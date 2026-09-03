Jazz Area Metropolitana: MYND apre a Santa Maria di Sala

Venerdì 4 settembre il quartetto MYND apre a Santa Maria di Sala la decima edizione di Jazz Area Metropolitana
Venerdì 4 settembre, alle ore 21.00, la Sala S. Pertini di Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala (VE), ospita il concerto di apertura della decima edizione di Jazz Area Metropolitana (JAM). Sul palco il quartetto MYND, attivo dal 2022 al confine tra jazz, musica classica e sound design.
Chi è MYND: dal debutto a Rovereto all’album in Dolby Atmos
Il progetto nasce a Rovereto dalla collaborazione compositiva tra Manuel Marocchi (piano, elettronica) e Mirko Pedrotti (vibrafono, synth), a cui si uniscono successivamente Massimiliano Milesi (sax tenore, synth) e Daniele Cavalca (batteria, elettronica).
Dal vivo il quartetto sviluppa un linguaggio nel quale interplay jazzistico, manipolazione elettronica e improvvisazione strutturata si intrecciano attraversando musica classica, psichedelia rock e sound design, e facendo confluire i diversi generi in una scrittura unitaria.
Il 7 febbraio 2025 il gruppo ha pubblicato per l’etichetta altoatesina 12Ville l’album d’esordio omonimo, MYND, realizzato con la tecnologia audio multicanale Dolby Atmos.
Jazz Area Metropolitana 2026: sei appuntamenti nella Città metropolitana di Venezia
Il concerto apre l’edizione 2026 della rassegna, che dal 4 settembre al 23 ottobre, con la direzione artistica di Nicola Fazzini, porta sei appuntamenti in cinque comuni della Città metropolitana di Venezia — Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Dolo e Mirano — sul tema “I colori del jazz”. Nelle settimane successive si alterneranno la cantautrice svizzera Lea Maria Fries, la cantante Perla Palmieri, il batterista Giacomo Ganzerli, l’Ensemble Due Fiumi e il contrabbassista Roberto Bonati.
Informazioni e biglietti
Biglietti: 3,00 euro più commissioni per l’acquisto online su oooh.events; 5,00 euro in loco, fino a esaurimento dei posti.
Il concerto dell’11 settembre a Scorzè è a ingresso gratuito.
In caso di maltempo, eventuali variazioni di sede saranno comunicate il giorno del concerto attraverso le pagine Facebook e Instagram di Jazz Area Metropolitana.
Contatti
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