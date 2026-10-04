“Il rito del jazz” riparte

Dal 6 ottobre inizia la quinta stagione della rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi. Ingresso libero a tutti gli eventi

Scatterà martedì 6 ottobre la quinta stagione de Il rito del jazz, la rassegna

organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi, un posto a Milano e Cascina Cuccagna

negli accoglienti locali del ristorante Un posto a Milano, che per l’occasione si trasforma, una

volta alla settimana, nel Cuccagna Jazz Club. I concerti sono realizzati con il sostegno di Nuovo

Imaie e il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano (drink partner St. Germain). La

formula è quella del doppio set (alle ore 19.30 e 21.30) con ingresso libero (prenotazioni:

www.unpostoamilano.it).

Dal 2022 a oggi Il rito del jazz ha ospitato esponenti di primo piano della scena italiana e

internazionale (da Giovanni Falzone a Tino Tracanna, da Antonio Zambrini ad Andrea

Dulbecco, da Ethan Iverson a Nicole Johänntgen ma non solo) e ha contribuito al lancio di

giovani e promettenti musicisti (tra cui Sophia Tomelleri, Francesco Sensi e Thomas Umbaca).

Anche nei prossimi mesi si punterà a valorizzare, in particolar modo, le nuove promesse del

jazz tricolore, senza però dimenticare i big.

Per il primo concerto della nuova stagione riflettori puntati, martedì 6 ottobre, sul quartetto

del sassofonista e compositore Raffaele Fiengo. Vincitore come solista del concorso Palco

Aperto JAZZMI (nel 2018) riservato ai talenti emergenti e del Premio Nazionale delle Arti (nel

2021), alla Cascina Cuccagna, insieme a Max Cameroni (pianoforte), Enrico Palmieri

(contrabbasso) e Antonio Marmora (batteria) Fiengo presenterà Recall, il suo esordio

discografico. L’album nasce dalla volontà del leader di conciliare mondi solo in apparenza

lontani: nella sua musica si incontrano, infatti, elementi del jazz newyorkese contemporaneo,

il Novecento europeo, con richiami a compositori come Bartók, Honegger e Rautavaara, e ad

altre influenze. Il risultato è un viaggio sonoro dinamico e ricco di sfumature, dove tradizione,

innovazione, struttura e libertà si incontrano in un progetto originale, di grande compattezza

ed energia. Special guest della serata sarà la vocalist Francesca Pocobelli.

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La settimana successiva, martedì 13 ottobre, spazio al Davide Parisi Trio feat. Gabriele Boggio

Ferraris per un tributo a Django Reinhardt. Sul palco del Cuccagna Jazz Club si esibiranno il

chitarrista e compositore Davide Parisi, Yann Marechal alla chitarra ritmica, Vito Zeno al

contrabbasso e, nei panni dello special guest, il vibrafonista Gabriele Boggio Ferraris.

Tra i grandi innovatori del Novecento musicale, Django Reinhardt rappresenta una figura

cardine: chitarrista di origine sinti dalla parabola umana e artistica straordinaria, costituisce la

genesi di quello stile che oggi viene definito jazz manouche. Questo concerto gli rende

omaggio attraverso una rilettura contemporanea della sua musica: un viaggio che alterna

pagine storiche, brani originali e reinterpretazioni rispettose. Al centro, la chitarra come voce

narrante, capace di muoversi tra nostalgia, virtuosismo e ricerca, e il vibrafono, strumento

inconsueto nell’universo sonoro di questo stile ma capace di un apporto coloristico unico nel

suo genere. I brani di Django Reinhardt dialogano con quelli originali firmati dal leader del

trio, costruendo ponti tra passato e presente.

Davide Parisi è un chitarrista milanese che, con diverse formazioni, svolge un’intensa attività

concertistica. Con il suo trio propone un repertorio di musica jazz manouche che include

composizioni originali, standard della tradizione e riarrangiamenti di brani contemporanei.

Martedì 20 ottobre sarà la volta del trio Hibaku Jumoku, band di recente formazione composta

da Paolo Inserra (batteria), Antonio Gallucci (sax tenore) e Francesco Bucci (basso tuba). In

questo progetto ipnotico e sperimentale (in uscita a fine settembre l’album omonimo), i tre

musicisti propongono un sound crossover che parte da groove graffianti e riff aggressivi ma

che lascia spazio anche alla melodia e all’elettronica. Un’esperienza dal colore psycho-jazz

ispirata dalle sonorità londinesi contemporanee con le fondamenta ben piantate nel punk (ma

non solo). Il trio nasce da un’idea di Paolo Inserra, eclettico batterista piemontese (ha

collaborato, tra gli altri, con Baustelle, Uppertones e Giuliano Palma). Una curiosità: il nome

della band – Hibaku Jumoku – deriva da quello dell’unico albero sopravvissuto alla bomba

atomica di Hiroshima. Il gruppo abbraccia il tema antinucleare raccontando un’apocalisse

contemporanea in cui musica e cultura sono elementi imprescindibili di reincanto, gioco e

mutamento. Il concerto è realizzato con il sostegno di Nuovo Imaie.

Infine, per l’ultimo appuntamento del mese, martedì 27 ottobre sul palco del Cuccagna Jazz

Club si esibirà il trio Bramante, composto Filippo Oggionni (sax), Vittorio Romano

(contrabbasso) e Mattia Venturella (batteria). I tre giovani musicisti presenteranno un repertorio

a base di standard e di classici rivisitati con arrangiamenti originali, contaminati da altri generi

musicali, tra cui pop e samba, ma non solo..

CUCCAGNA JAZZ CLUB – IL RITO DEL JAZZ

Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano.

Ingresso libero. Prenotazioni: www.unpostoamilano.it

I CONCERTI DI OTTOBRE 2026

Martedì 6 ottobre h. 19.30 e 21.30

RAFFAELE FIENGO QUARTET feat. FRANCESCA POCOBELLI

Raffaele Fiengo, sax

Max Cameroni, pianoforte

Enrico Palmieri, contrabbasso

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Antonio Marmora, batteria

Francesca Pocobelli, voce

Martedì 13 ottobre h. 19.30 e 21.30

DAVIDE PARISI TRIO FEAT. GABRIELE BOGGIO FERRARIS

Davide Parisi, chitarra

Yann Marechal, chitarra ritmica

Vito Zeno, contrabbasso

Gabriele Boggio Ferraris, vibrafono

Martedì 20 ottobre h. 19.30 e 21.30

HIBAKU JUMOKU

Paolo Inserra, batteria

Antonio Gallucci, sax tenore

Francesco Bucci, basso tuba

Martedì 27 ottobre h. 19.30 e 21.30

BRAMANTE TRIO

Filippo Oggionni, sax

Vittorio Romano, contrabbasso

Mattia Venturella, batteria