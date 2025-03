FOROF, buon compleanno Leonardo da Vinci

La performance dei Gelitin/Gelatin per festeggiare il "ritorno" della Gioconda in Italia, martedì 15 aprile

In occasione del terzo appuntamento performativo della mostra site-specific Nimbus Limbus Omnibus dei Gelitin/Gelatin, a cura di Bartolomeo Pietromarchi, martedì 15 aprile 2025 l’irriverente collettivo viennese torna con un progetto inedito da FOROF per festeggiare il 573° compleanno di Leonardo da Vinci con un evento che coniugherà arte, musica e cibo: un’esperienza sensoriale, audace e fuori dall’ordinario, in cui il pubblico sarà coinvolto in un ambiente gioioso e partecipativo.

La performance, dal titolo Buon Complenardo, è pensata per celebrare un momento immaginario, simbolico e atteso: il ritorno della Gioconda in Italia. In questo contesto, i Gelitin/Gelatin presenteranno al pubblico di FOROF – una realtà culturale unica che combina archeologia e arte contemporanea, fondata da Giovanna Caruso Fendi – la celebre serie di opere dedicata alla Monna Lisa. Esposta per la prima volta nel 2008 al Musée d’Art Moderne de Paris, la serie rilegge il capolavoro leonardiano attraverso l’uso della plastilina, un materiale ludico e malleabile che enfatizza l’aspetto fluido e soggettivo della percezione visiva, sfidando il concetto di icona culturale e interrogando il potere universale dell’opera sulla memoria collettiva. Il gesto artistico dei Gelitin/Gelatin demistifica così l’aura del dipinto, portandolo in una dimensione ironica e partecipativa, dove lo spettatore è chiamato a riflettere sul concetto di mito e riproducibilità nell’epoca contemporanea.

Con questa festa/performance spregiudicata e giocosa, i Gelitin/Gelatin trasformano dunque il compleanno di Leonardo da Vinci in un’esperienza artistica inedita, in cui il passato e il presente si fondono in un gioco di rimandi, parodie e celebrazione della libertà creativa, nell’ambito della loro mostra Nimbus Limbus Omnibus pensata sul tema della Manumissio, il rito di liberazione degli schiavi nell’antica Roma, che si svolgeva proprio nell’abside orientale della Basilica Ulpia (II sec. d.C.), i cui resti sono oggi visibili al piano ipogeo di FOROF.

Anche questo intervento performativo dei Gelitin/Gelatin, così come il primo del Public Program, è stato pensato per arricchire progressivamente il progetto espositivo site-specific che si sviluppa e si trasforma nel tempo. Ogni performance lascia, infatti, una nuova traccia, come una scoperta archeologica in divenire, contribuendo così a svelare gradualmente nuove dimensioni dell’opera.

Si ringraziano la Galleria MASSIMODECARLO, Galerie Meyer*Kainer e Magonza.

Il Public Program 2025 di FOROF, articolato in cinque episodi dal 24 gennaio al 3 luglio, trasforma lo spazio espositivo in un laboratorio aperto alla sperimentazione e all’interazione. Ogni performance, creata da artisti provenienti da discipline diverse e con sensibilità uniche, riattiva la mostra in corso, arricchendola di nuove letture e approfondimenti. L’intento è creare una connessione viva e dinamica tra l’arte, lo spazio e il pubblico, invitando ogni visitatore a diventare parte attiva dell’esperienza, esplorando nuove prospettive di riflessione e di partecipazione.

Coreografa, regista, artista spagnola, Aitana Cordero (Madrid, 1979) dal 2000 sviluppa i propri progetti sotto forma di installazioni, performance, coreografie, eventi, film, video, testi, proposte culinarie. Alcuni degli interessi artistici ricorrenti nel suo lavoro e nella sua ricerca sono l’incontro tra corpi, l’intimità, la sensualità, la fisicità della violenza e l’esplorazione dei protocolli e delle convenzioni delle arti performative.

I protagonisti della Stagione IV chiudono la mostra Nimbus Limbus Omnibus con la performance intitolata Laocoonte, un intervento che trasforma gli artisti stessi nel celebre gruppo scultoreo del Laocoonte e i suoi figli, un capolavoro che racconta la drammatica morte del sacerdote troiano, Laocoonte, e dei suoi figli, assaliti da due serpenti marini inviati da Atena e Poseidone. Come nella scultura, la performance diventa una rappresentazione teatrale di dolore e resistenza, una riflessione sulla vulnerabilità umana e sul confronto con forze incontrollabili. Con Laocoonte, i Gelitin/Gelatin sfidano la distanza tra il classico e il contemporaneo, rendendo l’opera un’esperienza vivente e trascinante. Con l’aiuto di alcuni artisti/performer che mescoleranno il gesso e il polistirolo, i quattro artisti si trasformeranno in una forma solida, accompagnati da musica dal vivo.

