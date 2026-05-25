Carmen di Calixto Bieito qui diretta da Francesco Ivan Ciampa.

|
|
|
Live radio broadcast on RaiRadio3
Tomorrow 24 May at 7pm
|
|
Annalisa Stroppa © Marco Borrelli
|
| Annalisa Stroppa, recently described as “the finest Carmen currently on Italian soil”, is set to appear at Gran Teatro La Fenice in the role of opera’s most famous cigarette girl. This engagement is particularly special as Stroppa, following the Verdi Requiem in 2024 under Myung-Whun Chung, will be stepping onto the Venetian stage for the first time in an opera production: Carmen in Calixto Bieito’s acclaimed production, here conducted by Francesco Ivan Ciampa.
|“I am experiencing a series of intense emotions these days,” Stroppa says. “Not only because I am returning to the role of Carmen — a character I feel increasingly my own and which, after the tour in Emilia Romagna, I am continuing to explore, enrich and comprehend — but also because I am returning to this beautiful and already iconic production by Calixto Bieito. I have mixed memories connected to this staging, in which I performed on two occasions that quite literally marked the beginning and the end of Covid: in 2020 in Palma de Mallorca, under the enormous weight of uncertainty about our future, and a year later at the Teatro Massimo, opening the autumn season and experiencing a first return to normality. And now I am about to add another: my staged debut at La Fenice! I am happy and proud to become part of the history of this legendary theatre, which for over two centuries has stood as a symbol of rebirth and resilience. In this constellation of events and memories, the certainty is the greatness of Carmen: a character and an opera that have transformed perceptions of femininity as well as of modern musical theatre.”
|Performances run from 24 May to 6 June (Stroppa will be on stage on 24, 27, 29 and 31 May), with the opening night broadcast live on RaiRadio3 tomorrow at 7pm.
|
|
Carmen, Teatro Massimo Palermo, 2021 © Rosellina Garbo
|
| Annalisa Stroppa, definita recentemente la “miglior Carmen presente oggi sul suolo italico”, è attesa al Teatro La Fenice per interpretare la sigaraia più famosa della lirica. L’occasione è speciale perché Annalisa, dopo il Requiem di Verdi del 2024 diretto da Myung-Whun Chung, calca per la prima volta il palcoscenico veneziano in una produzione operistica: la Carmen di Calixto Bieito qui diretta da Francesco Ivan Ciampa.
«Sto vivendo una serie di forti emozioni in questi giorni, dichiara Stroppa. Non solo perché torno nei panni di Carmen – un personaggio che sento sempre più mio e che, dopo la tournée in Emilia Romagna, sto ulteriormente esplorando, arricchendo e comprendendo – ma anche perché torno a cantare nella bellissima e già storica produzione di Calixto Bieito. Ho ricordi contrastanti legati a questo allestimento, nel quale ho cantato in due occasioni che hanno letteralmente segnato l’inizio e la fine del Covid: nel 2020 a Palma de Mallorca, accompagnata da un enorme peso di incertezza sul nostro futuro, e un anno dopo al Teatro Massimo, inaugurando la stagione autunnale e assaporando un primo ritorno alla normalità. E ora sto per aggiungerne un altro: il mio debutto in forma scenica al Gran Teatro La Fenice! Sono felice e orgogliosa di entrare a far parte della storia di questo leggendario teatro, da oltre due secoli simbolo di rinascita e di resilienza. In questa congerie di avvenimenti e di ricordi, la certezza è proprio quella della grandezza di Carmen, di un personaggio e di un’opera che hanno cambiato la percezione della femminilità oltre che quella del teatro musicale moderno».
In scena dal 24 maggio al 6 giugno (Annalisa canterà nelle recite del 24, 27, 29 e 31 maggio) con la prima in diretta su RaiRadio3 domani alle 19.