Mercoledì 25 ore 20 in Sala Sinopoli fra Britten, Grieg e Rachmaninoff, giovedì 26 ore 19.30 (repliche venerdì 27 ore 20 e sabato 28 ore 18) fra Strauss e Brahms

Proseguono gli eventi della settimana a Santa Cecilia:mercoledì 25 ore 20, la violoncellista Sol Gabetta e il pianista Bertrand Chamayou si incontrano per un itinerario musicale dedicato a tre capisaldi della Sonata per violoncello e pianoforte: Britten, Grieg e Rachmaninoff;giovedì 26 ore 19.30 (repliche venerdì 27 ore 20 e sabato 28 ore 18), Daniel Harding e il soprano Rachel Willis-Sørensen insieme in un programma che intreccia il vertice del tardoromanticismo musicale, da Strauss a Brahms.

La violoncellista Sol Gabetta e il pianista Bertrand Chamayou si incontrano a Santa Cecilia per un itinerario musicale dedicato a tre capisaldi della letteratura per duo. Mercoledì 25 novembre alle ore 20, la Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica) ospiterà questo atteso appuntamento cameristico, che per l’occasione sarà anche trasmesso in diretta su Rai RadioTre.

Il duo porta avanti da tempo un felice sodalizio, che gli ha permesso negli anni di consolidare una solida complicità artistica. Sol Gabetta, strumentista argentina tra le più acclamate della scena mondiale, condivide infatti da molti anni un sodalizio artistico con Bertrand Chamayou. Il musicista francese, esploratore di repertori, forma con lei un duo di straordinaria coesione, capace di dar vita a esecuzioni caratterizzate da un’intesa pressoché totale e da un ascolto reciproco assoluto.

Il programma della serata si aprirà esplorando l’inquietudine novecentesca della Sonata per violoncello e pianoforte op. 65 di Benjamin Britten, una partitura composta nel 1961 e originariamente destinata al celebre Mstislav Rostropovič. Seguiranno poi due pagine del periodo romantico: dapprima le suggestioni nordiche della Sonata per violoncello e pianoforte op. 36 di Edvard Grieg, caratterizzata da una forte e affascinante eco folclorica, e infine le melodie ampie e appassionate della Sonata per violoncello e pianoforte op. 19 di Sergej Rachmaninoff. Ne scaturirà un dialogo strumentale che attraversa epoche e latitudini diverse, capace di esaltare appieno le straordinarie potenzialità liriche, tecniche ed espressive del violoncello.

Dopo le esibizioni dello scorso anno con la New York Philharmonic e Jakub Hrůša al “Bravo! Vail Music Festival” in Colorado, e l’uscita del suo cd in omaggio alla violoncellista Lise Cristiani, questa stagione dell’artista argentina Sol Gabetta è caratterizzata da due importanti residenze artistiche a Londra: come “Artist in Residence” presso la Philharmonia Orchestra si esibisce alla Royal Festival Hall diretta da Santtu-Matias Rouvali e Tugan Sokhiev, e si unisce ai musicisti dell’orchestra in un programma di musiche da camera haydniane. Parallelamente, come artista ospite alla Wigmore Hall, porterà a Londra alcuni dei suoi progetti più rappresentativi, tra i quali un recital con il pianista Kristian Bezuidenhout, il violista Timothy Ridout e la violinista Hana Chang, nonché un programma in trio con la violinista Veronika Eberle e la pianista Beatrice Rana.

L’Asia rappresenta un punto focale della stagione corrente per Sol Gabetta, che si esibirà in recital con Patricia Kopatchinskaja a Taipei, Seul, Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Tra i suoi impegni orchestrali figurano le esibizioni con la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra diretta da Giovanni Antonini, la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Klaus Mäkelä, l’Orchestra della Gewandhaus Leipzig diretta da Petr Popelka, la Washington National Symphony Orchestra diretta da Gianandrea Noseda, la Staatskapelle Berlin, i Bamberger Symphoniker e l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

Attualmente è anche Direttrice Artistica del Solsberg Festival e del Festival Presenza LAC Lugano Arte e Cultura.

