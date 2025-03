Alexanderplatz, Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi “Around Gershwin Trio”.

Venerdì 21 marzo 2025 ore 21,00 a Roma

ALEXANDERPLATZ

venerdì 21 marzo 2025 ore 21,00

GIOVANNI TOMMASO/ RITA MARCOTULLI/ ALESSANDRO PATERNESI

“AROUND GERSHWIN TRIO”

Giovanni Tommaso contrabbasso

Rita Marcotulli piano

Alessandro Paternesi batteria

, presenta, venerdì 21 marzo, il concerto di Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi “Around Gershwin Trio”. “Around Gershwin” è un progetto ideato da Giovanni Tommaso, figura imprescindibile della storia del jazz italiano in tutte le sue evoluzioni e noto co-fondatore del quintetto jazz-rock Perigeo. Per questo lavoro il contrabbassista ha coinvolto la luminosa stella del pianismo italiano Rita Marcotulli e uno dei batteristi di punta della scena di questi ultimi anni come Alessandro Paternesi. “Around Gershwin” più che un omaggio all’iconico compositore americano, rappresenta una visione-rivisitazione di alcuni suoi celebri standard (“But Not For me”, “How Long Has This Been Going On”, “S’Wonderful) accanto a brani scritti dal leader che, ispirandosi all’universo gershwiniano, ne restituisce un ritratto personale “dipinto” con gli strumenti e i colori della modernità.Il disco (Parco della Musica Records), “Around Gershwin”, riunisce tre maestri del jazz italiano, Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi. Il repertorio del trio jazz si basa su alcuni celebri standard di George Gershwin (come “But Not For Me”, “How Long Has This Been Going On” e “‘S Wonderful”) e su alcune composizioni originali di Giovanni Tommaso. Gli arrangiamenti degli standard sono volutamente nello stile contemporaneo degli altri brani originali per dare omogeneità a tutto il lavoro. I titoli di alcuni brani originali lasciano intendere il chiaro riferimento al patrimonio di Gershwin, come “Un italiano a Parigi” e “Wintertime”. La musica si basa su strutture articolate, sia armonicamente che ritmicamente, ma il grande interplay dei musicisti e le parti improvvisate rappresentano bene una loro ideale sintesi del percorso artistico che non vuole prescindere da quello che si definisce «il linguaggio del jazz». Anche la critica ha apprezzato questo nuovo trio

