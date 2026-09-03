Venezia

Jazz Area Metropolitana: MYND apre a Santa Maria di Sala

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Venerdì 4 settembre, alle 21.00, il quartetto MYND apre a Villa Farsetti la decima edizione di Jazz Area Metropolitana.

Venerdì 4 settembre il quartetto MYND apre a Santa Maria di Sala la decima edizione di Jazz Area Metropolitana

Venerdì 4 settembre, alle ore 21.00, la Sala S. Pertini di Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala (VE), ospita il concerto di apertura della decima edizione di Jazz Area Metropolitana (JAM). Sul palco il quartetto MYND, attivo dal 2022 al confine tra jazz, musica classica e sound design.

Contents

Chi è MYND: dal debutto a Rovereto all’album in Dolby Atmos

Il progetto nasce a Rovereto dalla collaborazione compositiva tra Manuel Marocchi (piano, elettronica) e Mirko Pedrotti (vibrafono, synth), a cui si uniscono successivamente Massimiliano Milesi (sax tenore, synth) e Daniele Cavalca (batteria, elettronica).

Dal vivo il quartetto sviluppa un linguaggio nel quale interplay jazzistico, manipolazione elettronica e improvvisazione strutturata si intrecciano attraversando musica classica, psichedelia rock e sound design, e facendo confluire i diversi generi in una scrittura unitaria.

Il 7 febbraio 2025 il gruppo ha pubblicato per l’etichetta altoatesina 12Ville l’album d’esordio omonimo, MYND, realizzato con la tecnologia audio multicanale Dolby Atmos.

Jazz Area Metropolitana 2026: sei appuntamenti nella Città metropolitana di Venezia

Il concerto apre l’edizione 2026 della rassegna, che dal 4 settembre al 23 ottobre, con la direzione artistica di Nicola Fazzini, porta sei appuntamenti in cinque comuni della Città metropolitana di Venezia — Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Dolo e Mirano — sul tema “I colori del jazz”. Nelle settimane successive si alterneranno la cantautrice svizzera Lea Maria Fries, la cantante Perla Palmieri, il batterista Giacomo Ganzerli, l’Ensemble Due Fiumi e il contrabbassista Roberto Bonati.

Informazioni e biglietti

Biglietti: 3,00 euro più commissioni per l’acquisto online su oooh.events; 5,00 euro in loco, fino a esaurimento dei posti.

Il concerto dell’11 settembre a Scorzè è a ingresso gratuito.

In caso di maltempo, eventuali variazioni di sede saranno comunicate il giorno del concerto attraverso le pagine Facebook e Instagram di Jazz Area Metropolitana.

Contatti

+39 327 4610693
info@jazzareametropolitana.com
www.jazzareametropolitana.com

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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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