Gabetta è stata insignita del Premio Europeo per la Cultura nel 2022 e del Premio Herbert von Karajan (2018). Nel 2019 le è stato conferito il suo primo OPUS KLASSIK, come “Strumentista dell’anno”, per la sua interpretazione del Concerto per violoncello di Schumann. Sol Gabetta suona diversi strumenti italiani dei primi del XVIII secolo, tra cui un violoncello del 1730 di Matteo Goffriller, realizzato a Venezia e fornitole dall’Atelier Cels di Parigi. All’Accademia di Santa Cecilia ha debuttato nel 2014.

La curiosità è da sempre al centro del mondo musicale di Bertrand Chamayou. Pianista tra i più originali della sua generazione, coniuga una profonda affinità con il repertorio francese con un interesse per i grandi capolavori della letteratura pianistica. Parallelamente, mantiene un dialogo costante con i compositori contemporanei, rendendo la scoperta e la reinterpretazione centrali per la sua identità. Questo spirito di esplorazione del repertorio plasma la sua stagione 26-27. Al centro di essa c’è la pubblicazione della sua registrazione dei Lieder ohne Worte di Mendelssohn, che l’artista porterà in tournée con un programma che esplora l’idea di musica come canto senza testo, da Mendelssohn alle trascrizioni di Paul McCartney realizzate da Takemitsu. Dopo il debutto al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, il programma sarà eseguito alla Wigmore Hall di Londra, alla Gulbenkian di Lisbona, al Rudolfinum di Praga, all’Opéra de Lyon, a Toronto, a Montréal, al Klavier-Festival Ruhr e al Festival La Roque d’Anthéron. La stessa ampiezza di vedute si riflette anche nelle collaborazioni con le orchestre: Chamayou debutterà con l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese diretta da George Benjamin, con l’Orchestra Sinfonica della Radio Finlandese (Nicholas Collon) e con la Filarmonica di Monaco (Barbara Hannigan). Ritorna all’Orchestre de Paris con Esa-Pekka Salonen per i due Concerti di Ravel, e si esibirà con la London Symphony Orchestra diretta da Thomas Adès, la Filarmonica di Oslo diretta da Vasily Petrenko, la NDR Elbphilharmonie e l’Ensemble Intercontemporain. Inoltre sarà “Artist in Residence” sia alla Wigmore Hall di Londra, sia presso l’Orchestra Sinfonica d’Islanda per tutta la stagione. Ospite della Berliner Philharmonie riproporrà l’integrale di Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus di Messiaen in un unico concerto.

Nato a Tolosa, Bertrand Chamayou ha studiato al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, prima di completare la sua formazione con Maria Curcio a Londra. All’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha debuttato nel 2017. Biglietti da € 18 a € 38

Daniel Harding torna a guidare l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per un nuovo appuntamento sinfonico. Giovedì 26 novembre alle ore 19.30 (con repliche venerdì 27 alle ore 20 e sabato 28 alle ore 18), la Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) accoglierà il direttore britannico per un programma dedicato a due nomi noti del repertorio austro-tedesco: Richard Strauss e Johannes Brahms. Ad affiancarlo nella prima parte della serata ci sarà il soprano statunitense Rachel Willis-Sørensen, voce tra le più apprezzate e richieste della scena lirica internazionale.

Nella prima parte del concerto Harding affronterà due capolavori di Strauss, posti volutamente agli antipodi della parabola creativa del compositore. L’apertura è affidata a Don Juan, poema sinfonico della giovinezza (1888) che traccia un singolare e travolgente ritratto musicale del celebre seduttore. A seguire, il clima si farà più intimo ed elegiaco con i Vier letzte Lieder (Quattro ultimi Lieder), considerati il vero e proprio testamento spirituale dell’anziano maestro. Composti nel 1948, questi quattro canti, magistralmente interpretati da Rachel Willis-Sørensen, sono attraversati da una commossa riflessione sul tema della natura, dell’addio e della caducità della vita.

