Italia Green Film Festival, Franco Nero è il nuovo Presidente Onorario dell’Italia Green Film Festival

Franco Nero, icona mondiale del cinema italiano, il pensiero ancestrale dei popoli nativi e il Marco Aurelio del Campidoglio per la preapertura della sesta edizione dell’Italia Green Film Festival. Mercoledì 26 febbraio 2025, dalle 17 alle 20, Sala Protomoteca in Campidoglio, RomaFranco Nero

è stato nominato Presidente Onorario dell’Italia Green Film Festival (IGFF). L’evento di insediamento si terrà mercoledì 26 febbraio 2025, dalle 17:00 alle 20:00, presso la Sala Protomoteca in Campidoglio, a Roma.

Attore di fama internazionale, volto iconico del western e non solo, produttore, regista, scrittore, Franco Nero è l’indimenticabile volto di Django, uno dei film capostipiti del genere: in carriera ha lavorato tra gli altri con Rainer Werner Fassbinder, Pupi Avati, Sergio Corbucci, Franco Zeffirelli, Quentin Tarantino. L’attore italiano è da sempre attento e sensibile alle tematiche ambientali e la sua nomina rappresenta un concreto, importante riconoscimento per l’IGFF e un’ulteriore spinta per la promozione di un cinema volto a sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità, dell’ecologia e delle tematiche sociali più rilevanti.

La sesta edizione dell’Italia Green Film Festival si svolgerà ad aprile con il taglio del nastro presso la sala della Regina al Parlamento a Montecitorio confermando il valore e l’importanza di una manifestazione culturale che attraverso l’arte e il linguaggio cinematografico promuove la sensibilizzazione verso temi ambientali e sociali accogliendo proiezioni di film a tematica green, première, dibattiti, incontri con registi e attori, green-talk tenuti da esperti del settore. È un festival di dimensione internazionale fra audiovisivi, documentari, fiction a tematica socio ambientale: le pellicole, selezionate dalla giuria del Festival trattano di tematiche quanto mai attuali, dalla sostenibilità ambientale e alimentare alla salvaguardia della biodiversità degli ecosistemi. Massima attenzione posta anche nei confronti delle pellicole volte a sensibilizzare i giovani verso la violenza di genere, il bullismo aggiornata del cyberbullismo.

In occasione dell’insediamento di Franco Nero come Presidente Onorario del Festival, la Sala Protomoteca, in Campidoglio, ospiterà l’evento di preapertura della sesta edizione dell’Italia Green Film Festival, la conferenza ECOSPIRITUALITÀ: il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile, promossa da Ecospirituality Foundation (www.eco-spirituality.org) NGO in Consultative Status with the United Nations e Italia Green Film Festival (www.italiagreenfilm.it). L’ecospiritualità è una rivoluzione silenziosa che cambia totalmente il rapporto dell’uomo con le altre specie e con la stessa Natura: rappresenta il cuore antico delle comunità tribali di tutto il pianeta ed è foriera di un messaggio di pace e sviluppo per un futuro sostenibile basato sul rispetto per la Natura, per gli animali, per tutti gli esseri senzienti. La conferenza è parte integrante dei numerosi appuntamenti di carattere educativo dell’Italia Green Film Festival organizzati con la Ecospirituality Foundation e si propone di esplorare il legame profondo tra spiritualità e ambiente, riservando particolare attenzione alle tradizioni dei popoli nativi.

L’introduzione è affidata a Pierre Marchionne, direttore artistico dell’Italia Green Film Festival, modereranno l’incontro Rosalba Nattero, presidente della Ecospirituality Foundation e Daniele Diaco, vice presidente Commissione Ambiente Roma Capitale, Linda Meleo, Consigliere comunale Roma Capitale. Nel corso dell’evento alle proiezioni di filmati si alterneranno gli interventi di prestigiosi relatori sulle tematiche dell’ecospiritualità tra cui, Guido Dalla Casa, scrittore e professore universitario, Giuseppe Barbiero biologo e docente di Ecopsicologia, Arianna Fioravanti referente OIPA, Marco Pulieri, Chef vegano e ricercatore della Ecospirituality Foundation, Roberto Garosci, vicepresidente Ecospirituality Foundation, Mauro Petrillo, medico e ricercatore Ecospirituality Foundation. Tra gli illustri ospiti dell’evento, Franco Nero, presidente onorario del IGFF, Massimo Wertmuller, Alessandro Martire, Ambasciatore per l’Italia della Nazione Lakota.

L’iniziativa ha il sostegno di partner prestigiosi come Ministero dell’Ambiente, l’ Unesco, WWF, Citta Metropolitana di Roma e tanti altri.

L’evento si inserisce nel percorso di iniziative che l’Ecospirituality Foundation ha avviato con l’obiettivo di istituire la Giornata Nazionale dell’Ecospiritualità; un progetto che ha già raggiunto il target del deposito presso la Camera dei Deputati della Proposta di Legge per l’istituzione della Giornata Nazionale dell’Ecospiritualità, in data 17 luglio 2024 con atto 1973, per opera dei Deputati On. Carmen Di Lauro e On. Susanna Cherchi, a conclusione di una serie di eventi avvenuti nel maggio 2022 presso il Campidoglio, Sala Protomoteca e il 16 Gennaio 2024 presso la Biblioteca della Camera dei Deputati e infine lo scorso 29 Novembre 2024 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

Franco Nero – Bio

Indimenticabile volto di Django, uno dei film capostipiti del genere, Franco Nero partecipa con un cameo in Django Unchained di Quentin Tarantino del 2012, con Jamie Foxx. Tra i suoi migliori film, Querelle de Brest (1982) di Rainer Werner Fassbinder, Il giovane Toscanini (1988) di Franco Zeffirelli, Diceria dell’untore (1990) di Beppe Cino, Fratelli e sorelle (1992) di Pupi Avati, Jonathan degli orsi (1994) che ha anche sceneggiato e prodotto. Dopo essere apparso in 2012 – L’avvento del male (2001), ha recitato in diversi film sperimentali di Louis Nero e ha debuttato nella regia con Forever Blues (2005), seguito da L’uomo che disegnò Dio (2022). All’attività cinematografica affianca una notevole produzione televisiva che lo vede protagonista in decine di miniserie e fiction. Nel 2011 ha ricevuto una stella nella Italian Walk of Fame a Toronto, in Canada, e nel 2022 il Premio alla Carriera al Costa Rossa Festival delle Arti.

Per informazioni:

www.eco-spirituality.org

https://www.italiagreenfilm.it

igff.staff@gmail.com

info@eco-spirituality.org

Tel. + 39 011 530 846