Sile Garden 2026: 4 serate ai Giardini di Sant’Andrea

Dal 20 al 23 agosto, quattro serate tra il jazz del trio De Luisa, Gajo e Vattovaz, il blues della Dogo's Blues Band, il jazz funk dell'Hip Organ Trio e il dj set di Nck

Prosegue ai Giardini di Sant’Andrea di Treviso il programma di Sile Garden 2026. Dal 20 al 23 agosto il calendario propone quattro serate a ingresso gratuito tra jazz, blues e funk.

Giovedì 20 agosto: il trio De Luisa, Gajo e Vattovaz per Sile Garden 2026

Il jazz apre la settimana giovedì 20 agosto, alle 21.00, con il trio composto da Francesco De Luisa alla tastiera, Massimiliano Gajo al contrabbasso e Francesco Vattovaz alla batteria. La formazione esplora e rivisita alcuni tra i più noti standard del repertorio jazz, affidandosi all’interplay fra i tre musicisti. De Luisa si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Tartini” di Trieste, dove nel 2013 ha conseguito il biennio specialistico in jazz con il massimo dei voti e la lode, e ha suonato accanto a musicisti come Louis Sclavis, Jim Snidero e Barry Finnerty in festival come Udine Jazz, Trieste Loves Jazz e Mittelfest. Gajo è attivo nella scena jazz trevigiana in diverse formazioni, tra cui il quartetto di Biblio Jazz e il Dario Ponara Trio. Triestino classe 1999, Vattovaz ha conseguito con 110 e lode sia il triennio sia il biennio jazz al Conservatorio “Tartini” e ha studiato a New York con Bob Moses e Marcus Gilmore. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Paper Plane, insieme a Giuliano Tull, Alessandro Turchet e allo stesso De Luisa; nel 2025 ha inoltre ricevuto il Premio Mario Zara come miglior musicista nell’ambito del concorso nazionale Chicco Bettinardi.

Venerdì 21 agosto: il blues della Dogo’s Blues Band

Il blues arriva ai Giardini venerdì 21 agosto, alle 21.00, con la Dogo’s Blues Band: Francisco Javier Eshilian a voce e chitarra, Fabrizio Pittalis a Hammond e piano, Andrea Fiori alla chitarra, Alessandro Fiori al basso e Joram Giudici alla batteria. Il progetto nasce dall’iniziativa di Eshilian, chitarrista e cantante originario di Buenos Aires arrivato a Venezia vent’anni fa con la chitarra e gli spartiti delle proprie canzoni. Quella che doveva essere una tappa è diventata la sua vita, senza interrompere un’attività compositiva orientata al blues e al rock blues. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi lavori originali, tra cui l’album di debutto Fran Eshilian nel 2021 e, più di recente, Viajando Demente nel 2025, collaborando anche con musicisti della scena blues argentina come Ruben Vaske, Yamil Salvador, Patán Vidal e Bolsa González. Solo in tempi più recenti Eshilian ha deciso di portare stabilmente dal vivo questo repertorio, dando vita alla Dogo’s Blues Band.

Sabato 22 agosto: il jazz funk dell’Hip Organ Trio

Il palco ospita sabato 22 agosto, alle 21.00, l’Hip Organ Trio, formazione attiva da quindici anni nell’ambito della musica afroamericana, tra jazz, rhythm&blues e funk: Giulio Campagnolo all’organo Hammond, Giovanni Clemente alla chitarra e Massimo Cogo alla batteria. Campagnolo, diplomato al Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza, dal 2012 ha concentrato la propria ricerca sull’Hammond, perfezionandosi anche con Alberto Marsico e affiancando all’attività di sideman propri progetti dedicati al soul jazz e al funk. Clemente è stato nel 2017 finalista nella categoria Jazz Guitar del concorso internazionale Riga Jazz Stage, mentre Cogo è da anni attivo nella scena jazz veneta in numerose formazioni. L’Hip Organ Trio si è esibito in club e festival in Germania, Francia, Spagna e in tutta Italia. Il repertorio comprende brani resi celebri da artisti come Ray Charles, James Brown e Curtis Mayfield, riarrangiati per organ trio senza perdere lo spirito soul delle composizioni originali.

Domenica 23 agosto: il dj set di Nck per Sile Garden 2026

La settimana si chiude domenica 23 agosto, alle 21.00, con il dj set e aperitivo di Nck, alias di Niccolò Nascimben. Classe 2003, originario della provincia di Venezia, Nascimben arriva alla consolle da batterista: tredici anni di studio dello strumento che si sono intrecciati, negli ultimi sei, con la produzione musicale tra house e pop. Accanto all’attività come dj ha già pubblicato diversi singoli come autore e producer, sviluppando un percorso che unisce la formazione strumentale alla produzione elettronica.

Informazioni e contatti

Sile Garden 2026 si svolge ai Giardini di Sant’Andrea, Via Giuseppe Toniolo 8, Treviso. L’ingresso è libero e gratuito. Food truck e area pic-nic & chill sono attivi da giovedì a domenica, dalle 17 alle 24.

Sile Garden è organizzato da nusica.org in collaborazione con Biblio Art, Food and Drink, promosso dal Comune di Treviso con il sostegno di CentroMarca Banca.

Il programma completo è disponibile su www.silejazz.com/web/sile-garden/

Ingresso gratuito

Per informazioni info@nusica.org +39 327 461 0693