgendo?

Mute nasce dal desiderio di celebrare l’origine del movimento, cogliendo il potenziale e la forza generativa dello spazio dal quale esso emerge. Il lavoro volge lo sguardo allo spazio della relazione tra i corpi e si mette in ascolto del continuo discorrere silenzioso con i punti e i luoghi di contatto con l’altrə da sé.

La materia dell’origine emerge così come desiderio costante di congiunzione, e come forza in grado di trasformare lo spazio di mezzo in un tracciato tattile e risonante di connessioni.

NEL BLU – IN CERCA DI POSSIBILI ORIZZONTI

Call rivolta a coreografi/e e collettivi per la selezione di opere di danza in forma di studio

Il 24 maggio alle ore 19:00 verranno presentati al pubblico i tre progetti in forma di studio selezionati tramite la call Nel Blu – In cerca di possibili orizzonti.

NEI BEI SOGNI VENGO UCCISO – Amalia Franco

di e con Amalia Franco

È un sogno di cose oscure, il sogno ricorrente di cui non veniamo a capo.

Un’accozzaglia di allucinazioni da vaudeville, pistolettate western, cuori e cacciatori dell’Ignoto.

Mormorio notturno. Io no.

Il cuore che si morde la coda.

Il buio è il centro, ed uno scherzo, non assenza di visione, piuttosto una visione di qualità particolare, una presenza con una sua consistenza e densità. Quale la materia di questo buio? Che sia la stessa della luce, ma luce riflessa dal nero, trasformata dal nero, trasmutata dal nero.

In questi Bei sogni il nero si fa prossimo all’incandescenza, e le figure, le cose che ne emergono sono della stessa natura del buio, fuori sempre, fuori alla notte stessa, senza intenzione alcuna, inetti al discernimento e a dirimere tra superficie e profondità.

Più prossimo al buio è il cuore, che commercia con la parola perduta, e dunque sempre ritornante a fior di labbra, disarticolata, sola molto sola, frammentata, mai nuova anche se inaudita, che arriva, o meglio appare, sempre già esistita. Così le figure.

LA RAGE – Cattiva Compagnia Produzione esecutiva Cattiva Compagnia Regia Francesco Cassandra

Co-regia Poetic Punkers Soggetto Francesco Cassandra

Coreografia Poetic Punkers, Cattiva Compagnia Testi Cattiva Compagnia

Musiche Damiano Ferretti

Costumi Poetic Punkers, Cattiva Compagnia

La Rage è una favola senza morale, un’epopea fisica attraversata da storie personali. Un branco che corre contro qualcosa che non si vede. Contro un fantasma. Perché chiediamo così poco a un mondo che chiede così tanto? La scena diventa un ring di pugilato dove quattro individualità oscillano tra euforia, stanchezza e desiderio. In uno spazio fisico e sonoro in continua tensione, i corpi si spingono al limite: corrono, si sostengono, si respingono, crollano. La rabbia non è solo esplosione:

è un dolce abbandonarsi, un tentativo disperato di trattenere il presente.

Il teatro si interroga sul proprio diritto di raccontare il dolore di quattro giovani quattro solitudini che si sfiorano senza mai coincidere del tutto. Il desiderio comune di essere riconosciuti.

HORIZON / in process – Nunzia Picciallo

creazione, suono, visual, performance: Nunzia Picciallo

dialogo e collaborazione alla drammaturgia: Tita Tummillo De Palo

HORIZON parte dalla messa in discussione della verticalità come condizione strutturale dominante, e indaga la relazione tra corpo, suono e materia. Il lavoro propone un passaggio verso l’orizzontalità come spazio di esplorazione, vulnerabilità e trasformazione, in cui le posture vengono osservate, disarticolate e ripensate. La partitura nasce dall’interazione tra un corpo esposto, dispositivi materici e sonori, generando una mappatura sensibile in cui ambiente e presenza, organica e inorganica, coesistono, si informano e si ridefiniscono reciprocamente.

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici.

Supervisione artistica di Antonio Calenda.

La rassegna “Nel Blu – Orizzonti della danza contemporanea” è curata da Chiara Marianetti Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Orari della rassegna:

Dal giovedì al sabato ore 21:00 – domenica ore 19:00

Il botteghino è aperto un’ora prima dell’inizio di ciascun evento

Prezzi della rassegna:

Biglietto intero € 18,00

Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26, operatori) Biglietto online € 15,00

Gli eventi di giovedì 21 e di domenica 24 avranno un biglietto unico di 10€

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com telefono: +39 392 9768519

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