Chiuderà il programma l’ultima fatica sinfonica di Brahms, la Sinfonia n. 4. Eseguita per la prima volta nel 1885, rappresenta uno dei vertici assoluti del repertorio tardoromantico: una pagina imponente in cui il rigore di una complessa costruzione formale si unisce a una intensa espressività.

TOUR

Subito dopo i concerti romani, Daniel Harding e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia saranno protagonisti di una tournée europea che, dal 30 novembre al 4 dicembre, toccherà Francia, Spagna e Austria, con quattro concerti in alcune delle più prestigiose sale del continente.

La tournée prenderà il via lunedì 30 novembre (ore 20) alla Philharmonie de Paris, dove sarà proposto lo stesso programma eseguito a Roma, e proseguirà in Spagna con due appuntamenti: martedì 1° dicembre (ore 20) al Palau de la Música di Barcellona e mercoledì 2 dicembre (ore 19.30) all’Auditorio Nacional di Madrid. Per le due date spagnole, il programma prevede nella prima parte il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Čajkovskij, affidato al virtuosismo del pianista Kirill Gerstein, e nella seconda la Sinfonia n. 4 di Brahms.

La tournée si concluderà venerdì 4 dicembre (ore 19.30) al Konzerthaus di Vienna, dove Harding e l’Orchestra riproporranno il programma dei concerti romani.

Rachel Willis-Sørensen – Soprano

Il soprano statunitense Rachel Willis-Sørensen è tra le interpreti più apprezzate del repertorio lirico internazionale, particolarmente nota per le sue eroine verdiane, da Leonora a Elisabetta e Desdemona. Ospite abituale dei maggiori teatri, tra cui Metropolitan Opera di New York, Wiener Staatsoper e Royal Opera House di Londra, affronta anche il repertorio di Mozart, Strauss, Puccini e Wagner.

Nella stagione 2025/26 debutta nei ruoli di Thaïs al Théâtre du Capitole di Tolosa e di Arabella al Metropolitan Opera. Torna alla Bayerische Staatsoper come Rosalinde nel Pipistrello e Leonora nel Trovatore, alla Royal Opera House come Violetta nella Traviata e interpreta Elsa nel Lohengrin a Baden-Baden. In concerto affronta l’Ottava Sinfonia di Mahler con la Dallas Symphony Orchestra e i Quattro ultimi Lieder di Strauss con la Basque National Orchestra. Conclude la stagione al Festival di Glyndebourne come protagonista di Ariadne auf Naxos.

Tra i suoi numerosi successi figurano Norma a Berlino, Rusalka a San Francisco, la Marescialla nel Cavaliere della rosa a Glyndebourne e Londra, Desdemona nell’Otello a Vienna, Donna Anna nel Don Giovanni al Metropolitan e alla Royal Opera House, nonché Eva nei Maestri cantori di Norimberga. All’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha interpretato Leonore nel Fidelio e ha collaborato con l’Orchestra anche in ambito sinfonico.

Particolarmente apprezzata nei Quattro ultimi Lieder di Strauss, eseguiti anche a Buckingham Palace, ha in repertorio le Sinfonie n. 2, 4 e 8 di Mahler, il Requiem di Verdi, lo Stabat Mater di Dvořák e i Wesendonck-Lieder di Wagner. Nel 2024 ha debuttato in recital alla Carnegie Hall.

Vincitrice del concorso Operalia nel 2014 e del Belvedere nel 2011, si è formata alla Brigham Young University e allo Houston Grand Opera Studio. Incide per Sony Classical, per cui ha pubblicato Rachel (2022) e Strauss: Vier letzte Lieder (2023). Nel 2025 ha ricevuto il Beverly Sills Artist Award.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE ORE 19.30, VENERDÌ 27 NOVEMBRE ORE 20, SABATO 28 NOVEMBRE ORE 18

Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica)

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

soprano Rachel Willis-Sørensen

Strauss Don Juan

Strauss Vier letzte Lieder

Brahms Sinfonia n. 4

Biglietti da € 23 a € 54